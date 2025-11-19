La advertencia de Tohá a Jara si va al “Bad Boys” de Parisi: la van a hacer “bailar a su ritmo”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, analizó los desafíos que enfrenta la campaña de segunda vuelta de Jeannette Jara y el peso político que adquirió nuevamente Franco Parisi tras obtener un 19,71% de los votos.

Al respecto, en conversación con el diario La Tercera, calificó como un error subestimar la capacidad del economista para influir en el escenario. “Él ha tenido un gran talento (…) ha ido recogiendo por segunda elección consecutiva un electorado que es muy chúcaro”, afirmó, subrayando que “él subió, Kast bajó”.

Tohá se refirió además a la invitación de Parisi para que Jara —y también José Antonio Kast— asistan al programa “Bad Boys”. La candidata oficialista confirmó su disposición a evaluarlo, mientras la exministra estimó que la instancia no representa un riesgo mayor. “Yo creo que ir al programa no es un peligro, porque Jeannette es una persona que se maneja muy bien”, dijo, destacando su capacidad para “elegantemente saber poner paralé cuando corresponde”.

La exministra, sin embargo, dejó una advertencia. “Yo creo que Parisi va a jugar con esto, va a jugar mucho, para allá, para acá, va a hacer bailar a todos a su ritmo”, señaló, indicando que la estrategia del líder del PDG busca maximizar su propia influencia. De todos modos, insistió en que lo relevante es comprender el atractivo que Parisi mantiene en un electorado volátil, al que ha logrado convocar “por segunda elección consecutiva”.

Tohá también detalló el rol que asumirá en la campaña de Jara de cara al balotaje del 14 de diciembre. Explicó que tendrá una participación mayor que en primera vuelta, pero sin protagonismo. “Mi disposición ha sido en esta segunda vuelta tener más actividad (…) colaborar tanto en privado como en público”, dijo. Añadió que no está en condiciones de asumir una conducción: “No creo que sea lo mejor que yo asuma una conducción. No me parece una buena idea”.

Finalmente, la exministra manifestó aprensiones sobre el impacto que podría tener un eventual gobierno de José Antonio Kast. “No creo que José Antonio Kast venga con una agenda de desmantelar la democracia”, afirmó, pero advirtió que “sí creo va a debilitar cosas básicas de la democracia, como la intangibilidad de los derechos humanos, el respeto por el adversario y el valor de disentir”. Según añadió, teme que en una administración de ese tipo exista “cero tolerancia a recibir y aceptar la crítica”.