Último round presidencial: Jara encara a Kast por bots vinculados a Fontaine

La definición del liderazgo en la derecha está abierta en el último debate televisado, donde Kast, Matthei y Kaiser se disputan en horario prime a los indecisos que podrían sellar —según los últimos sondeos— quién acompañaría a Jeannette Jara en la segunda vuelta.

A seis días de las elecciones del 16 de noviembre, el debate televisado de Anatel —emitido este lunes desde las 21:00— abre el último round presidencial con un escenario relativamente claro para el oficialismo y cargado de incertidumbre en la derecha. Mientras Jeannette Jara (PC) llega —según las últimas encuestas antes de la veda— instalada en la segunda vuelta y enfocada en no arriesgar su ventaja, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser enfrentan una disputa abierta por el liderazgo opositor.

Analistas advierten que el foco estará precisamente en ese triángulo. Kast buscará consolidarse como el candidato del “voto útil “y reafirmar su control del eje seguridad; Matthei intentará proyectarse como la carta de la gobernabilidad frente a Jara, evitando choques internos; y Kaiser apostaría por repetir su tono frontal, diferenciándose de la derecha tradicional para mantener el impulso de las últimas semanas.

En horario prime y con la derecha jugándose su continuidad en la carrera, el debate de Anatel se convirtió en el verdadero cierre de campaña: el momento en que cada candidato decidió entre la moderación o el golpe para intentar asegurar su paso a la segunda vuelta.