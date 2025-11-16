Elecciones en Aquí Regiones El Mostrador: balance en Arica, Coquimbo, Valparaíso, Ñuble y Los Ríos

En una edición especial junto a los periodistas de Aquí Regiones, newsletters de El Mostrador, se conversó sobre el ambiente electoral que se dio en los distintos locales de votación en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, el Ñuble y Los Ríos, con solo dos de ellas donde se votó por senadores.

La jornada electoral de este domingo marcó el retorno del voto obligatorio y un clima de alta participación en todo el país. Desde temprano, los ocho candidatos presidenciales acudieron a votar, llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho y dejando instaladas sus definiciones de cara a un inevitable balotaje.

El Servel informó esta mañana que, de un total de 40.900 mesas, en Chile y en el exterior, lograron ser instaladas 40.541, lo que equivale al 99,12% del total.

El detalle desagregado del proceso de instalación, tanto a nivel nacional como en el extranjero, se encuentra disponible en el sitio web oficial : www.servel.c.

