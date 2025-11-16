Con el 52,39% de la votación: Jara (26,58%) y Kast (24,32%) avanzan al balotaje

Hasta ahora, según información proporcionada por el mismo Servel, respecto al 52,390% de las mesas escrutadas, la elección estaría encabezada por Jeanette Jara Román (26,58%), seguida por José Antonio Kast con (24,32%), Evelyn Matthei con 13,47%, Franco Parisi con 18,62%, Johannes Kaiser con 13,92%, Harol Mayne-Nicholls con 1,28%, Marco Enríquez-Ominami con 1,12% y Eduardo Artes con 0,64%.

La sorpresa de la jornada fue el tercer lugar de Franco Parisi que volvió a ser uno de los protagonistas de la jornada electoral, mejorando sus números respecto a la primera vuelta de 2021 y posicionándose en el tercer lugar a nivel país.

Parisi ya supera ampliamente el porcentaje que obtuvo hace cuatro años –900 mil votos–en el mismo tramo de conteo, lo que le garantizaría el tercer lugar en la elección presidencial, desplazando a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

El gran salto se registra nuevamente en las regiones del norte del país, las mismas que en 2021 lo convirtieron en la revelación de las elecciones pasadas. Hace cuatro años, Parisi había logrado ser segunda mayoría en Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, y primera mayoría solo en Antofagasta.

En esta ocasión, el economista dio un paso más allá y se impuso como la opción más votada en las cuatro regiones del extremo norte: Arica y Parinacota (25,67%), Tarapacá (28,13%), Antofagasta (30%) y Atacama (30,88).