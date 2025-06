Coachees relatan cómo eran las sesiones de coaching directivo que tienen complicado a Claudio Orrego

“No es un Parived, pero sí tiene algo de místico. Hurga en el interior de los alumnos, enseña autoconocimiento, habla de las emociones, de internalizar, y tú le vas contando cómo mejoras”. Así sintetiza uno de los couchee del Gobierno Regional Metropolitano los aportes del mentor español Juan Vera Gil, cuyas sesiones de coaching directivo de habilidades, por $31 millones, efectuadas en 2024, fueron objetadas por la Contraloría porque sus temáticas se relacionaban con la contingencia política y la campaña electoral del gobernador, Claudio Orrego.

Vera Gil, aunque ha cultivado un bajo perfil, lleva 29 años en Chile y es conocido en el mundo de la política y el poder. Ha realizado “acompañamiento estratégico” a ministros, subsecretarios, parlamentarios y alcaldes “sobre habilidades, metodologías y conocimiento interior”.

Además, es autor de un libro sobre coaching en el poder. Conoció a Orrego cuando era alcalde de Peñalolén y desde esa época habría comenzado a prestar asesorías en sus equipos de trabajo. En la web de su agencia se describe a Vera como “referente internacional en coaching político y experto en coaching en el ámbito del poder”.

En una entrevista en el diario La Segunda, escuetamente, descartó ser un asesor político o de campaña y se describió así: “No soy asesor de ninguna campaña. No lo he sido nunca. El coach trabaja con personas no para darles consejos, sino abrir sus perspectivas, hacer preguntas. Estoy trabajando no ahora, sino desde hace tiempo, cuando no había campañas, con el Gobierno Regional. Que contuviera una campaña a la vez no significa que yo haya tenido una intervención en ese espacio (…), el punto central del proceso fue un acompañamiento a un equipo de personas con el objetivo de que tuvieran fundamentalmente su emocionalidad, capacidad, en mayor nivel de potencia”.

“Habilidades, metodologías, autoconocimiento y reflexiones interiores”

Dos coachees del Gobierno Regional compartieron su experiencia con El Mostrador, destacando que la guía laboral y de liderazgo recibida resultó “sumamente útil” en sus vidas profesionales. Las sesiones comenzaban con un test de diagnóstico psicolaboral, seguido de encuentros mensuales que buscaban ayudar a los participantes a alcanzar sus objetivos y mejorar su rendimiento emocional y motivacional.

Un egresado del programa describió el coaching como “un proceso de desarrollo personal y profesional basado en una relación de colaboración” entre el coach y el coachee. Según los participantes, no solo se enfocaba en el ámbito laboral, sino que también abordaba aspectos personales que impactaban en su desempeño.

“Yo me reunía a solas con el coach, al principio una o dos veces al mes. En 2023 era así, después cuando ya iba mejorando nos reunimos cada dos meses, más o menos, para contarle cómo evolucionaba. El coaching se centraba en habilidades, metodologías y reflexiones interiores, donde se abarcaban materias como la delegación de funciones, la gestión del clima laboral, la mejora de las relaciones interpersonales y autoconocimiento”, cuenta uno de los egresados.

“Nunca he aprendido tanto de estos temas”

Las sesiones, que incluían un diagnóstico inicial, permitieron a los receptores reflexionar sobre sus responsabilidades y cómo enfrentan el trabajo diario, los lazos con sus subordinados y superiores. Uno de los directivos que asistió expresó una total satisfacción con el proceso, afirmando que “nunca he aprendido más que acá en estas sesiones”.

Cuenta otro exalumno que el servicio de Vera Gil formaba parte de un contrato más amplio con una consultora, que incluía jornadas de capacitación y talleres de clima laboral. Desde el Gobierno Regional se argumenta que las sesiones de coaching no se limitaron al año electoral, ya que se habían llevado a cabo desde 2021 y que “la Contraloría auditó solamente el período de 2024”, lo que generó la controversia.

“Las minutas de las sesiones incluyen referencias al contexto político y social, lo que llevó a la Contraloría a señalar que algunos extractos estaban descontextualizados. El coaching a mí me permitió mejorar el desempeño y optimizar las capacidades en el trabajo, pero en ningún caso hizo una asesoría de campaña, él no sabe de campañas”, señala una fuente del círculo cercano de Orrego.

Son 52 sesiones de coaching directivo

No obstante, la Contraloría en su Informe 873 apuntó a que durante 2024 la entidad que dirige Claudio Orrego pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.

De aquella revisión se constató que las sesiones no se relacionaban con contenido asociado a coaching, como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas, sino que se interpreta que había temáticas de contingencia política y de campaña electoral para la reelección de Orrego.

“Se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones y de la revisión de los contenidos incluidos en 16 de estas, se verificó que en estos no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo (…) sino que más bien aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que Don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección, situación que por una parte no tenía relación con el objetivo de la dicha prestación de servicio”, establece la Contraloría en el informe sobre el Gore.

En el documento de la entidad fiscalizadora, en un extracto de las minutas que se realizaban tras cada mentoría, se menciona que una de las funcionarias que recibió el coaching declaró: “Finalmente me dice que viene de una reunión larga en la que se ha hablado de la campaña. Hay cosas del gobernador que cree que hay que decirle para que no empañe su imagen. ¿Debe hacerlo en privado o en el marco de las reuniones de trabajo? Mi idea es que salvo que sea en una tripartita con Iván, es mejor advertirle a solas, para que no le salga el impulso de la defensa o la minimización”.

La Contraloría inició un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su conocimiento y fines pertinentes.