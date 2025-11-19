“Flaiterío” y “muy chanta”: reflotan dichos de asesor de Jara sobre Parisi en disputa por voto PDG

La campaña presidencial de Jeannette Jara (Unidad por Chile) debió salir a contener daños tras la reaparición de un video de su estratega principal, Darío Quiroga, donde critica duramente a Franco Parisi y lanza comentarios clasistas hacia su hermana y diputada electa, Zandra Parisi. El episodio irrumpe justo cuando el comando busca conquistar al electorado del Partido de la Gente (PDG) de cara a la segunda vuelta.

El registro, grabado en abril en el segmento “Ultrasolo” del canal de streaming Turno, muestra a Quiroga calificando a Parisi como un “candidato de ultraderecha” sin proyección, cuestionando la autenticidad del PDG y describiendo su estructura como “muy chanta” y “pobre”.

Mostrando imágenes del arribo del excandidato al aeropuerto, dijo: “Le arman unos viejitos chuñuscos y es como que el pueblo se desbordó en las calles”. Sobre el mismo registro, el sociólogo también ironizó sobre la diputada Zandra Parisi: “Se llama Zandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío”.

Aunque en junio reconoció públicamente haber pedido disculpas a la parlamentaria tras coincidir con Parisi en televisión, la publicación volvió a circular masivamente esta semana.

El episodio ocurre mientras ambos candidatos del balotaje buscan atraer al votante del PDG, que se convirtió en un botín decisivo tras la primera vuelta. Para Jara, conectar con ese mundo político y social es clave para reducir la ventaja de José Antonio Kast, quien suma apoyos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

En ese contexto, Quiroga no solo es una pieza clave del comando, sino la figura que diseñó parte del giro estratégico hacia propuestas y discursos dirigidos a sectores medios desencantados.

Jara toma distancia: “No es mi estilo”

Desde Cerro Navia, donde presentó el plan “Sumando Cambia Chile” —que incorpora propuestas de Parisi, Matthei, ME-O y Mayne-Nicholls— la candidata se desmarcó de los dichos. “Jamás van a ver un video de esa naturaleza en mi caso. No es mi estilo, no soy una persona que trata así a los demás”, dijo.

También cuestionó el sesgo social de los comentarios. “A mí nunca me gustan los dichos clasistas porque afectan a la gran mayoría. Y eso me incluye. En esta campaña también he vivido harto clasismo y es bien feo eso”, señaló la abanderada oficialista.

Consultada si abordó el tema con Quiroga, respondió que sí y confirmó la disculpa hacia Zandra Parisi.

La vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda, también rechazó el tono del video. “No corresponde, y más allá de la política, es el respeto permanente que hay que tener por todos, sobre todo por los oponentes”, comentó a Radio Universo.

La controversia reactivó la discusión en Unidad por Chile sobre si Jara debe asistir al programa Bad Boys, espacio en el que Parisi mantiene contacto directo con su público digital. La candidata aseguró que le “gustaría ir”, pero no confirmó fecha, señalando que la decisión depende de su agenda.