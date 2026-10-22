La grieta española

Al asumir el gobierno de Patricio Aylwin a comienzos de los años 90, Alejandro Foxley decía que la Concertación debía convertir a Chile en “la España de los 90”, en referencia a la “transición pactada” que siguió a la muerte de Franco. Tras una Guerra Civil que dejó entre 500.000 y un millón de muertos, y tres décadas y media de dictadura, represión y exilio, quienes se habían tratado como enemigos irreconciliables entendieron que había llegado la hora de los acuerdos: los Pactos de la Moncloa, impulsados por Adolfo Suárez, que reunieron a empresarios y trabajadores, y la Constitución de 1978, aprobada por una amplísima mayoría, con Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y el rey Juan Carlos como protagonistas. Felipe llevó al PSOE a renunciar al marxismo y a definirse como socialdemócrata, e impulsó el ingreso de España a la Unión Europea y a la OTAN. En 14 años le cambió la cara a España. Vino luego la alternancia con José María Aznar y el Partido Popular: PSOE y PP se peleaban, pero no se sacaban los ojos.

Eso cambió. Tras el atentado de Atocha en 2004, el PSOE volvió al poder con Rodríguez Zapatero, y el movimiento de los “indignados” en 2011 devolvió el gobierno al PP con Mariano Rajoy. Entre acusaciones cruzadas de corrupción se terminó el civismo de la transición, y España se sumió en la polarización y la fragmentación: la GRIETA, como se le llamó en Argentina. Pedro Sánchez, ocho años en el gobierno, es un sobreviviente de gran maniobrabilidad táctica, dispuesto incluso a conceder una amnistía a cambio de los votos de Carles Puigdemont, quien encabezó el referéndum de 2017 y la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Mientras tanto, Podemos acusaba a los líderes de la transición de haber encabezado una “capitulación”. Hoy, tras la crisis de la vivienda simbolizada en el desahucio y la muerte de Maricarmen, y el fracaso de sus decretos en el Parlamento, Sánchez convocó a elecciones generales para el 29 de noviembre, unas de las más polarizadas de la historia contemporánea de España. La economía no está en el suelo, pero la política está a ras del suelo, mientras una ola ultraderechista recorre el mundo. La tarea de los demócratas es cuidar la democracia, y no habrá estabilidad sin consensos básicos: tarea para España, Europa, Estados Unidos, América Latina y también Chile. Como decía Edgardo Boeninger, la “democracia de los consensos básicos” no es una panacea, pero no tiene sustituto.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.