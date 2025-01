Defensas de hermanos Jalaff, Bulnes y Porzio niegan acusaciones por “fondo corneta” y apuntan a STF

Que no pueden ser acusados de administración desleal, al no ser administradores del denominado “fondo corneta”, que desconocían las “gestiones” de la abogada Leonarda Villalobos y lo que estaba ocurriendo en la corredora de bolsa STF Capital —de los Sauer—, fueron algunos de los argumentos presentados este lunes por las defensas de Álvaro y Antonio Jalaff, fundadores del Grupo Patio, y de Manuel Bulnes y Felipe Porzio, socios de LarrainVial.

Esto, en el marco de la megaformalización de los casos Hermosilla y Factop, que, en su sexta jornada de audiencias, se centró en las responsabilidades relacionadas con la administración del fondo Capital Estructurado I, cuyo objetivo era realizar un salvataje de Antonio Jalaff, emitiendo un fondo de deudas para una de sus empresas, cuando él aún mantenía una participación accionaria importante en el Grupo Patio.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la declaración prestada el 24 de octubre pasado en la Fiscalía por el hasta hace poco socio gestor de LarraínVial, Manuel Bulnes Muzard, fue Álvaro Jalaff quien lo contactó en 2022 con el fin de emitir deuda en favor de su hermano Antonio, dejando para ello, como garantía, las acciones que este poseía en sociedades que, a su vez, controlaban cerca del 5% de Patio, a lo que sumaba otro 2% que le correspondería “por la posesión efectiva de su padre” –como explicó–, agregando que “el área de finanzas corporativas de LV se hizo cargo de la solicitud”. Hasta fines del año pasado dicha área se encontraba a cargo de uno de los ejecutivos más importantes de LarrainVial, Felipe Porzio Honorato, de 51 años.

El abogado de Álvaro Jalaff, Hugo Rivera, inició su defensa argumentando que su cliente no debía ser responsabilizado por los eventos que rodearon al fondo, ya que Álvaro Jalaff no era administrador ni agente del fondo. Según el defensor, los deberes fiduciarios del fondo, que corresponden exclusivamente a los administradores, no recaían sobre Jalaff, quien actuó en calidad de apoyo a su hermano Antonio al buscar asesores financieros. Rivera dijo que en 2021 y 2022, cuando se hizo evidente la situación de deuda de Antonio Jalaff, Álvaro Jalaff lo ayudó a buscar soluciones financieras, pero no participó en la estructuración ni en la gestión del fondo.

“Álvaro Jalaff no ha tenido deberes fiduciarios hacia el fondo, pues no lo administraba ni era un agente del fondo, por lo que no se le puede achacar perjuicio alguno”, aseguró Rivera. Además, el abogado criticó la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, alegando que se basaba en un supuesto sin fundamento.

En cuanto a la acusación de soborno relacionada con la polémica grabación de junio de 2023 —la que destapó el caso Hermosilla y la arista Factop—, el abogado Álvaro Morales defendió a Jalaff, señalando que para esa fecha Leonarda Villalobos ya tenía en su poder información relevante sobre las empresas implicadas, por lo que cualquier sugerencia de participación de Jalaff en actividades fraudulentas era infundada. Morales afirmó que Álvaro Jalaff no conocía las “gestiones” de Villalobos ante el SII y Tesorería, ni participó en el diseño de la “caja negra” que la Fiscalía vincula con maniobras fraudulentas.

La fecha es relevante, planteó Morales, pues para ese entonces Villalobos ya tenía información de 12 empresas, es decir que “el delito ya estaba consumado” antes de contarle a Jalaff lo que estaba ocurriendo.

La defensa de los ejecutivos de LarrainVial

Por otro lado, las defensas de los ejecutivos de LarrainVial también descalificaron las acusaciones presentadas en su contra. Felipe Porzio, director de finanzas corporativas de LarrainVial, fue defendido por el abogado Rodrigo Zegers, quien aseguró que las imputaciones sobre su cliente eran infundadas. Según Zegers, Porzio simplemente cumplió con su rol al estructurar un instrumento financiero para ayudar a resolver los problemas de deuda de Antonio Jalaff, pero no tenía conocimiento de las irregularidades ocurridas en STF Corredores de Bolsa, una de las entidades implicadas en el caso.

Zegers también puntualizó que Porzio no participó en la colocación de las cuotas de la serie B, ni en las decisiones relacionadas con la comercialización del fondo. “Felipe Porzio jamás participó en la colocación de cuotas serie B, fueron colocadas por STF Corredores de Bolsa”, explicó Zegers, agregando que la CMF había supervisado el fondo desde su creación, asegurando que todo estuvo dentro de los marcos legales establecidos.

En cuanto a las acusaciones de fraude, Zegers destacó que las acciones de LarrainVial, bajo la dirección de Porzio, fueron siempre transparentes y se realizaron con el asesoramiento de importantes firmas legales y auditoras. “Desde el primer día el fondo estuvo fiscalizado por la autoridad correspondiente”, subrayó.

La defensa de Manuel Bulnes: “No puede ser acusado de administración desleal”

Jorge Boldt, abogado de Manuel Bulnes, director ejecutivo de la matriz de LarrainVial, también presentó argumentos similares, sosteniendo que su cliente no tenía la responsabilidad de administrar el fondo. Según Boldt, Bulnes nunca fue administrador ni apoderado de la Administradora General de Fondos (AGF), lo que lo exime de cualquier acusación de administración desleal. Además, defendió la idea de que la gestión del fondo estuvo a cargo de otras personas y que, en el caso de la serie B, la necesidad de su creación surgió por la imposibilidad de completar la serie A, lo que llevó a que se buscara una alternativa para cubrir las deudas.

“¿Cómo puede ser acusado de administración desleal cuando ni siquiera es administrador?”, se preguntó Boldt, al mismo tiempo que descalificó las acusaciones de conspiración que sugerían que Bulnes y otros ejecutivos de LarrainVial habrían trabajado en conjunto para perjudicar a terceros. “No hay ninguna ganancia para LarrainVial en todo esto”, concluyó el abogado.

La Fiscalía pide prisión preventiva para los hermanos Jalaff y arresto nocturno para Manuel Bulnes y Felipe Porzio.