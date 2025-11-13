Jara explica su risa durante cántico de sus adherentes contra Carabineros: “Soy una persona alegre”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, respondió a la controversia desatada durante su cierre de campaña en Maipú, luego de que un grupo de simpatizantes coreara “el que no salta es paco” mientras ella intervenía sobre el escenario.

Durante un acto realizado este miércoles en Talca, la exministra del Trabajo restó importancia al episodio y aseguró que su reacción fue tergiversada: “Ustedes gritan y después la gente o la prensa o la derecha y los trolls interpretan que yo me río por lo que ustedes están gritando. Cuando uno está acá no entiende mucho y la verdad yo me río, ¿saben por qué? Porque soy una persona alegre y les molesta a algunos”, dijo entre aplausos.

La abanderada oficialista —respaldada por el pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana— enfatizó que no comparte los cánticos y que su postura “no se rige por los gritos del público”, apuntando a una instrumentalización del hecho por parte de sus adversarios políticos.

En la misma intervención, Jara retomó su ofensiva contra el comando del republicano José Antonio Kast, centrando sus críticas en su asesor Bernardo Fontaine. “En enero, escúchenme bien, 1.600.000 personas más van a subir su pensión, a pesar de todo el lobby que hicieron las AFPs, a pesar del asesor Bernardo Fontaine, que ayer estaba con una tremenda cara de palo en el acto de Kast burlándose de la gente”, señaló.