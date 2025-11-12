“Fue un grupo pequeño”: comando de Jara enfrenta polémica por cántico “el que no salta es paco”

El último acto de campaña de Jeannette Jara, realizado la noche del martes en la Plaza de Maipú, cerró con una masiva convocatoria, música y consignas. Pero una de ellas —“el que no salta es paco”, entonada por un grupo de asistentes— desvió el foco político del mensaje de la candidata y se transformó en el tema de la jornada siguiente.

El episodio fue rápidamente utilizado por sus contendores. José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, escribió en X: “¿Por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Jeannette Jara le debe una disculpa a Carabineros por lo ocurrido en el acto de ayer”.

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano reforzó la crítica en un comunicado: “Estos cánticos demuestran la verdadera cara de la izquierda y son una clara evidencia de sus reales convicciones, aunque por conveniencia hablen de combatir la migración y la inseguridad.”

Desde Renovación Nacional, el exministro Cristián Monckeberg agregó una lectura política más amplia. “El cántico da cuenta de lo difícil que será gobernar si la derecha gana y esa izquierda pasa a la oposición. Este es un aperitivo de cómo van a actuar”, planteó, según consignó Cooperativa. Y cuestionó: “¿Cuál es la verdadera izquierda? ¿La que respeta a los Carabineros o la que los vapulea?”.

“Fue un grupo pequeño”

“Paco” Porque en el cierre de campaña de @jeannette_jara los asistentes cantaron contra Carabineros “el que no salta es paco”, mientras la candidata sonreía. pic.twitter.com/Ep6ajpDrSB — ¿Por qué es tendencia en Chile? (@porqtendenciaCL) November 12, 2025

En el oficialismo, en cambio, se apuraron en respaldar a su candidata y desmarcarla del incidente. La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, sostuvo, de acuerdo al citado medio, que “fue un grupo muy pequeño de gente” y destacó la actitud de Jara: “Tuvo la autoridad y la serenidad para imponer su voz, su paz y su amor frente a esos gritos. Si hubiese animado el cántico sería preocupante, pero hizo todo lo contrario”.

Torrealba añadió que la candidata no puede hacerse responsable de todos los simpatizantes. “He dicho lo mismo cuando han atacado a Kast por sacarse fotos con criminales y ladrones de cables eléctricos”, apuntó.

El diputado DC y también vocero de Jara, Eric Aedo, sentenció que “la extrema derecha ha alimentado que creamos que somos enemigos; en cambio Jeannette Jara será presidenta de todos los chilenos y chilenas”. A través de un comunicado, dijo que “me parece que un liderazgo se mide por la reacción en momentos difíciles”.

“La reacción de la candidata Jeannette Jara fue de llamar al orden, frente a gritos inapropiados de sus adherentes en el cierre de campaña en la capital. Es lamentable que aún haya gente en Chile que sienta que los otros son sus enemigos, eso es lo que la extrema derecha ha alimentado en el país. Jeannette Jara será presidenta de todos los chilenos y chilenas”, comento el diputado Aedo.

Y cerró. “Quiero hacer un llamado: nuestro más irrestricto respaldo a Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, que se juegan la vida y el pellejo todos los días por enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. Eso es lo fundamental”.