Oficialismo cumple 24 horas seguidas negociando sus candidaturas para las municipales

Cómo elegir a los candidatos de 48 comunas donde los alcaldes oficialistas y DC no pueden ir a una nueva reelección por cumplir tres periodos. Ese era, hasta las 11 de la mañana de ayer, el principal nudo del pacto municipal del progresismo que mantenía a los negociadores empantanados, en la sede del Partido Socialista, en miras a las elecciones del 27 de octubre próximo, en la que las 345 comunas del país elegirán a sus nuevos líderes municipales.

Esa misma situación se repetía en los partidos de Chile Vamos, en cerca de 25 municipios. Por cierto, la negociación oficialista duró toda la noche, se extendió durante la madrugada y seguía esta mañana, dando cuenta de la complejidad de la negociación entre los partidos de Gobierno y la DC, que ya lleva 24 horas seguidas.

En la oposición, si bien Chile Vamos logró inscribir su pacto con más calma, aún tiene sus listas abiertas, puesto que están a la espera de ver qué es lo que inscribe finalmente el Partido Republicano, a fin de no entrar en una especie de competencia casi fraticida.

En dicho sentido, tanto en el oficialismo como en la oposición la fórmula que se busca para ganar es lograr definir un candidato único para las alcaldías, y por eso las definiciones sobre las primarias tardaron en llegar, aumentando el espacio para errores no forzados entre las colectividades.

Estas elecciones municipales son clave por distintos factores. Primero, porque es una oportunidad para que los dos grandes bloques políticos midan sus rendimientos electorales.

En segundo término, porque estas elecciones suelen interpretarse como una suerte de predictor para las elecciones parlamentarias y presidenciales del año siguiente. Sin embargo, estos comicios adquieren más relevancia aún, pues serán las primeras elecciones municipales con voto obligatorio y por ende sus resultados, podrían arrojar una mayor claridad del respaldo ciudadano hacia un sector u otro.

En la última elección municipal, realizada el 2021, la izquierda logró un rendimiento electoral sin precedentes, mientras que la derecha perdió más de 50 municipios. Las secretarías generales de los partidos, de ambos bloques, llevan meses negociando las candidaturas que presentarán, pese a lo cual hoy miércoles 10 de abril, el día que se vence el plazo para inscribir ante el Servel los pactos electorales y los candidatos a primarias, las disputas para escoger alcaldes siguen en pie. De hecho, podrían extenderse hasta las 23:59 horas, cuando finaliza el plazo.

Disputa oficialista

El oficialismo se adelantó a fines del año pasado, al definir que presentarán un candidato único por municipio, en un pacto desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, más el criterio de “el que tiene mantiene para la primera y segunda reelección”. Ahora bien, ese criterio contaba con un área tensa y gris: las 67 comunas donde no se podría reelegir al alcalde, lo que, hasta el cierre de esta edición, genera tensión entre los partidos oficialistas y la DC.

Este es el partido con más alcaldías con su bandera: 56 en total. Por ello, en la negociación esperan mantener la mayoría de éstas. En tanto, los partidos del bloque de Gobierno presionan para disputar esas alcaldías mediante primarias o encuestas, donde se mida la potencialidad de los aspirantes.

Para octubre próximo, en la lista de alcaldes que no pueden ir a su reelección figuran 19 DC, siete del PPD, cinco socialistas, cuatro radicales, dos comunistas y uno de Convergencia Social, además de 10 independientes en pacto; es decir, 48.

Desde los comicios de 2021, el PS, el PPD, el PR y PL, más independientes en el pacto, obtuvieron 70 comunas. El PC y el FREVS alcanzaron otras 10 y el Frente Amplio 11. Mientras que la DC más independientes en cupo de la colectividad vencieron en 56. Es decir, el actual pacto oficialista más la DC logró cerca de 137 municipios. Por eso, la falange reclama en las negociaciones que se debe respetar la proporcionalidad de las fuerzas logradas en la última elección, que los favorece.

En esa lista, existen 20 alcaldías que están cuestionadas por su gestión, como la de San Bernardo, en donde también se busca recambio por parte de las filas oficialistas.

Ayer, a eso de las 11:20 horas, llegó el presidente de la DC, el diputado Alberto Undurraga, a la sede del Partido Socialista para reunirse con la mesa de negociación que esperaba al interior del inmueble. Antes de entrar, dijo que “a nosotros nos interesa que exista un buen pacto y un buen pacto significa que tenga criterios de proporcionalidad. Los partidos que tienen más alcaldes y son más grandes debieran tener más candidatos, debieran tener mayor representación”. Además, sinceró el estado de avance: “Sabemos que llevamos ya tres días con las conversaciones estancadas, con buen ánimo, pero con poco avance”.

Fuentes conocedoras de la negociación explican a El Mostrador que, el martes se acordaron más de 70 primarias, casi en la mitad de las comunas donde gobiernan. Entre ellas, estaban definidas en Antofagasta, Puente Alto, La Florida, Valparaíso y Providencia.

En la ciudad nortina, una de las 10 con mayor número de electores, el Frente Amplio pretende competir con Camilo Kong y fuentes de las tratativas informan que estarían por competir en primarias con la DC. En La Florida, en cambio, aún no hay nombres zanjados para medirse el 9 de julio. Sin embargo, una posibilidad que se baraja en una contienda entre el concejal PC, Nicolás Hurtado, el Socialista Agustín Espinoza y el ex ministro Marco Antonio Ávila (RD).

En Providencia, el oficialismo busca poner un nombre que le compita al heredero de Evelyn Matthei y la ex alcaldesa Josefa Errázuriz era la opción del PPD. Sin embargo, su nombre no generó consenso y bajó su candidatura para brindarle apoyo a Fernanda Villegas (PS), exministra de Desarrollo Social de la expresidenta Bachellet. Villegas podría medirse aún en una primaria con la concejala frenteamplista, que es la más votada, Macarena Fernández.

Otros los nudos importantes entre el oficialismo y la Democracia Cristiana está en Peñalolén, donde Carolina Leitao -cuadro DC y rostro del triunfo del En Contra- no puede ser reelecta.

En La Granja, una comuna histórica dirigida por la DC, el actual alcalde, Felipe Delpin, dejará su administración. La tienda falangista busca mantenerla, sin embargo, Germán Pino, exFA y hoy independiente, está desplegándose para apuntalar su campaña.

Oposición adelante, pero no exenta de problemas

Ayer martes, a eso de las 10:30 de la mañana, los presidentes y secretarios generales de los partidos de Chile Vamos llegaron a la calle Esmeralda para inscribir su pacto en el Servel para las elecciones. Sin embargo, no están libres de disputas y complejidades.

Fuentes conocedoras de las negociaciones comentaron bajo reserva que no existe una animadversión o una competencia por el poder, y que la falta de claridad tiene que ver con una falta de definiciones políticas sobre los candidatos más competitivos.

Por ejemplo, comentan estas mismas fuentes, el trabajo emanado desde las directivas regionales tenía un cierto orden. Sin embargo, cuando estas planillas llegaron a las directivas nacionales, las candidaturas comenzaron a desdibujarse y a caer en indefiniciones. Eso, admiten en el sector, crea un espacio en donde se levantan candidaturas con pocas posibilidades y eso puede crear errores no forzados.

Dicho escenario complica las negociaciones entre los partidos de oposición, puesto que Chile Vamos pretende llegar a pactos con omisión con el Partido Republicano y también está en negociaciones con Demócratas y “conversaciones” con el Partido De La Gente.

De hecho, Arturo Squella ya realizó su primer rayado de cancha. El presidente del Partido Republicano declaró a El Mercurio que pretendían presentar candidaturas a 60 comunas, cerca de 18% del universo de municipios disponibles. “Evidentemente, todavía tenemos que seguir conversando con otros partidos del sector y coordinarnos para elegir al mejor candidato y evitar que división de nuestro sector permita un triunfo de la izquierda”, dijo.

Squella también apuntó a que, si bien las elecciones primarias son definiciones propias de Chile Vamos, “claramente realizar primarias en comunas donde el Partido Republicano ha expresado su intención de llevar candidatos, es un acto inamistoso e incompatible con llegar a un acuerdo dentro del sector”.

La senadora de Renovación Nacional María José Gatica no tardó en responder: “Hay veces que da la impresión que a José Antonio Kast le importa más acorralar a Chile Vamos que vencer a la izquierda. Si queremos de verdad sacar a Chile del desorden tenemos que ser una sola coalición, a lo cual Republicanos se niega”.

Gloria Hutt, la presidenta de Evópoli, por su parte, comentó través de su cuenta de X que “la prioridad son los acuerdos, sin duda. Y si hay más de una buena opción, la competencia es el mejor camino. De hecho, la primaria indica que dentro de Chile Vamos hay diversidad y los electores deben decidir”.

Voces al interior de Chile Vamos advierten que la colectividad parece no acusar recibo de las últimas elecciones presidenciales y de Consejeros Constituyentes en las que el Partido Republicano le sacó ventaja a la derecha tradicional. De hecho, estas mismas fuentes sostienen que hace falta más pragmatismo.

De todas formas, antes de pensar en Republicanos, ya existen problemas al interior de Chile Vamos. En Puente Alto, el problema se encapsula en RN. La candidata Karla Rubilar se medirá contra Manuel José Ossandón Lira, hijo del senador Manuel José Ossandón, y, además, contra el sobrino del parlamentario Felipe Ossandón Ross. Por razones familiares, el senador optó por apoyar a su sobrino que es concejal y no a su hijo, exconvencional constituyente.

En Providencia, en tanto, la película parece más clara. La alcaldesa Evelyn Matthei, principal carta presidencial de la derecha, dijo la semana pasada que no se presentará a la reelección por su comuna y de ahí surgió la figura del exministro de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, como carta de reemplazo. Sin embargo, RN no se hizo esperar e instaló en discusión a los exministros Cristián Monckeberg y Nicolás Monckeberg como opciones a competir, aunque fuentes al interior del pacto no descartan que sean alternativas “con el tejo pasado” para negociar otras municipalidades.

En Las Condes, la UDI perdió la carta de la actual alcaldesa Daniela Peñaloza, luego de que la ahora independiente Marcela Cubillos arremetiera en la competencia por la histórica comuna gremialista y de que Peñaloza se viera muy complicada por múltiples acusaciones de corrupción. Si bien ahora Cubillos corre sola, al interior de Chile Vamos comentaron que la exministra no quiere ir patrocinada por ellos, lo que dejaría un espacio a Republicanos para subirse a ese carro de la victoria.

Concepción es otro ejemplo de indefiniciones, comentan conocedores del trámite. Se tenía entendido que el abogado Álvaro Pillado iba como candidato, sin embargo, a pocos días de cerrar la negociación apareció la hija de las exsenadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), la concejala Valentina Pavez. La hija de la parlamentaria publicó en sus redes sociales que “hace un par de días me preguntaron la posibilidad de poner mi nombre a disposición para unas eventuales primarias en la comuna de Concepción para la alcaldía. Después de pensarlo mucho, acepté y hoy el Consejo Nacional de la UDI me ratificó como candidata”.

Según comentaron en la coalición opositora, este miércoles inscribirán primarias para el 9 de julio en al menos 40 comunas de las 93 comunas donde el pacto logró un triunfo.

Una de esas comunas es Lo Barnechea. Chile Vamos confirmó que se enfrentarán el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri (RN), la expresidenta de Evópoli Luz Poblete y el excore Carlos Ward (UDI).

En Providencia, en tanto, el exvocero de Gobierno Jaime Bellolio (UDI) está a la espera de la definición de RN; mientras en Puente Alto la exministra Karla Rubilar (RN) está disponible para eventualmente competir con los primos Felipe y Manuel José Ossandón.