Fiscal Guerra le baja el perfil al caso AK-47: “No tenemos una organización de ultra derecha, es simplemente delincuencia”

El caso de la transacción del fusil de guerra AK-47 tiene 6 formalizados - todos simpatizantes de derecha, como consta en sus perfiles de redes sociales- y ha alimentado toda clase de tesis. La Fiscalía ha manejado la investigación bajo reserva y ha evitado dar luces sobre el asunto.

Hasta hoy, dado que en una entrevista radial el Fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra fue enfático en señalar que “no tenemos lo que algunos manifestaban, una organización de un grupo de ultra derecha, que pretendía realizar ciertos desmanes y atentados en marzo. Lo que tenemos es simplemente delincuencia”.

En el plano judicial, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó el pasado miércoles 19 de febrero a cinco personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones. Se trata de tres hombres y dos mujeres, las que quedaron con distintas medidas cautelares. J.J.V.M. fue dejado con prisión preventiva y defensor público, E.G.M. y C.U.S. con arresto domiciliario total, V.B.P. con arresto domiciliario parcial y C.V.P., padre del primero, con arraigo nacional y firma mensual. Un sexto implicado en el caso. M.A.U.V se entregó al día siguiente y fie formalizado por porte y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones .

Entrevistado en Radio Universo, el fiscal Guerra dijo que sobre este tema “se ha especulado mucho”, descartando la tesis de que se trate de un grupo concertado de ultraderecha para actuar en el mes de marzo.

"Tenemos simplemente delincuencia (…) Una de las personas formalizadas y son hechos públicos, ofrece una AK-47 que poseía a un segundo sujeto que pretendía comprarla para -a su vez- suministrarla en un determinado mercado y esa persona entendemos que tiene vínculos con delincuentes", indicó.

A su juicio, se trata simplemente de un caso de compra y venta de armas, argumentando que “lo que veo es una persona dispuesta a vender armas. Se supone que hay un mayor interés por armas de aquellas personas que tienen temor a los hechos de violencia, pero enfocarlo por ahí es un error”.

El caso también ha salpicado al Gobierno, con críticas incluso desde la oposición y en el mismo seno de la coalición oficialista por la falta de acciones judiciales para hacerse parte del caso. Sin embargo, la explicación del Ejecutivo ha sido que como la indagatoria es secreta no han tenido acceso a los antecedentes y recién en marzo podrán tomar la decisión de entablar una querella por Ley de Seguridad del Estado, como lo han hecho con otros casos durante el estallido social.

La "Primera Línea"

Manuel Guerra también se refirió al accionar de la Fiscalía durante el estallido, señalando que el Ministerio Público no ha tenido “una mirada de desidia frente a lo que ocurre en la vía pública. Nos interesa que ojalá las manifestaciones se desarrollen con el mayor grado de libertad, pero también con tranquilidad y seguridad para los que participan en ellas”.

En concreto, respecto a la accionar de la denominada “Primera Línea” que actúa en las protestas en Plaza de la Dignidad, dijo que no lo ven “como se ha querido plantear- como una organización criminal”.

"Si tuviésemos elementos (de organización criminal) sin duda que perseguiríamos dicha organización. Los elementos organizados que hemos detectado son de otra naturaleza, están destinados a cometer delitos, pero no los identificaría con quienes cumplen el rol de primera línea. Tenemos otras investigaciones en que existe ciertos niveles de organización, pero no lo hemos visto en este grupo en particular", señaló.

Guerra aclaró que no pueden perseguir a las personas que forman parte de la "Primera Línea", sino los delitos asociados. “No tenemos una nomenclatura, no se ha creado en Chile el delito de primera línea o ser parte de un grupo que tiene esa finalidad (…) Pero sí hemos investigado conductas y hemos detenido personas (…) ha habido detenidos por desórdenes, las personas han sido perseguidas. Las conductas más graves como agresión a carabineros o lanzar molotov también han sido perseguidas”, dijo.

En tal sentido, insistió en que “hemos tenido numerosa cantidad de detenidos de los que se llaman Primera Línea, pero mayoritariamente los que no están en la Primera Línea suelen ser los más violentos. No entro en calificativos de si son héroes o villanos, cada uno podrá tener su opinión personal, pero nosotros nos vamos a enfocar en aquellos sujetos que cometen delitos (…) por eso es una polémica artificial”.