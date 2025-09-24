Paulina Valenzuela: candidatos están “en la punta del iceberg” pero abajo “están las preocupaciones”

Paulina Valenzuela, analista política, socia fundadora de Datavoz y vicepresidenta de Wapor Latam, analizó el escenario electoral marcado por la presión sobre las candidaturas. Mientras Jeannette Jara enfrenta cuestionamientos por la entrega de su programa, Evelyn Matthei generó polémica con un video de adelanto de franja y José Antonio Kast presentó a cinco líderes temáticos, recibiendo ya observaciones.

La directora de Datavoz advirtió que los aspirantes presidenciales se han concentrado en los temas más visibles, dejando de lado las preocupaciones cotidianas. “En general, los candidatos hoy día están muy pegados en las preocupaciones que están como en el iceberg de la población, que están arriba. Seguridad, migración (…) desarrollo, crecimiento económico. Pero en el fondo esa es la punta del iceberg. Abajo están todas las preocupaciones que son del día a día de las personas. Salud, vivienda, pensiones, educación”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Valenzuela planteó que este énfasis reiterado se traduce en un agotamiento del discurso. “Mi impresión es que esto se desgasta. (…) El electorado más crítico, más exigente y que ya está cansado un poco de, bueno, OK, sí, queremos un mejor país, OK, pero dime, ¿cómo vas a resolver este problema en particular el día siguiente que salgas electo o electa presidente?”.

La analista agregó que la campaña aún no toma suficiente fuerza tras Fiestas Patrias y que, en adelante, los candidatos deberán diferenciarse escogiendo temas específicos. “Creo que los candidatos todavía siguen en esa parte de arriba del iceberg y no han profundizado. Van a tener que optar, yo creo que no va a quedar otra, porque si no, ¿cómo hacen la diferencia?”.

Según Valenzuela, la exigencia es especialmente relevante para el electorado no tradicional. “El electorado habitual separa desde una lógica más ideológica y partidaria. En cambio el obligado, que es una porción importante de ese grupo, elige por otras razones. Entonces los candidatos van a tener que focalizarse en algo particular, si no es una conversación en las nubes”.