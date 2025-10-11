Desalojo de toma en La Florida: lleva más del 70% de avance y hay operativo de rescates de mascotas

En su segundo día, el masivo desalojo de la toma Dignidad en La Florida registra más del 70% de avance, según confirmó el alcalde Daniel Reyes. El operativo, que involucra a unos 800 funcionarios de Carabineros y del municipio, se extenderá por al menos tres días.

Reyes indicó que hasta la tarde del sábado se habían retirado más de 500 toneladas de escombros y atendido 105 casos de vecinos que buscan postular a subsidios habitacionales. Más de 145 familias abandonaron voluntariamente el lugar.

El jefe comunal destacó las medidas de seguridad para evitar reocupaciones, con “patrullaje constante, coordinación con Carabineros y vigilancia aérea mediante drones municipales”, además de la proyección de un parque en el terreno desalojado.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que el trabajo continuará con la “inhabilitación del terreno” para prevenir nuevas ocupaciones, y con apoyo de Serviu y la Seremi de Vivienda en el acompañamiento de las familias.

Paralelamente, el municipio implementó un plan de rescate y atención veterinaria junto a fundaciones. Hasta ahora se han realizado más de 200 atenciones médicas y se ha concretado el rescate de 120 perros y 95 gatos desde la zona intervenida.