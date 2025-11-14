Ministro Cordero y cánticos contra Carabineros en cierre de Jara: “Hay un profundo desconocimiento”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, cuestionó los cánticos dirigidos contra Carabineros que se escucharon durante el cierre de campaña de la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, en Maipú.

En medio de la intervención de la abanderada, un grupo de simpatizantes coreó la consigna “el que no salta es paco”, provocando diversas reacciones políticas.

En una reflexión personal como hijo de un funcionario policial, Cordero sostuvo a radio Infinita que estos episodios revelan “un profundo desconocimiento de lo que son las instituciones, entre otros, Carabineros”.

Añadió que durante la actual administración “se ha demostrado no solo el apoyo a Carabineros, sino que además su fortaleza institucional y la importancia que tiene para los chilenos”.

El ministro amplió su crítica señalando que, en Chile, “una de las cosas que no hemos aprendido es que las instituciones permanentes de la República no son de nadie”.

En ese punto, advirtió también a sectores que intentan capitalizar políticamente a Carabineros u otras entidades: “Esto también lo hablo para quienes creen que políticamente se pueden apropiar de las instituciones”.