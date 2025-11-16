Elecciones en Aquí Regiones El Mostrador: balance en Arica, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble y Los Ríos
En este especial se informa sobre el ambiente electoral desde distintas regiones, además, se abordan los rostros más competitivos en las listas parlamentarias por cada zona, cuáles son las fuerzas políticas que se esperan que puedan dominar el padrón.
En una edición especial junto a los periodistas de Aquí Regiones, newsletters de El Mostrador, se conversó sobre el ambiente electoral que se dio en los distintos locales de votación en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, el Ñuble y Los Ríos, con solo dos de ellas donde se votó por senadores.
La jornada electoral de este domingo marcó el retorno del voto obligatorio y un clima de alta participación en todo el país. Desde temprano, los ocho candidatos presidenciales acudieron a votar, llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho y dejando instaladas sus definiciones de cara a un inevitable balotaje.
El Servel informó esta mañana que, de un total de 40.900 mesas, en Chile y en el exterior, lograron ser instaladas 40.541, lo que equivale al 99,12% del total.
El detalle desagregado del proceso de instalación, tanto a nivel nacional como en el extranjero, se encuentra disponible en el sitio web oficial : www.servel.c.