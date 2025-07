La «Última cena» de Tohá (en casa de Girardi)

¡Hola! Aunque se veía venir, el categórico triunfo de Jeannette Jara en las primarias desordenó el gallinero político, más allá de lo previsto. Eclipsó los cimientos de Lautaro Carmona en el PC, desangró al PPD y bajó del pony al FA, de un solo tirón.

No faltan los analistas de todos los colores que te dicen que ahora sí la política se puso entretenida, entendiendo por ello el resultado imprevisible de las primarias del domingo pasado, así como lo que depara el horizonte electoral para la primera vuelta del próximo 16 de noviembre.

Pero antes de entrar en los detalles, les contamos que en + Política estamos en proceso de transición, armando nuevos equipos, aceitando los engranajes y preparándonos para fortalecer este newsletter, al que -y esto se lo damos por garantizado- no le faltarán noticias, análisis, ni datos.

Para entrar en materia, les contamos que nos metimos en las fisuras del PC que quedaron abiertas tras el triunfo de Jeannette Jara. Al interior de la grieta vimos la pugna entre el reformismo de Jara y la rebelión popular de masas de Carmona.

En el PPD, se saltaron el velorio y pasaron directo al funeral . En la casa de Guido Girardi -en una cena de desagravio- Carolina Tohá se sinceró. Su sensación fue la de haber sido aplastada. La noche de los cuchillos largosse espera para este finde.

. En la casa de Guido Girardi -en una cena de desagravio- Carolina Tohá se sinceró. Su sensación fue la de haber sido aplastada. La noche de los cuchillos largosse espera para este finde. Más abajo en el foso, donde hoy se duda de todo, quedó el FA tras aprender a golpe y porrazo que «ya no son ni tan jóvenes ni tan novedosos».

Tema aparte fue el comidillo de Matthei esta semana. Las redes hicieron escarnio recordando el episodio del completo, donde la candidata se olvidó que la mayonesa se ponía al final y no antes de la salchicha. Lagunas y lapsus se pusieron en vitrina para cuestionar la salud mental de la candidata.

Y para cerrar le compartimos una imagen mental. La de una amplia pieza con una persona sola en su interior, cuyas paredes se empiezan a acercar. Así estaría Alberto Undurraga, presidente de la DC, tratando de resistir la propuesta de parlamentarios de su sector para sumarse a Jara.

Bien, sin más vueltas ni rodeos, vamos a lo nuestro. ¡Partimos!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos de la política.

1

Entre el soviet y el reformismo

En el Partido Comunista todo está al rojo vivo. Hay rojo furia, que encabeza Lautaro Carmona, y rojo pasión, que representa la flamante candidata presidencial del progresismo, Jeannette Jara.

Penetrar el escudo del PC y conocer sus diferencias, nunca ha sido una tarea sencilla, el hermetismo es una cualidad al interior y un obstáculo para quienes quieren mirar desde afuera. Pero si algo reveló el triunfo en las urnas de la exministra del Trabajo es que hay fisuras en la coraza del PC, que están dejando ver grietas.

Para todos resultó obvio que Carmona quiso ponerle palitos en la bicicleta a la candidatura de Jara, justo antes de llegar a la meta. ¿Pero cuál es el conflicto que hace que a Jara un sector al interior del partido no la respalde como sí pasa afuera?

Fuentes de la tienda comunista contaron a +Política que el problema es de fondo, que se trata de una división entre dos puntos de vista de la práctica política, que podría hacer crujir la doctrina del PC: La rebelión popular de masas versus la política del reformismo.

Ese es el verdadero debate y la mayor diferencia entre el líder del PC,Lautaro Carmona y la abanderada del oficialismo y -ojo acá- todavía militante comunista.

Lautaro, conocido en la clandestinidad como “Camilo”, desde sus años como secretario general de las Juventudes Comunistas que ha sido defensor de la rebelión popular de masas. Para él no hay más cuentos que la movilización social y la fuerza de los sindicatos. Ambas son las herramientas útiles para enfrentar las desigualdades del modelo neoliberal y las políticas de gobierno que favorecen a los privilegiados. Y en el marco de esa protesta, está el espacio para articular las demandas populares en educación, salud, derechos laborales y vivienda, entre otros. Un comunista típico, a la antigua.

Lo que molestaría a Carmona y a sus huestes, es que Jeannette Jara no es típica, no vivió en la clandestinidad y su acercamiento con la Jota (JJCC) se produjo apenas para el plebiscito. Las canas de Jara no representan lo mismo que las canas de Carmona. Y eso irritaría.

Entre quienes cohabitan el espacio del instituto Alejandro Lipschutz se cuenta que las ideas políticas de Jara están más afines con las de Elías Lafertte Gaviño,uno de los padres del PC chileno, reformista según algunos y ex candidato presidencial tres veces, fallecido en 1961 .

Esa es la madre del cordero. Ahí estaría el debate de fondo en la confusa y tensa relación que mantienen Jara y Carmona.

La suspensión de la militancia PC. Esa es la otra fibra en tensión. El reciente anuncio de pausar su domicilio político desencadenó discusiones sobre el camino a seguir. Las críticas de Jara incluyen acusaciones de boicot hacia Carmona, lo que complica aún más las relaciones internas en el partido. La historia del comunismo chileno plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del cambio político, siguiendo el clásico debate sobre reforma o revolución que Rosa Luxemburgo popularizó.

Lo que sí está claro más allá de las señales y de los exabruptos como el de Daniel Jadue que se anticipó a la propia candidata sobre la suspensión de su militancia- cosa que no pudo caer más mal- es que el PC seguirá al rojo.

2

La Última Cena de Tohá

Hay imágenes que aunque se quieran borrar, quedan grabadas en piedra. Una de esas fue la cara de Carolina Tohá cuando salió a reconocer su derrota y confirmar el compromiso de cuadrarse detrás de Jara. En su rostro no había amargura, sino desolación de haberse visto aplastada por un camión que apenas divisó.

En la casa de Guido Girardi, el miércoles pasado la excandidata presidencial se sinceró.Tohá efectivamente se sentía aplastada por la diferencia de votos. De lo poco que queda del PPD, algunos de sus sobrevivientes cuentan que para la mesa directiva la culpa es de la propia Carolina y también de Jaime Quintana por haberse creído el cuento que al recibir la cartera de Interior -después del desastre de Izkia Siches- el PPD tendría una posición de liderazgo y una ventana importante de proyección. Ahora, piensan otra cosa.

«La estrategia brillante del Presidente Boric de darnos Interior al socialismo democrático era para cargar con todas las culpas en seguridad y dar todo el respaldo y el presupuesto a Trabajo que se llevó todas las victorias que ubica más o menos la gente”, dice uno de los cuadros del PPD.

Es más, hoy en el PPD, piensan que incluso todo fue parte de una estrategia, en donde Jara era la «tapada» del Gobierno y que siempre las fichas estuvieron en ella. Para afirmarlo citan el emotivo encuentro del Presidente Boric con Jara. El abrazo en plena calle, aseguran, no le cayó nada de bien a Tohá.

Una de las conocedoras de la última cena en la casa de Girardi,asegura que en ese espacio se discutió algo distinto, y que no se tocaron las diferencias entre Trabajo e Interior, porque la gente no hace esas diferencias. En la casa del patrón del PPD, asegura la fuente, se habló harto del apoyo a Jeannette, de los temas programáticos, de la preocupación sobre la proyección del socialismo democrático, y de la incertidumbre sobre el destino de Carolina Tohá.

Como fuere, asistentes a la cena en casa de Girardi no escatimaron en detalles al analizar el escenario actual del partido. Argumentaron que la reciente estrategia del PPD y de otros partidos como el PR y el Partido Liberal, coloca al Partido por la Democracia en una posición de desventaja ante una lista parlamentaria, lo que para algunos podría exponerlos a «recibir migajas” en términos de representación parlamentaria.

La pregunta sobre cómo avanzar se convirtió en el centro de la conversación. La mirada hacia el futuro del partido reveló tensiones internas.

Algunos comentan que hay dirigentes que piden la cabeza del presidente del PPD, Jaime Quintana, antes de las elecciones de agosto. No obstante, el senador tiene el apoyo de la plana mayor del girardismo, lo cual hace prever que las elecciones se hagan en diciembre después de las presidenciales.

La conversación en casa de Girardi fluyó informal y primó -aseveran- el espíritu de camaradería. La noche de los cuchillos largos se espera para este fin de semana con ocasión de la reunión de la Comisión Política del partido.

No está claro que vaya Tohá.

3

Lagunas mentales de Matthei

Entre la efervescencia por el triunfo de Jara, hubo solo una conversación política que se dio de manera paralela, pero sin titulares. La salud mental de Evelyn Matthei.

Si bien muchos de los comentarios se dieron en el espacio de las redes sociales, donde las piedras son lanzadas por encapuchados digitales, lo cierto es que las menciones sobre un posible principio de Alzheimer fueron el gran comidillo en el torno de Chile Vamos. Un comidillo que causó profundo malestar, por cierto.

Para despejar toda duda, El Mostradorle hizo una pregunta puntual al comando de la candidata. Si detrás de las menciones había intención de desinformar, lo mejor era aclararlo de una vez.

-¿Cuál es es el estado de la salud de la candidata? preguntamos.

De su parte, silencio total. Por el lado, nos dijeron que no responderían «cahuines de redes», pero en nuestra pregunta no había nada de cahuín. La salud de quienes aspiran llegar a la Presidencia de Chile, es un tema de alto interés público.

Tal vez fue por ese silencio que distintos videos con escenas de lapsus de la candidata durante presentaciones públicas y ante la prensa, se difundieron por todas las redes sin freno. La imagen más viralizada fue cuando Matthei al momento de prepararse un completo lo primero que le echa al pan es la mayonesa, provocando no solo burla entre sus disidentes políticos, sino también preocupación dentro de sus propias filas, ya que detalles como estos, en algunos casos son motivo de alerta.

Estrés, ansiedad, factores emocionales y psicológicoshan sido mencionados para compararla con Joe Biden o para advertir que podría enfrentar una situación similar a la de Pablo Longueira, quien bajó su candidatura en 2013 debido a un cuadro depresivo.

En medio de esta ola de rumores y versiones desde cuentas anónimas en redes sociales sobre la salud de Matthei —especialmente tras varios días de ausencia que, según explicó la propia candidata, se debieron a una gripe— parlamentarios apuntaron a fake news difundidos por «adherentes del Partido Republicano». Sin embargo, hace un par de semanas, el generalísimo de la campaña, Diego Paulsen, acusó a un funcionario del Mineduc de atribuirle Alzheimer a la candidata.

Pero el mayor golpe en esta materia no vino del mundo digital, sino desde un programa periodístico de El Ciudadano, donde Lily Zúñiga, exjefa de prensa de la UDI —conocida por denunciar los hechos de corrupción política asociados a Penta y SQM en 2015— aseguró que en el entorno de Matthei existe preocupación desde hace semanas, más allá del episodio del completo. Según afirmó, algunos miembros del comando observan con preocupación estas «lagunas mentales».

—conocida por denunciar los hechos de corrupción política asociados a Penta y SQM en 2015— aseguró que en el entorno de Matthei existe preocupación desde hace semanas, más allá del episodio del completo. Según En el citado medio, Zúñiga también habló de episodios de irritabilidad y discusiones con figuras del propio equipo, como Paulina Núñez y Felipe Alessandri. “Hay un grupo que quiere que se baje, pero ella insiste en seguir”,aseguró, recalcando que todo se trata de versiones no oficiales.

Pero las especulaciones no son nuevas. En mayo, la exconvencional Teresa Marinovic dijo que su impresión era que Matthei «no estaba bien». Aunque enfatizó que se trataba de su opinión, pidió «atención para evaluar» episodios como el de las cámaras de seguridad del Estadio Nacional —cuando dijo que no había, mientras era grabada por una—, la entrevista en Radio Agricultura sobre la dictadura —la que generó fuertes críticas y abrió un flanco en su campaña— y sus críticas al acuerdo Codelco-SQM —donde la candidata aseguro que ese cuestionamiento lo hizo con «picardía»—.

Días después, Franco Parisi dijo en una entrevista que «ella (Matthei) está claramente en cuestionamientos por su salud mental». Según el candidato presidencial del PDG, «estamos considerando casi una situación como (Joe) Biden en Estados Unidos».

Desde el comando de Matthei criticaron a Parisi y lo llamaron a disculparse con la candidata, acusándolo de difundir información falsa.

4

Frente Amplio sin línea de crédito

Si al interior del PC hay conflicto y el PPD se desangra ¿qué le queda al Frente Amplio? En buen chileno, ya no tiene plata en la cuenta y casi, casi le quedaría «cerrar el boliche por fuera».

El tercer lugar obtenido por el diputado Gonzalo Winter en las primarias generó un remezón interno de proporciones en las bases del Frente Amplio. Y es que el “paupérrimo” 9% no deja de levantar polvo en las filas del partido del Presidente Gabriel Boric.

“Ya no somos ni tan jóvenes, ni tan novedosos”, dice un militante de la colectividad. Este «desfonde electoral” es claramente una “advertencia en serio a evaluar” a fin de actualizar el relato y el proyecto que ofrece el FA.

Pero, ¿qué pasó con el rendimiento del partido protagonista del Gobierno?Esa es la pregunta que deberá responder una cuestionada directiva, frente al comité central extraordinario citado para este martes, donde se analizarán las causas de una derrota electoral que desató fuertes recriminaciones internas. Incluso algunas voces han exigido la renuncia de la mesa liderada por Constanza Martínez.

Las principales críticas de las bases frenteamplistas apuntan a que el comando de Winter fue un espacio cerrado, sin sintonía con la militancia y con muy poca participación en la construcción de la campaña. Es decir, se “apernaron” los mismos de siempre.

La catarsis no sólo está presente en los espacios formales, sino que también se trasladó a las redes sociales. La cuenta de Instagram frenteamplio_bases se llenó de comentarios ácidos respecto al gasto de los más de $300 millones en aportes de campaña, los diagnósticos errados, la falta de autocrítica de la dirección nacional y el amiguismo.

Lo que está claro -dice una fuente interna- es que “la línea de crédito que tenía el FA se acabó”. Acusan que desde el 2022 no ha existido una actualización del diagnóstico y propuesta para el país, lo que se tradujo en una importante fuga de votos hacia la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

La próxima gran prueba: las parlamentarias. Negociaciones que se darán con una fuerte presión interna, en medio de un congreso ideológico para concluir una fusión que no termina de cuajar, y con su máxima figura (Boric) en retirada del Gobierno.

Un desafío no menor, considerando que actualmente el FA tiene la bancada de diputados más grande del oficialismo en el Congreso.

«El riesgo de desfonde parlamentario está a la vuelta de la esquina”, dijo esta semana el senador Juan Ignacio Latorre, a propósito de las complejas conversaciones para definir si la alianza progresista competirá en una o dos listas electorales.

“Hay más consenso de la necesidad de unidad, especialmente con el PC”, se comenta en la interna. Y es que no hay dónde perderse, en la antesala de lo que será el rearme de los partidos hegemónicos en el oficialismo, la muñeca del FA será clave para instalar figuras parlamentarias. El punto clave aquí es cómo está esa muñeca. Hay algunos que aseguran que está con yeso.

5

Alberto ya no tiene nada que ofrecer

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, aunque no lo admita, estaría quedándose cada vez más solo. Aun cuando insiste en que el partido no apoyará en ningún caso la candidatura de Jeannette Jara (PC) y ya notificó a la falange que conversará con quienes están reuniendo firmas como Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Trivelli, su posición de liderazgo -que nunca ha sido muy sólida aseguran en la DC- está siendo fuertemente cuestionada por aquellos, que por el contrario creen que si la DC no se suma a Jara, no le queda otra que desparecer.

En esa lógica -al otro lado de la vereda de Undurraga- está Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla y Eric Aedo, quienes se han alineado con la abanderada comunista, presionados por la necesidad de asegurar un pacto parlamentario que garantice su reelección.

quienes se han alineado con la abanderada comunista, presionados por la necesidad de asegurar un pacto parlamentario que garantice su reelección. La definición formal de la DC se tomará en la Junta Nacional del 26 de julio, pero desde ya se advierte un cambio de escenario. «Si se vota hoy, gana la idea de apoyar a Jara por la lista parlamentaria», dice un militante.

Y es que varios delegados de la Junta Nacional son cercanos a parlamentarios o a candidatos al Congreso, y la falta de una carta presidencial competitiva con militancia DC —tras la bajada de la candidatura de Undurraga— hace que la postura del timonel no esté perdiendo solo el piso, sino el radier que lo sostiene.

«Alberto no tiene nada que ofrecer», se comenta al interior del fraccionado partido, mientras los diputados prometen un acuerdo que permita elegir al menos cuatro diputados y asegurar la continuidad legal de la colectividad.

En paralelo, la apuesta por un pacto en dos listas con el oficialismo, sin apoyar a Jara, comienza a verse inviable.

Como consuelo -advierten- el presidente de la DC cuenta todavía con el respaldo de expresidentes de la colectividad como Carmen Frei, Carolina Goic y Juan Carlos Latorre.

Esperamos que hayan quedados informados de los vericuetos de la política. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.