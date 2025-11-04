Publicidad
Nuevos allanamientos golpean el entorno de Ángela Vivanco en causa por tráfico de influencias PAÍS

Nuevos allanamientos golpean el entorno de Ángela Vivanco en causa por tráfico de influencias

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Carabineros y la fiscalía realizaron incautaciones en domicilios de Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Las semanas previas se realizaron diligencias relacionadas al nombramiento de conservadores de Bienes Raíces en Puente Alto y Chillán. [EN DESARROLLO]

Personal del OS-7 de Carabineros concretó nuevas diligencias en el marco de la investigación por tráfico de influencias que involucra a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles, entre otras personas. Las acciones, ordenadas por la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, incluyeron tres órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de Santiago.

Los procedimientos se realizaron en las casas de Migueles y de los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos. Según información consignada por La Tercera, en los tres inmuebles se incautaron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos computadores y teléfonos celulares.

Estas acciones se suman a los allanamientos realizados el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público y el OS-7 irrumpieron simultáneamente en las oficinas de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, en el marco de una arista del caso que investiga lavado de activos y delitos de corrupción.

En Chillán, el operativo —que se extendió por más de cuatro horas— apuntó al conservador Yamil Najle Alée, quien, según un reportaje del medio LaBot, transfirió $25 millones a Gonzalo Migueles a través de una sociedad de su propiedad. Los pagos se realizaron entre el 17 y el 19 de julio de 2024, apenas dos meses antes de que Najle fuera nombrado en el cargo.

Medios como Ciper y La Discusión han revelado que dicho nombramiento habría sido impulsado por un grupo integrado por el abogado Luis Hermosilla, el juez Antonio Ulloa y la propia Ángela Vivanco. Ulloa, quien promovió la llegada a la Corte de Chillán de la magistrada Paulina Gallardo —clave en la votación que favoreció a Najle—, mantiene una estrecha relación personal con Vivanco y Migueles, incluso participando en reuniones sociales con ellos.

