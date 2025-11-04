Nuevos allanamientos golpean el entorno de Ángela Vivanco en causa por tráfico de influencias

Personal del OS-7 de Carabineros concretó nuevas diligencias en el marco de la investigación por tráfico de influencias que involucra a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles, entre otras personas. Las acciones, ordenadas por la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, incluyeron tres órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de Santiago.

Los procedimientos se realizaron en las casas de Migueles y de los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos. Según información consignada por La Tercera, en los tres inmuebles se incautaron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos computadores y teléfonos celulares.

Estas acciones se suman a los allanamientos realizados el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público y el OS-7 irrumpieron simultáneamente en las oficinas de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, en el marco de una arista del caso que investiga lavado de activos y delitos de corrupción.

En Chillán, el operativo —que se extendió por más de cuatro horas— apuntó al conservador Yamil Najle Alée, quien, según un reportaje del medio LaBot, transfirió $25 millones a Gonzalo Migueles a través de una sociedad de su propiedad. Los pagos se realizaron entre el 17 y el 19 de julio de 2024, apenas dos meses antes de que Najle fuera nombrado en el cargo.

Medios como Ciper y La Discusión han revelado que dicho nombramiento habría sido impulsado por un grupo integrado por el abogado Luis Hermosilla, el juez Antonio Ulloa y la propia Ángela Vivanco. Ulloa, quien promovió la llegada a la Corte de Chillán de la magistrada Paulina Gallardo —clave en la votación que favoreció a Najle—, mantiene una estrecha relación personal con Vivanco y Migueles, incluso participando en reuniones sociales con ellos.