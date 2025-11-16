Parisi vuelve a roncar en el norte: por ahora se impone en 4 regiones y se consolida en tercer lugar

En una jornada electoral que combinó la elección presidencial con la renovación completa del Congreso, el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, volvió a ser uno de los protagonistas de la jornada electoral, mejorando sus números respecto a la primera vuelta de 2021 y posicionándose en el tercer lugar a nivel país.

Según los últimos datos del Servel, con el 27,38% de las mesas escrutadas a nivel nacional, Parisi ya supera ampliamente el porcentaje que obtuvo hace cuatro años –900 mil votos–en el mismo tramo de conteo, lo que le garantizaría el tercer lugar en la elección presidencial, desplazando a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

El gran salto se registra nuevamente en las regiones del norte del país, las mismas que en 2021 lo convirtieron en la revelación de las elecciones pasadas. Hace cuatro años, Parisi había logrado ser segunda mayoría en Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, y primera mayoría solo en Antofagasta.

En esta ocasión, el economista dio un paso más allá y se impuso como la opción más votada en las cuatro regiones del extremo norte: Arica y Parinacota (25,67%), Tarapacá (28,13%), Antofagasta (30%) y Atacama (30,88).