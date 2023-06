Los mejores 32 casinos online en Chile 2023

Hemos evaluado las opciones más populares, considerando sus bonos, licencias, variedad de juegos, sistemas de seguridad y atención al cliente y hemos seleccionado los que consideramos que son los mejores casinos disponibles en el país hoy día.

¿Buscas un buen casino en línea para apostar en tus juegos favoritos? En esta guía presentamos los casinos online chilenos más visitados para jugar por dinero real. Tecontaremos cuáles son los mejores casinos online para Chile 2023.

Sigue leyendo para conocer más detalles sobre los 10 mejores casinos online de Chile.

Nuestros 10 mejores casinos en Chile:

MegaPari – Muy buen casino online combinado con apuestas deportivas; Jackpot City – Casino N° 1 en Chile, el más popular; HellSpin – Excelentes promociones con Giros Gratis; 20Bet – Gran cantidad de opciones de Casino en Vivo; SpinCasino – Larga trayectoria, excelente reputación y bonos atractivos; Vulkan Vegas – Diseño simple, registro rápido, juegos certificados por eCOGRA; Nomini – Temática frutal, permite elegir diferentes bonos de bienvenida; Bizzo – Giros gratis cada lunes e interesante programa VIP; LeoVegas – Casino Online Reconocido y Multipremiado a nivel internacional; Rabona – Excelentes torneos de tragamonedas y casino en vivo.

Casinos online por dinero real: descripción detallada

1.Megapari Casino – gran bono y apuestas deportivas

MegaPari es un nuevo casino en Chile que también brinda diferentes opciones de entretenimiento para los apostadores de ese país.

Su promoción más destacada es el paquete de bienvenida, que otorga una bonificación de hasta 1266450 CLP con los primeros cuatro depósitos, más 150 giros gratis para jugar en ciertas máquinas tragamonedas. Para acceder a este bono el depósito mínimo es de 10 euros en el primer depósito y de 15 euros en los tres siguientes.

Al registrarte en MegaPari casino también podrás elegir un bono simple en tu primer depósito, del 100% hasta 130865 CLP, con un depósito mínimo de sólo 844 CLP. Este bono se puede utilizar únicamente en apuestas deportivas.

Los clientes frecuentes de este casino también podrán acceder a un programa de fidelidad. A medida que aumenta el nivel de apuesta, los jugadores suben de nivel, acumulan puntos más rápidamente, acceden a ofertas exclusivas, atención especial y bonos de devolución diferenciados.

En su menú de juegos encontrarás tragamonedas clásicas, juegos en 3D, tragamonedas Megaways, juegos de pozo progresivo y también distintas variantes de ruleta, póker, baccarat y blackjack. En MegaPari también podrás realizar apuestas deportivas y en eSports y jugar en diferentes opciones de bingo.

En conclusión, en MegaPari los jugadores chilenos podrán acceder a una muy importante bonificación de bienvenida, lo que les permitirá apostar durante más tiempo en sus juegos favoritos.

2.Jackpot City – el casino más popular en Chile

Este casino es una de las mejores opciones para los apostadores chilenos.

Uno de los aspectos más destacados de este casino online es su importante bono de bienvenida del 100%, con el cual los nuevos jugadores pueden obtener hasta 1600 dólares de bonificación en sus primeros cuatro depósitos (hasta 400 dólares en cada uno de ellos).

Por otro lado, Jackpot City brinda a sus clientes un interesante programa de lealtad que otorga puntos por cada apuesta, los cuales se pueden canjear por créditos de bono para jugar u otros beneficios.

Por último, también es importante mencionar la Oferta del Día, que es una promo de bonificación diaria personalizada para cada jugador; y la Rueda de Bono, que permite a los jugadores registrados acceder a bonos adicionales.

Jackpot City cuenta con una importante variedad de juegos que incluye más de 500 títulos. Entre ellos, se encuentran famosas tragamonedas como Mega Moolah, Wheel of Wishes, Avalon II y African Quest.

En Jackpot City encontrarás diferentes versiones de ruleta, blackjack online, juegos de mesa con crupier en vivo y también juegos de la categoría Live Shows, como Monopoly Live y Deal or No Deal, entre otros.

En resumen, este casino sin duda es una excelente opción para apostar dinero real desde Chile.

3.HellSpin Casino – excelentes promociones y temática del terror

La segunda opción más atractiva de casinos Chile que hemos seleccionado para ustedes es HellSpin Casino. Su sitio, que cuenta con una espeluznante ambientación de Noche de Brujas, ofrece promociones muy interesantes para sus nuevos jugadores.

Quienes se registren podrán obtener un bono del 100% hasta 90.000 CLP más 100 giros gratis para la slot Wild Walker, con su primer depósito. El depósito mínimo para acceder al bono es de 15.000 CLP.

Con el segundo depósito también hay una importante bonificación del 50% hasta 250.000 CLP más 50 giros gratis, utilizando HOT como código de bono.

Además, HellSpin tiene un conveniente bono de recarga de 50% hasta 180.000 CLP más 100 giros gratis, utilizando BURN como código de bono. Este bono aplica los días miércoles y los giros gratis se pueden usar en la tragamonedas Voodoo Magic de Pragmatic Play.

En lo que respecta a sus juegos, HellSpin cuenta con centenares de tragamonedas, con títulos muy conocidos como Mermaids Millions, Thunderstruck II, Gonzo´s Quest, Book of Gold, y muchas más.

También ofrece distintas opciones de blackjack, poker, ruleta, baccarat, craps, juegos rápidos y juegos con crupier o presentador en vivo.

4.20Bet – las mejores opciones de casino en vivo

Otro excelente casino Chile online es 20Bet. Este sitio también ofrece bonificaciones interesantes por depósito a los nuevos jugadores que completen el registro.

Para el primer depósito, 20 Bet ofrece un bono del 100% hasta 100.000 CLP, más 120 giros gratis en la tragamonedas Elvis Frog in Vegas.

Los jugadores del sector casino también pueden acceder a un bono del 50% hasta 90.000 CLP con el segundo depósito con el código de bono 2DEP.

Otra promoción destacada es el Bono de Recarga de los Viernes, que bonifica un 50% hasta 90.000 CLP más 50 giros gratis en la tragamonedas Wolf Gold. Para acceder a este bono se debe colocar el código RELOAD al realizar el depósito.

Antes de realizar un depósito para acceder a una bonificación, recomendamos revisar los códigos en la página de 20Bet, dado que las promociones vigentes pueden variar con el tiempo.

Por último también es importante mencionar las carreras de Slots que permiten acceder a grandes premios en bonos y giros gratis y el programa VIP de 20 Bet para obtener beneficios exclusivos.

El menú de juegos de 20Bet incluye centenares de tragamonedas, algunas con la opción de compra de bono, también juegos rápidos, poker, blackjack, ruleta y muchas opciones de juegos con crupier en vivo.

En resumen, 20Bet ofrece gran variedad de juegos e importantes bonificaciones para los jugadores chilenos que se registren.

5.SpinCasino – gran trayectoria y excelente reputación

Los jugadores chilenos que deseen acceder a las mejores bonificaciones disponibles también podrán aprovechar las importantes promociones de SpinCasino.

Este conocido casino online Chile ofrece un generoso bono de bienvenida de 240.000 CLP con el primer depósito realizado y hasta 180.000 CLP con el segundo y tercer depósito, con una bonificación total de hasta 600.000 CLP.

Después de registrarte en el casino tendrás hasta 7 días para realizar un depósito y reclamar la primera bonificación. El requisito de apuesta es de 70X.

Spin Casino también cuenta con bonos de recarga y un interesante programa de fidelidad para los jugadores frecuentes.

En el menú de este sitio encontrarás tragamonedas famosas, como ThunderStuck II y Diamond King Jackpots, también Video Poker, Blackjack online, juegos de ruleta y decenas de juegos de casino en vivo.

Si estás en Chile, te sentirás muy cómodo apostando en Spin Casino, que ofrece métodos de pago variados, atención al cliente por chat en vivo y correo electrónico, y aplicaciones descargables para dispositivos Android e iOS.

6.Vulkan Vegas – registro rápido y juegos certificados

Vulkan Vegas es otro de los casinos online Chile que ofrecen bonificaciones importantes para los nuevos jugadores registrados.

En el primer depósito, podrás acceder a un bono del 120% hasta 500 euros más 70 giros gratis en la tragamonedas Aviator, con un depósito mínimo de sólo 10 euros.

Además, con el segundo depósito podrás acceder a un bono de 150% hasta 500 euros con 30 giros gratis en Big Bass Bonanza. Con el tercer depósito podrás obtener un bono del 120% hasta 500 euros más 50 giros gratis en Book of Rebirth, completando un bono de bienvenida total de hasta 1500 euros.

Vulkan Vegas también ofrece interesantes bonos de devolución semanal del 3% o más del dinero que el jugador haya perdido y un programa de lealtad que premia a los jugadores con mayor nivel de apuesta con beneficios especiales.

En el menú de Vulkan Vegas casino Chile encontrarás tragamonedas de Pragmatic Play, Microgaming, Big Time Gaming y otros proveedores conocidos. También tendrás muchas opciones de juegos de ruleta, mesas de blackjack, baccarat, video poker, juegos rápidos, juegos con compra de bono, y muchos otros.

7.Nomini Casino – un sitio con diferentes bonos para elegir

Nomini es un casino de diseño simple y atractivo y temática frutal, que hemos incluido en nuestra lista de los mejores casinos de Chile por su variedad de bonos y promociones disponibles para los jugadores que se registran y los clientes actuales del casino.

Por ejemplo, si te registras y depositas tan sólo 8.500 CLP, puedes obtener 1 intento gratuito en Bonus Crab. Si depositas 17.000 CLP o más, puedes obtener un bono del 100% hasta 425.000 CLP más 200 giros gratis.

Otra opción de bono muy interesante es el paquete de bienvenida, que otorga una bonificación total de hasta 850.000 CLP en los primeros tres depósitos realizados.

Nomini Casino también cuenta con otras promociones atractivas, como el bono de recarga de fin de semana, un reembolso semanal del 15% y un reembolso especial para juegos de casino en vivo de hasta un 25%, entre otras.

En cuanto a los juegos del sitio, su menú es muy completo. Nomini cuenta con una importante variedad de tragamonedas, juegos de ruleta, blackjack, poker, juegos de jackpot y muchas opciones de casino en vivo, que incluyen Game Shows, baccarat y dados.

En resumen Nomini casino es un muy buen lugar para jugar casino online Chile, especialmente por su variedad de bonos, que puedes elegir al momento de registrarte en el sitio.

8.Bizzo Casino – ideal para jugadores VIP

Bizzo es un excelente casino online que ofrece promociones especialmente pensadas para jugadores chilenos.

Con tu primer depósito puedes acceder a un bono del 100% hasta 90.000 CLP más 100 giros gratis en la tragamonedas Dig Dig Digger o Mechanical Clover, de Bgaming. El depósito mínimo para obtener la bonificación es de 18.000 pesos chilenos. El requisito de apuesta para este bono es de 40X y la apuesta máxima con el bono activo es de 4500 CLP.

Con el segundo depósito, los jugadores chilenos pueden acceder a una bonificación del 50% hasta 250.000 CLP más 50 giros gratis en Johnny Cash o Elvis Frog in Vegas. Para obtener el bono se debe realizar un depósito mínimo de 18.000 pesos chilenos y utilizar el código de bono CASH.

Otras promociones interesantes en Bizzo casino en línea Chile son los 100 giros gratis de los días lunes, el bono de recarga de los jueves, de 50% hasta 180.000 CLP más 100 giros gratis y el programa VIP, que permite acceder a beneficios especiales a los jugadores con mayor volumen de apuestas.

En cuanto a los juegos, Bizzo ofrece decenas de opciones en juegos tragamonedas, algunas con opción de compra de bono. En su menú también aparecen diferentes versiones de ruleta, blackjack, poker y baccarat, además de una amplia oferta de juegos de casino en vivo y Game Shows.

9.Leo Vegas – un casino multipremiado a nivel internacional

Leo Vegas es un casino que ya tiene varios años de presencia en la industria de los juegos de azar online y es un sitio seguro para apostar dinero real.

Los nuevos jugadores que se registren pueden acceder a un atractivo paquete de bonificación de bienvenida que consta de distintos niveles de bonificación en los primeros cuatro depósitos.

Los nuevos jugadores que se registren pueden acceder a un atractivo paquete de bonificación de bienvenida que consta de distintos niveles de bonificación en los primeros tres depósitos hasta 1 000 000 CLP + 120 tiradas gratis y $15.000 de Juegos de Recompensa.

Por ejemplo, quienes realicen un primer depósito de 100 000 CLP, un segundo depósito de 300 000 CLP y un tercer depósito de 600 000 CLP, obtendrán un 100% de bono, llegando a los 1 000 000 CLP de bonificación anunciados.

Recomendamos consultar la tabla de bonos de Leo Vegas casino para conocer la bonificación en depósitos menores, que puede ser del 100% o menos.

Leo Vegas también tiene otras promociones interesantes, como bonos por depósito de lunes a viernes, programa VIP y bonificaciones especiales para apostar en juegos de casino en vivo.

En cuanto al menú de juegos de casinos online, Leo Vegas ofrece diferentes tragamonedas en línea, ruleta, blackjack y opciones con crupier en vivo.

Sin duda alguna, el principal atractivo de Leo Vegas es su bono de bienvenida y promociones semanales, que los jugadores chilenos pueden aprovechar para apostar en sus juegos favoritos.

10.Rabona Casino – los mejores torneos de tragamonedas

Rabona es uno de los sitios de apuestas deportivas y casinos online que tiene excelentes opciones de bonificación para jugadores chilenos.

Los chilenos que se registren en este sitio podrán acceder a un bono de bienvenida para el casino, del 100% del primer depósito hasta 425.000 CLP más 200 giros gratis. El depósito mínimo para obtener el bono es de 17.000 CLP. Es importante tener en cuenta que los depósitos realizados con Skrill y Neteller no participan en esta promoción.

Otras bonificaciones atractivas en Rabona casino incluyen el bono de recarga de fin de semana, que puede ser de hasta 595.000 CLP más 50 giros gratis, la promoción especial de giros gratis los domingos y el reembolso semanal del 15% hasta 2.500.000 CLP.

Recomendamos visitar el sitio de casino y leer los términos y condiciones que aplican a cada bono, para conocer el requisito de apuesta de cada uno de ellos.

Con tu depósito y las bonificaciones podrás apostar en una amplia gama de juegos, que por supuesto incluye tragamonedas de diferentes proveedores, juegos de mesa, juegos de Crash, juegos de jackpot y una gran cantidad de opciones con crupier en vivo.

11.Tonybet – múltiples deportes para apostar

Tonybet es un emocionante casino online diseñado para satisfacer las necesidades de los jugadores chilenos.

Con un generoso bono de bienvenida del 100% sobre el primer depósito hasta 200.000 CLP, los jugadores pueden aumentar rápidamente sus fondos y disfrutar de una experiencia de juego excepcional.

Una de las fortalezas de Tonybet es su amplia selección de secciones de apuestas, que incluyen deportes, deportes en vivo, casino, casino en vivo y mucho más.

Los aficionados al deporte pueden disfrutar de emocionantes apuestas en una variedad de eventos deportivos, desde fútbol hasta baloncesto y tenis, mientras que los amantes del casino pueden deleitarse con una amplia gama de juegos, desde tragamonedas hasta ruleta y blackjack.

Además, Tonybet cuenta con una licencia autorizada y regulada en Estonia por la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia.

La licencia garantiza a los jugadores chilenos que están participando en un entorno de juego seguro y confiable.

La plataforma de Tonybet destaca por su fácil navegación y diseño intuitivo, lo que permite a los jugadores acceder rápidamente a sus juegos favoritos y disfrutar de una experiencia fluida en todos los dispositivos.

Además, ofrece métodos de pago seguros y una atención al cliente profesional para resolver cualquier consulta o problema que pueda surgir.

12.Playamo – Juegos de los proveedores más destacados

Playamo es un casino en línea que ofrece una amplia variedad de juegos de casino y opciones de casino en vivo para satisfacer todos los gustos. Desde tragamonedas y juegos de mesa hasta apuestas deportivas en vivo, Playamo ofrece una variedad de opciones para los jugadores. Los usuarios pueden encontrar juegos populares de proveedores de software de renombre como NetEnt y Microgaming.

Playamo ofrece un bono de bienvenida para jugadores argentinos, donde premia los primeros 2 depósitos con hasta $300 y 150 giros gratis en tragamonedas. En el primer depósito, te regalan hasta $100 USD + 100 giros gratis, y en el segundo depósito, recibes $200 + 50 giros gratis.

Playamo cuenta con una aplicación móvil compatible con Android, iOS y Google Chrome, y también tiene una versión web para dispositivos móviles. Los usuarios pueden acceder al sitio web y jugar a juegos de casino en línea con pesos argentinos desde sus dispositivos móviles al descargar la aplicación.

Playamo se destaca por ofrecer una amplia selección de juegos de casino en línea y una variedad de promociones interesantes para sus usuarios en Argentina. Aunque no cuenta con aplicaciones móviles dedicadas, su plataforma está diseñada para ser compatible con dispositivos móviles y fácil de usar en cualquier lugar. En general, Playamo es una buena opción para aquellos interesados en disfrutar de juegos de casino de calidad en línea.

13.Bitstarz Casino – el casino de la diversión y las tiradas gratis

Bitstarz Casino es una emocionante plataforma criptográfica de juegos en línea que ofrece una experiencia de casino única para los jugadores chilenos.

Con un generoso bono de bienvenida del 100% hasta USD$500 y 180 Tiradas Gratis, los jugadores pueden disfrutar de una variedad de juegos emocionantes y tener la oportunidad de ganar grandes premios.

El sitio web bitstarz.com es propiedad de Dama NV, una empresa con sede en Curaçao, y cuenta con una licencia internacional para juegos de casino online. Esto asegura a los jugadores chilenos que están participando en un entorno seguro y regulado.

El servicio al cliente de Bitstarz Casino está disponible a través de métodos como el chat en vivo y el correo electrónico.

Los jugadores pueden comunicarse con el equipo de soporte profesional y amigable para resolver cualquier consulta o problema que puedan encontrar durante su experiencia de juego.

En términos de idiomas, el sitio web está principalmente en inglés, lo que brinda a los jugadores chilenos una experiencia de juego accesible y fácil de entender.

14.Wazamba Casino – Extenso catálogo de juegos de casino

Wazamba Casino es un casino online emocionante y lleno de diversión que ofrece una experiencia de juego excepcional para los jugadores chilenos.

Con un generoso bono del 100% hasta 425.000 CLP, los jugadores pueden aumentar su bankroll y disfrutar de una amplia variedad de juegos.

Tanto los amantes de los juegos de casino como los entusiastas de las apuestas deportivas encontrarán algo para disfrutar en Wazamba Casino.

El casino ofrece una amplia selección de juegos de casino, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa, video póker y más. Además, los jugadores también pueden participar en apuestas deportivas en vivo, lo que les permite disfrutar de la emoción de los eventos deportivos en tiempo real.

Una de las fortalezas de Wazamba Casino es su extenso catálogo de juegos, con más de 5000 títulos disponibles para elegir.

Los jugadores encontrarán juegos de los principales proveedores de software de la industria, lo que garantiza una experiencia de juego de alta calidad con gráficos impresionantes y funciones innovadoras.

Wazamba Casino opera con una licencia emitida por Curazao (número de licencia 8048/JAZ), lo que brinda a los jugadores chilenos la tranquilidad de saber que están jugando en un entorno seguro y regulado.

El sitio web de Wazamba Casino presenta una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que permite a los jugadores navegar sin problemas y acceder a sus juegos favoritos rápidamente.

15.National Casino – Posibilidad de fondeo con criptomonedas

National Casino es un emocionante criptocasino que ofrece a los jugadores chilenos una experiencia de juego moderna y segura.

Con un bono del 100% hasta 100.000 CLP, los jugadores pueden disfrutar de una gran cantidad de juegos de casino y aprovechar al máximo sus depósitos.

National Casino se destaca por ofrecer una variedad de métodos de pago que incluyen las criptomonedas más populares.

Los jugadores pueden realizar transacciones rápidas y seguras utilizando Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, lo que brinda una experiencia de juego más conveniente y privada.

El enfoque principal de National Casino son los juegos de casino. Los jugadores encontrarán una amplia selección de tragamonedas, juegos de mesa, video póker y más, todos ellos proporcionados por los principales desarrolladores de software de la industria.

Además, el casino ofrece emocionantes opciones de apuestas en vivo contra el crupier, lo que brinda a los jugadores la experiencia auténtica de un casino real desde la comodidad de su hogar.

National Casino es gestionado y operado por TechSolutions (CY) Group Limited, con domicilio en Parthenonos 5, Flat 103, 2020, Nicosia, Chipre, como agente de facturación.

Además, es operado por TechSolutions Group N.V., titular de la licencia 8048/JAZ2017-067, con domicilio en Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 03, Curaçao. Esto garantiza a los jugadores chilenos que están participando en un entorno seguro y regulado.

16.iVibet – Gran experiencia de usuario y apuestas seguras

iVibet es un casino online y una casa de apuestas deportivas que ofrece una experiencia de juego completa para los jugadores chilenos.

Con un generoso bono del 100% hasta 270.000 CLP y 170 giros gratis, los jugadores pueden disfrutar de una amplia variedad de juegos y apuestas deportivas emocionantes.

iVibet opera bajo la regulación de la Autoridad del Juego de Curaçao, lo que garantiza a los jugadores chilenos un entorno seguro y justo para su experiencia de juego. Su número de licencia GLH-OCCHKTW0702282021 valida la confiabilidad y el cumplimiento de los estándares requeridos.

Tanto los entusiastas de los juegos de casino como los amantes de las apuestas deportivas encontrarán una amplia selección de opciones en iVibet.

El casino online ofrece una amplia variedad de tragamonedas, juegos de mesa, video póker y más, todos ellos proporcionados por reconocidos proveedores de software. Además, los aficionados a los deportes pueden disfrutar de emocionantes apuestas en vivo en una variedad de eventos deportivos populares.

La plataforma de iVibet se destaca por su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que permite a los jugadores navegar sin problemas y acceder rápidamente a sus juegos o apuestas favoritas. Además, el sitio web ofrece métodos de pago seguros y un servicio de atención al cliente dedicado para resolver cualquier consulta o problema que pueda surgir.

17.Ultra Casino – Juegos de casino en alta definición

Ultra Casino es un emocionante sitio web de juegos en línea administrado por BP Group Ltd, una empresa registrada en Malta. Con su domicilio social en The Ferries Business Centre, 9 Guze Fava Street, Sliema SLM1632, Malta, Ultra Casino ofrece una gama de opciones de entretenimiento para jugadores de todo el mundo.

BP Group Ltd cuenta con la autorización y licencia de la Autoridad del Juego de Malta, con el número MGA/B2C/203/2011, emitida el 1 de agosto de 2018. Esta licencia garantiza que las actividades del casino se lleven a cabo de acuerdo con las regulaciones y estándares establecidos, brindando a los jugadores la confianza de disfrutar de una experiencia de juego segura y transparente.

Una característica destacada de Ultra Casino es su bono de bienvenida de $100.000 y sus 100 jugadas gratuitas. El casino en sí ofrece una amplia selección de juegos emocionantes, que incluyen tragamonedas, juegos de mesa y una experiencia de casino en vivo.

Los jugadores pueden disfrutar de juegos populares y emocionantes, con gráficos de alta calidad y una jugabilidad fluida que brinda una experiencia de juego inmersiva.

Además, Ultra Casino ofrece atractivas promociones para sus jugadores, que incluyen bonos de bienvenida, promociones regulares y programas VIP.

Los jugadores pueden aprovechar estas ofertas para maximizar su experiencia de juego y aumentar sus posibilidades de ganar.

18. Casimba Casino – Tragamonedas alucinantes

Casimba Casino es un destino de juego en línea de primera categoría que ofrece a los jugadores chilenos una experiencia de casino excepcional.

Con una amplia selección de más de 3000 juegos, los jugadores encontrarán una variedad emocionante que incluye tragamonedas, juegos de mesa, juegos de cartas y más. La diversidad de opciones garantiza que haya algo para todos los gustos y preferencias de juego.

Casimba Casino se enorgullece de brindar un excelente servicio al cliente. Su equipo de atención al cliente está disponible para ayudar a los jugadores con cualquier pregunta o problema que puedan tener.

Ya sea a través del chat en vivo o del correo electrónico, los jugadores pueden esperar una atención rápida y amigable que mejore su experiencia general en el casino.

El bono de bienvenida de Casimba Casino es especialmente generoso, con un increíble bono del 100% hasta 100.000 CLP y 25 giros gratis. El segundo bono del 50% hasta 200.000 CLP y el tercero del 75% hasta 300.000 CLP.

Esto brinda a los jugadores una gran oportunidad de aumentar su bankroll y explorar la amplia gama de juegos disponibles en el casino.

Casimba Casino opera bajo estrictas regulaciones y licencias. Está autorizado y regulado por la Comisión de Juegos de Azar de Gran Bretaña con el número de licencia 52894 para clientes en Gran Bretaña.

Además, tiene la licencia de la Autoridad de Juegos de Malta con el número de licencia MGA/B2C/370/2017, emitido el 01/08/2018, para todos los demás clientes.

Estas licencias aseguran a los jugadores que están jugando en un entorno seguro y regulado, donde se protegen sus derechos y se fomenta el juego justo.

19.Casigo Casino – Los juegos de casino más emocionantes

Casigo Casino es un emocionante destino de juego en línea que ofrece a los jugadores chilenos una amplia variedad de juegos de casino y oportunidades de ganar.

Con un generoso bono del 100% hasta 1.100.000 CLP y 375 giros gratis, los jugadores tienen la posibilidad de aumentar sus fondos y disfrutar de una experiencia de juego gratificante.

Una de las fortalezas destacadas de Casigo Casino es su gran variedad de juegos de casino. Los jugadores encontrarán una amplia selección de tragamonedas, juegos de mesa, juegos de cartas y mucho más, proporcionados por algunos de los mejores desarrolladores de la industria.

Con opciones para todos los gustos y preferencias, los jugadores pueden sumergirse en un mundo lleno de diversión y emoción.

Si bien Casigo Casino se centra exclusivamente en juegos de casino y no ofrece apuestas deportivas, su enfoque en proporcionar una experiencia de casino de calidad es evidente en la variedad y calidad de sus juegos.

Casigo Casino ofrece una variedad de métodos de pago seguros y confiables para garantizar transacciones sin problemas. Los jugadores pueden elegir entre opciones como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y billeteras electrónicas, lo que les brinda flexibilidad y conveniencia al depositar y retirar fondos.

Una característica destacada de Casigo Casino es su enorme jackpot. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar premios masivos en algunos de los juegos seleccionados, lo que añade una emoción adicional a su experiencia de juego.

20.22Bet – Las mejores cuotas de apuestas

22Bet es un casino online y plataforma de apuestas deportivas que ofrece a los jugadores chilenos una amplia gama de opciones de entretenimiento.

Con un bono del 100% hasta 220.000 CLP, los jugadores pueden maximizar su experiencia de juego desde el principio.

Una de las fortalezas destacadas de 22Bet es su enorme variedad de deportes en los que se puede apostar. Los jugadores encontrarán una amplia selección de eventos deportivos populares y menos conocidos en los que pueden apostar, lo que les brinda una experiencia de apuestas emocionante y diversa.

Además de las apuestas deportivas, 22Bet también ofrece más de 1.000 juegos de casino de los mejores proveedores de la industria. Los jugadores encontrarán una gran variedad de tragamonedas, juegos de mesa, póker, ruleta y más, todos ellos con gráficos impresionantes y características emocionantes.

Además, los juegos de mesa con crupieres en vivo son especialmente populares entre los jugadores que buscan una experiencia auténtica de casino desde la comodidad de su hogar.

22Bet se enorgullece de ofrecer una amplia variedad de métodos de depósito, lo que garantiza que los jugadores tengan opciones convenientes y seguras para realizar transacciones.

Además, el casino facilita los pagos rápidos y sencillos, lo que mejora la experiencia general del jugador.

Con decenas de monedas disponibles para apostar, los jugadores chilenos pueden disfrutar de la comodidad de apostar con su moneda local. Esto evita la necesidad de conversiones complicadas y asegura una experiencia de juego más fluida.

21. Betmaster – Mejor bonos semanales y programas de recompensas

Betmaster es una destacada plataforma de juegos de apuestas en línea que ofrece a los jugadores chilenos una amplia gama de opciones de entretenimiento.

Con un bono del 100% hasta 200.000 CLP y 40 giros gratis como bienvenida, los jugadores tienen la oportunidad de aumentar sus posibilidades de ganar desde el principio.

Una de las características más atractivas de Betmaster es su generoso programa de cashback semanal. Los jugadores pueden recibir un 10% de cashback basado en sus pérdidas semanales, lo que les brinda un incentivo adicional y la oportunidad de recuperar parte de sus fondos.

Betmaster cuenta con una excelente oferta de juegos de casino, que incluye una amplia selección de tragamonedas, juegos de mesa, juegos de cartas y más.

Los jugadores pueden disfrutar de una experiencia de casino de alta calidad con gráficos impresionantes y características emocionantes en cada juego.

Además de su oferta de casino, Betmaster también ofrece emocionantes sorteos y promociones que brindan a los jugadores la oportunidad de ganar premios adicionales. Los jugadores pueden participar en sorteos regulares y tener la posibilidad de ganar bonificaciones, giros gratis y otros premios emocionantes.

Para aquellos que disfrutan de la emoción de las apuestas en vivo, Betmaster ofrece una sección dedicada a las apuestas en vivo, donde los jugadores pueden apostar en tiempo real en una variedad de eventos deportivos.

Esto permite a los jugadores disfrutar de la emoción de apostar mientras los eventos se desarrollan en tiempo real.

Betmaster también ofrece la posibilidad de ganar jackpots en algunos de sus juegos seleccionados. Estos jackpots pueden alcanzar sumas impresionantes y brindar a los jugadores la oportunidad de obtener grandes ganancias con una sola apuesta.

22.Betway – Mejores odds y amplitud en deportes

Betway es una reconocida plataforma de apuestas en línea que ofrece a los jugadores chilenos una amplia variedad de opciones de entretenimiento.

Con un atractivo bono de apuestas gratis de hasta 1.000.000 CLP, Betway brinda a los nuevos jugadores la oportunidad de comenzar con ventaja.

En Betway, los jugadores pueden disfrutar de emocionantes apuestas deportivas en una amplia gama de eventos y competiciones.

Ya sea fútbol, ​​baloncesto, tenis u otras disciplinas deportivas populares, los jugadores encontrarán una amplia cobertura y diversas opciones para realizar sus apuestas.

Además de las apuestas deportivas, Betway también ofrece una selección de juegos de casino para aquellos que buscan diversión adicional. Los jugadores pueden explorar una amplia gama de tragamonedas, juegos de mesa y juegos de casino en vivo, brindando una experiencia completa y emocionante.

Una característica a destacar de Betway es su oferta de deportes virtuales. Los jugadores pueden disfrutar de emocionantes eventos deportivos virtuales y realizar apuestas en tiempo real. Esto agrega una nueva dimensión de entretenimiento y emoción a la experiencia de juego.

Betway también cuenta con un generoso programa de recompensa para jugadores fieles a la marca. Para los aficionados de las apuestas deportivas un bono de 30.000 CLP por el primer depósito.

23.888Casino – Mejores versiones de poker y blackjack

888 Casino es una de las marcas más reconocidas y populares en la industria del juego en línea. Con un sitio web seguro y confiable lanzado en 2019, ha ganado la confianza de jugadores de todo el mundo, incluyendo una gran comunidad de jugadores en Chile.

888 Casino cuenta con licencias de la Autoridad de Juegos de Malta (MGA), lo que garantiza que cumple con los estándares regulatorios y ofrece un entorno de juego seguro y justo para sus usuarios.

Una característica destacada de 888 Casino es su programa VIP, que recompensa a los jugadores leales con beneficios exclusivos y promociones especiales.

Los jugadores tienen la oportunidad de recibir tratamientos VIP personalizados, bonos exclusivos, regalos y acceso a eventos especiales. Esto agrega un nivel adicional de emoción y recompensa a la experiencia de juego.

En cuanto a la oferta de juegos, 888 Casino tiene una amplia selección para satisfacer todos los gustos. Bono del 100% de hasta $200.

Los jugadores pueden disfrutar de una variedad de juegos clásicos de casino, como el blackjack, baccarat, ruleta, dados y póker.

Además, cuentan con una extensa colección de tragamonedas emocionantes de proveedores de renombre como Big Time Gaming, Blueprint Gaming, IGT, Microgaming, NetEnt, Play’n GO, Pragmatic Play y Red Tiger. También ofrecemos juegos de casino en vivo, donde los jugadores pueden disfrutar de la emoción de jugar contra crupieres reales en tiempo real.

24.EnergyCasino – Casino en vivo con mejor experiencia

Una de las fortalezas de Energy Casino es su excelente catálogo de juegos. Los jugadores encontrarán una amplia variedad de opciones, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa, video póker y mucho más.

El casino cuenta con juegos de algunos de los principales proveedores de la industria, lo que garantiza gráficos impresionantes, animaciones suaves y funciones especiales emocionantes.

Además, Energy Casino ofrece una experiencia de casino en vivo que permite a los jugadores sumergirse en la acción y disfrutar de juegos auténticos con crupieres reales. Su bono de bienvenida es del 100% hasta 200.000 CLP.

Los juegos de casino en vivo, como el blackjack, la ruleta y el baccarat, ofrecen una experiencia realista y emocionante desde la comodidad del hogar.

En términos de seguridad y confiabilidad, Energy Casino opera bajo la licencia B2C MGA/B2C/224/2012 emitida por la Autoridad de Juegos de Azar de Malta (MGA).

Esto garantiza que cumple con las normas y estándares más altos para brindar a los jugadores una experiencia de juego segura y justa.

Energy Casino se enorgullece de brindar un servicio al cliente excepcional. Su equipo de atención al cliente está disponible para ayudar a los jugadores en caso de cualquier consulta o problema.

Ya sea a través de chat en vivo, correo electrónico o teléfono, los jugadores recibirán respuestas rápidas y soluciones efectivas.

25.Sportaza Casino – Apuestas deportivas muy intuitivas

Es un destino de juego en línea que ofrece una combinación emocionante de apuestas deportivas y juegos de casino.

Si eres amante de los deportes, este casino te brinda una gran sección de apuestas deportivas con una amplia variedad de eventos y opciones para apostar.

Ya sea fútbol, ​​baloncesto, tenis, carreras de caballos u otros deportes populares, encontrará una amplia cobertura y una gran cantidad de formas de apuestas para satisfacer sus preferencias.

Además de las apuestas deportivas, Sportaza Casino ofrece una selección premium de juegos de casino. Desde tragamonedas hasta juegos de mesa clásicos como blackjack y ruleta, encontrarás una amplia gama de opciones para disfrutar.

Los juegos de casino ofrecen una experiencia de alta calidad, con gráficos impresionantes, sonidos envolventes y características especiales emocionantes que te mantendrán entretenido durante horas.

Al unirte a Sportaza Casino, serás recibido con generosos bonos de bienvenidahasta 1,000,000 CLP + 150 FS para que puedas aumentar tus fondos y aprovechar al máximo en el casino.

Sportaza Casino también ofrece emocionantes opciones de entretenimiento adicional, como carreras de caballos virtuales y deportes virtuales, donde puedes apostar en eventos simulados para agregar más diversión y emoción a tu tiempo de juego.

26.Casinonic – Mejores bonos y gran sistema de retribuciones

Es un casino en línea que ofrece una emocionante experiencia de juego con una amplia variedad de opciones.

Al registrarte en Casinonic, puedes obtener hasta €1200 de bonificación para comenzar tu aventura con un impulso adicional en tu saldo.

Con un amplio catálogo de juegos, Casinonic tiene algo para todos los gustos. Su selección de tragamonedas es impresionante, con una variedad de temas, gráficos impresionantes y características emocionantes para brindar una experiencia de juego cautivadora.

Además, ofrecemos juegos en vivo, como ruleta y blackjack, donde los jugadores pueden disfrutar de la emoción de un casino real desde la comodidad de su hogar.

Para aquellos que buscan grandes premios, Casinonic también ofrece juegos con jackpot, donde las ganancias pueden ser masivas. Si estás buscando una oportunidad emocionante para aumentar tus ganancias, los juegos con jackpot son una excelente opción.

Casinonic cuenta con una licencia de Curazao (8048/JAZ2020-13), lo que garantiza que cumple con las normas y estándares requeridos para brindar un entorno de juego seguro y justo. Además, ofrecemos una amplia gama de métodos de pago para que los jugadores puedan depositar y retirar fondos de manera conveniente y segura.

Ya sea que te gusten las tragamonedas, los juegos de mesa en vivo, la ruleta, el blackjack o los juegos con jackpot, Casinonic tiene algo para todos.

27. Slottica Casino – El casino experto en tragamonedas

Slottica Casino es un emocionante destino de juegos en línea que ofrece a los jugadores una amplia gama de opciones de entretenimiento.

Este casino garantiza una experiencia de juego diversa y emocionante. Desde tragamonedas hasta juegos de mesa, hay algo para todos los gustos y preferencias.

Una de las ventajas destacadas de Slottica Casino es su paquete de bienvenida de 30 giros gratis y bono sin depósito 300%. Esta generosa oferta brinda a los jugadores la oportunidad de aumentar su saldo inicial y prolongar su tiempo de juego.

Además, el casino cuenta con un equipo de atención al cliente en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia y resolver cualquier consulta que los jugadores puedan tener.

Slottica Casino también se enorgullece de ofrecer una versión móvil, lo que permite a los jugadores disfrutar de sus juegos favoritos desde sus dispositivos móviles en cualquier momento y lugar. Esto brinda una mayor flexibilidad y comodidad para los jugadores que prefieren jugar sobre la marcha.

Con más de 60 empresas desarrolladoras de juegos asociados, Slottica Casino se asegura de contar con los títulos más populares y solicitados del mercado.

Esto garantiza que los jugadores tendrán acceso a los mayores éxitos ya una amplia variedad de opciones para elegir.

28. Tsars Casino – Bonos increíbles y mejores versiones de ruleta

Tsars Casino es uno de los operadores de casinos en línea más completos y emocionantes del mercado. Con una amplia selección de más de tragamonedas, juegos de mesa y juegos de casino en vivo, Tsars ofrece una experiencia de juego diversa y emocionante para satisfacer todos los gustos y preferencias.

Desde clásicos como blackjack, baccarat y ruleta hasta emocionantes juegos de casino en vivo, los jugadores encontrarán una amplia variedad de opciones para elegir. Tsars también cuenta con una impresionante colección de tragamonedas, que incluye algunos de los títulos más populares y emocionantes del mercado.

Además de su amplio catálogo de juegos, Tsars Casino ofrece una serie de promociones interesantes, incluido un paquete de bienvenida para nuevos jugadores.

Esta oferta especial proporciona beneficios adicionales, como bonificaciones de depósito y giros gratis, para ayudar a los jugadores a comenzar su experiencia de juego de manera emocionante.

Tsars Casino inició sus operaciones en el año 2020 y cuenta con una licencia de Curaçao. Esto garantiza que el casino cumple con los estándares necesarios para brindar un entorno seguro y confiable para los jugadores.

En cuanto a los depósitos y retiros, Tsars Casino ofrece opciones convenientes para los jugadores. Bono de bienvenida es del 100% hasta $2.000 y 200 giros gratis.

29. Joo Casino – Mejores bonos y promociones de giros gratis

Es un emocionante casino en línea que ofrece a los jugadores una generosa oferta de bienvenida. Al registrarse de forma gratuita en el sitio, los jugadores pueden aprovechar un bono de hasta $1000 y 100 giros gratis.

Este bono brinda a los jugadores la oportunidad de aumentar su saldo inicial y disfrutar de una experiencia de juego prolongada. Los jugadores tienen hasta 14 días para utilizar el bono en el casino y explorar todas las opciones disponibles.

Joo Casino se destaca por ser compatible con dispositivos móviles, lo que permite a los jugadores disfrutar de su experiencia de juego desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Ya sea que prefieras jugar en tu computadora de escritorio o en tu teléfono móvil, Joo Casino se adapta perfectamente a tus necesidades.

El casino ofrece una amplia selección de juegos que cubre las principales categorías, incluyendo tragaperras, pozos progresivos, dealers en vivo y juegos de mesa.

Los jugadores encontrarán una variedad de juegos interesantes en cada una de estas secciones. Algunos títulos populares incluyen Big Bass Bonanza, Book of Vikings, Chili Heat, Wolf Gold, Buffalo King, entre otros.

Joo Casino se esfuerza por brindar una experiencia de juego de alta calidad y emoción. Además de su amplia selección de juegos, el casino también cuenta con un equipo de atención al cliente dedicado que está disponible para brindar asistencia y resolver cualquier consulta que los jugadores puedan tener.

30. Ruby Fortune – Mas de 400 juegos de alta calidad

Ruby Fortune es un casino en línea que ofrece una emocionante experiencia de juego con un bono de bienvenida de hasta 450.000 CLP.

Al registrarse como nuevo cliente, los jugadores tienen la oportunidad de aprovechar este bono en sus primeros tres depósitos. Cada depósito puede recibir un bono de hasta $250, lo que permite a los jugadores aumentar su saldo y prolongar su tiempo de juego en el casino.

Con más de 450 juegos de casino disponibles, Ruby Fortune ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos.

Los jugadores pueden disfrutar de una selección diversa de tragamonedas, juegos de mesa, póker, ruleta y más. Además, el casino cuenta con el popular juego de tragamonedas Mega Moolah, conocido por sus increíbles jackpots progresivos que garantizan premios de hasta $1,000,000.

Ruby Fortune ha estado en funcionamiento desde 2003, brindando entretenimiento de casino en línea de alta calidad a jugadores de todo el mundo.

La licencia N° 00892, emitida por la Comisión del Juego de Kahnawake, asegura que el casino cumple con los estándares de seguridad y equidad, brindando a los jugadores tranquilidad y confianza al jugar en el sitio.

Además de su emocionante selección de juegos y su bono de bienvenida, Ruby Fortune se enorgullece de ofrecer un servicio al cliente excepcional.

Los jugadores pueden esperar un soporte confiable y amigable que está disponible para ayudar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

31.Wild Tornado Casino – Casino seguro con criptomonedas

La especialidad de Wild Tornado Casino son las tragamonedas, con una amplia gama de temas, estilos y características impactantes. Los jugadores pueden explorar los diferentes títulos y sumergirse en una experiencia llena de diversión y emoción.

Además de su amplio catálogo de juegos, Wild Tornado Casino se enorgullece de ofrecer un excelente servicio de atención al cliente. Los jugadores pueden contar con un equipo profesional y amigable que está disponible para brindar asistencia en caso de cualquier consulta o problema. El soporte está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que garantiza una experiencia de juego sin contratiempos.

Wild Tornado Casino también se destaca por su compromiso con la seguridad y la protección de los jugadores. Utiliza tecnología de grabación avanzada para garantizar que la información personal y financiera esté protegida en todo momento.

Además, el casino ofrece opciones de depósito y retiro convenientes y rápidas con criptomonedas, lo que permite a los jugadores realizar transacciones de forma segura y eficiente.

Como un criptocasino líder, Wild Tornado Casino ofrece a los jugadores la posibilidad de realizar recargas y retiros utilizando las mejores criptomonedas del mercado. Acepta Bitcoin, Ethereum, Litecoin y otras criptomonedas populares, brindando a los jugadores una forma segura y conveniente de gestionar sus transacciones en línea.

32.BetChain Casino – Apuestas y videopoker de alta calidad

Es un emocionante casino en línea que ofrece una amplia gama de opciones de juego para entretener a jugadores de todo el mundo.

Desde su dirección registrada en Scharlooweg 39, Willemstad, Curazao, BetChain se destaca como un destino confiable y seguro para los entusiastas del juego en línea.

Una de las características destacadas de BetChain es su licencia de juego electrónico No. 8048/JAZ2020-13, que garantiza que las actividades del casino cumplen con los estándares regulatorios y se llevan a cabo de manera legal y transparente.

Esto proporciona a los jugadores la tranquilidad de saber que están participando en un entorno de juego justo y confiable.

Con una amplia selección de juegos, BetChain ofrece una experiencia de juego emocionante y diversa.

Los jugadores encontrarán una variedad de tragamonedas, ruleta, blackjack y video póker, entre otros juegos populares. La especialidad del casino son las tragamonedas, con una amplia variedad de temas y características emocionantes para explorar.

Además de su extenso catálogo de juegos, BetChain se enorgullece de su excelente servicio de atención al cliente.

El equipo de soporte está disponible para responder preguntas y brindar asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, asegurando que los jugadores tengan una experiencia sin problemas y satisfactoria.

Cómo seleccionar el mejor casino en Chile

Seguridad. El primer aspecto importante que se debe considerar al elegir un buen casino en línea es la seguridad. Los casinos seguros y confiables son los que tienen licencia emitida por una autoridad competente, los que tienen certificaciones de juego justo y transparente, y los que protegen los datos de sus clientes para que no sean accesibles a terceros. Bonos. Por otro lado, los bonos y promociones también son de sumo interés para los jugadores. Muchos eligen los casinos que tienen las mayores bonificaciones con requisitos de apuesta menos exigentes, bonos de devolución y programas de lealtad atractivos. Variedad de juegos. El menú de juegos debe ser lo más variado posible. Los mejores casinos online legales en Chile no solamente ofrecen juegos de casino clásicos, como tragamonedas, ruleta y blackjack, sino que también incluyen juegos rápidos, Game Shows y mesas con crupier en vivo. Métodos de depósito y retiro. También es importante que los métodos de depósito y retiro de dinero sean rápidos y confiables. La mayoría de los casinos admitirán depósitos con tarjetas de crédito, monederos electrónicos y tarjetas prepagadas. Los mejores también incluyen pagos con Webpay y criptomonedas. Atención al cliente. Un buen servicio de atención al cliente genera confianza en los apostadores. Los casinos más destacados cuentan con un servicio de soporte por chat en vivo 24/7 o con amplia disponibilidad horaria, y correo electrónico de rápida respuesta.

Los juegos de casino por dinero real más populares

Actualmente, los casinos chilenos online son más que un casino común y corriente, son completos centros de entretenimiento que continuamente están incorporando los juegos más recientes y opciones innovadoras de diferentes proveedores.

Los juegos de casino online que habitualmente encontrarás en los mejores casinos accesibles desde Chile incluyen tragamonedas clásicas, video tragamonedas, juegos con opción de compra de bono, Drops and Wins, distintas variantes de ruleta, blackjack, póker y baccarat, además de juegos rápidos y juegos con presentador en vivo, entre muchos otros.

1. Tragamonedas online

Las tragamonedas probablemente son los juegos más populares en los casinos online. Son simples y divertidas. Los casinos más completos generalmente ofrecen centenares de juegos tragamonedas de diferentes proveedores, con distintas temáticas y estilos.

Para muchos apostadores las tragamonedas más interesantes son las que tienen jackpot progresivo, ya que brindan la posibilidad de ganar un premio millonario. Otras opciones atractivas son las tragamonedas Drops and Wins, con premios aleatorios y las tragamonedas Megaways, con símbolos y carretes intercambiables para aumentar las chances de ganar.

2. Ruleta

La ruleta es otro clásico juego que nunca falta en ningún casino chileno en línea. Las variantes más conocidas son la Ruleta Europea, que tiene una casilla verde para el 0, y la Ruleta Americana, que tiene dos casillas verdes, una para el 0 y otra para el 00.

Pero tal vez las opciones más interesantes disponibles en casinos en línea, son las opciones con crupier en vivo o las variantes más innovadoras de este juego, como por ejemplo la Lightning Roulette, con premios aleatorios de hasta 500x o la Multi Wheel Roulette, con tres ruletas que funcionan al mismo tiempo para triplicar la diversión.

3. Blackjack

Los juegos de blackjack también son muy atractivos para muchos apostadores, ya que aplicando una estrategia adecuada, basada en probabilidad matemática, es posible aumentar la posibilidad de ganar en este juego.

Los casinos en línea suelen ofrecer una importante cantidad de mesas de blackjack en sus distintas variantes, como el Blackjack clásico, Blackjack americano, la versión Multi Hand, Blackjack Surrender, Double Exposure, entre otras.

Antes de comenzar a apostar dinero real en este juego, recomendamos conocer en profundidad sus reglas y tener cerca la tabla con recomendaciones de pedir carta o plantarse, dependiendo de la mano que tengas y de la carta vista que tenga el croupier.

4. Poker

Los casinos online suelen ofrecer distintas opciones de juegos de poker, como el Video Poker Deuces Wild, Aces and Faces, Jacks or Better, entre otros. En los casinos más destacados también encontrarás mesas de Caribbean Stud, Texas Hold’Em y mesas con crupier en vivo.

5. Juegos en vivo

En esta categoría encontrarás básicamente dos tipos de juegos, los juegos clásicos de casino con croupier en vivo (ruleta, blackjack, baccarat, poker) y los Game Shows o juegos con presentador en vivo, como Deal or No Deal, Monopoly Live, Dream Catcher, Mega Ball, entre otros.

6. Apuestas deportivas

Muchos de los mejores casinos en Chile cuentan con una sección especial para apuestas deportivas y apuestas en eSports.

En la sección de apuestas deportivas podrás apostar en los deportes más populares y los torneos más importantes, como La Liga de España, la Premier League, la Serie A de Italia, la NBA, la NFL o la ATP.

Algunos casinos también ofrecen la posibilidad de apostar en eSports, como League of Legends, Fifa 23 o CSGO.

Ten en cuenta que en muchos casinos se ofrecen bonos y promociones diferenciados para juegos de casino y para apuestas deportivas.

7. Bingo y Lotería

Los juegos de bingo y lotería también son muy populares en los casinos online. Uno de los más famosos es el Keno, un juego en el que se eligen hasta 20 números en una matriz de 80 y si estos números son sorteados, se pagan las ganancias correspondientes.

Depósitos y retiros en casinos online de Chile

En general, hacer un depósito para apostar en juegos de casino en línea o realizar un retiro de dinero de un casino online es bastante sencillo. Los jugadores chilenos encontrarán distintas opciones de pago, como tarjetas de crédito o débito internacionales, monederos electrónicos y tarjetas prepagadas.

Generalmente el servicio de pagos en los casinos online lo realiza una empresa especializada contratada por el casino para tal fin. Estas empresas cuentan con protocolos SSL que protegen los datos financieros de los clientes del casino. En los Términos y Condiciones del servicio, los casinos en línea deben especificar cuál es la empresa que gestiona sus pagos.

Tarjetas de crédito. Los jugadores chilenos pueden realizar depósitos con tarjetas de crédito internacionales, brindando los datos correspondientes a la empresa que procesa los pagos. Tarjetas de débito. Son similares a las tarjetas de crédito. La diferencia es que el dinero debe estar depositado en la cuenta de la tarjeta de antemano. Visa. Las tarjetas de crédito o débito Visa generalmente son aceptadas en todos los casinos en línea. Asegúrate de utilizar una tarjeta internacional válida. Mastercard. Las tarjetas Mastercard también son generalmente aceptadas en todos los casinos online accesibles desde Chile. Para hacer un depósito tendrás que proporcionar los datos de la tarjeta al proveedor de pagos de casino. PaySafeCard. Este es un sistema de tarjeta virtual prepagada que tiene la ventaja de no estar asociada a ninguna cuenta bancaria, por lo que no es necesario proporcionar ningún dato personal para realizar el pago. Paypal. Es un monedero electrónico que puede guardar los datos de tus tarjetas de crédito o débito para realizar pagos online. También se puede pagar directamente con saldo de Paypal y recibir el dinero de tus ganancias en esta cuenta.

Cómo registrarte en un sitio de casino online en Chile

Haz clic en el botón de registro. En el casino MegaPari por ejemplo, este botón se encuentra en la zona superior derecha de la página. Completa los datos solicitados. En el caso de MegaPari debes ingresar un número de teléfono, correo electrónico, seleccionar tu país y la moneda para tu cuenta. Cuando el formulario esté completo, haz clic en el botón “Registrarse”. Es posible que el casino solicite la confirmación del correo electrónico o número de teléfono para proteger la cuenta. Verifica la identidad de tu cuenta. Generalmente no es necesario verificar la identidad para hacer un depósito y apostar dinero real. Pero para retirar dinero es posible que tengas que presentar un documento de identidad oficial para verificar tu cuenta.

Juego responsable

Muchos casinos ofrecen herramientas de auto exclusión que permiten limitar la cantidad de dinero o de tiempo que dedicas diaria o semanalmente a las apuestas. De esta forma es posible evitar que el juego se transforme en un problema en tu vida.

Juega en línea en casinos que tengan estas herramientas y configúralas según tus necesidades.

Conclusión

Actualmente hay muchas opciones de casinos online que son accesibles para jugadores chilenos. Puedes elegir el mejor casino online Chile para ti, teniendo en cuenta su menú de juegos, seguridad, bonificaciones y servicio de atención al cliente. También se deben evaluar los sistemas de depósito y retiro disponibles.

Registrarse es rápido y fácil. A continuación podrás hacer un depósito y empezar a apostar dinero real en tus juegos favoritos. Recuerda utilizar las herramientas de autoexclusión para evitar el uso problemático de esta forma de entretenimiento.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el mejor casino en línea para apostar desde Chile?

Actualmente el mejor casino online para Chile es Jackpot City, por su excelente bono de bienvenida y amplio menú de juegos.

2. ¿Puedo apostar en casinos online desde Chile?

Claro que sí, puedes apostar dinero real en cualquiera de los casinos en línea que hemos mencionado en nuestra reseña.

3. ¿Se puede ganar dinero en casinos online?

Sí, cuando aplicas una buena estrategia de juego y la suerte te acompaña, es posible ganar dinero apostando en casinos online.

4. ¿Cuál es el mejor casino online Chile por dinero real?

SpinCasino es el mejor casino en línea para apostar dinero real, por su elevado RTP, de 96.3%.

5. ¿Cuál es el mejor bono de casino para jugadores chilenos?

El mejor bono es el de MegaPari casino, que otorga un total de hasta 1 266 450 CLP іг primeros cuatro depósitos + 150 giros gratis.