Incendios forestales: Gobernador del Biobío no descarta aplicación del toque de queda, pero con matices

En el marco del combate contra los incendios forestales que azotan a la zona centro sur del país, ha surjido la idea de decretar toque de queda en algunas comunas. En el caso particular de la región de Biobío, se ha solicitado en 3: Nacimiento, Florida y Santa Juana. Y la medida se encuentra en evaluación, como indicó el gobernador de la región, Rodrigo Díaz.

Esto, además, a raíz de las denuncias que él mismo hizo de que en algunos focos se ha encontrado evidencia de participación de terceros. Es decir, incendios con intencionalidad. En conversación con El Mostrador, Díaz ahondó en esta materia, asegurando que distintos vecinos y otras autoridades le han confirmado estos hallazgos.

"Múltiples declaraciones y contactos que me han dado personas que he visto. Algunas son funcionarios policiales, otros son alcaldes, otros son vecinos. También lo que he podido ver en los lugares a los que me han llevado, donde han aparecido incendios. Yo no estoy diciendo que solo haya intencionalidad. Lo que digo es que un elemento que no se puede descartar, ya que en muchos casos hay intencionalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque también ha habido personas que han sido denunciadas por estar actuando imprudentemente y generando quemas, pese a que no está autorizado o que estaba prohibido hace rato", señaló. Díaz, posteriormente, ejemplificó esto con casos ocurridos como en Mulchén, en Santa Juana y en el peaje Las Maicas.

"Entonces, cuando digo que tengo la certeza no es porque esté soñando o delirando, es porque hay coherencia entre lo que me dicen, lo que puedo observar. Todas las fuentes son coherentes", agrega.

Por tal motivo, Díaz no descarta la aplicación del toque de queda en la región, pero con matices. "Yo tengo una postura eminentemente práctica. No creo que haya que decretar toque de queda en toda la región, porque 16 de las 33 comunas de la región son las que presentan este problema. En esta materia creo que es una herramienta que se puede utilizar, que es viable en aquellas comunas donde sus mismas autoridades lo han requerido. (...) Si se llega a la convicción de que esto sea necesario, yo voy a apoyar esa medida", afirmó.