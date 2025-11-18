Franco Parisi afirma que lo han llamado desde el comando de Jara pero que “no ha contestado”
El líder del PDG arremetió contra las encuestadoras, insistió en que sus votantes están “muy molestos” y aseguró que aunque “me ha llamado un montón de gente” del entorno de Jeannette Jara, “no contesto”, porque aún no define postura para la segunda vuelta.
Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente, se transformó en una figura clave tras obtener más de 2,5 millones de votos en la primera vuelta, por lo que los dos candidatos que siguen en competencia, Jeannette Jara y José Antonio Kast, se pelean su colchón de votos.
En conversación con Radio Bío Bío, Parisi sostuvo que no tiene definido su voto y afirmó que sus adherentes están en la misma situación. A su juicio, la diferencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara no es tan amplia como algunos creen, y agregó incluso que “al grupo de Kaiser le conviene que gane Jara, va a ser oposición, va a radicalizar su posición”. Señaló además que “mi votante está muy molesto por lo que pasó”.
Consultado por eventuales contactos desde el oficialismo, Parisi confirmó que han intentado comunicarse con él: “Me ha llamado un montón de gente, pero no contesto”.
También descartó asumir cargos en un futuro gobierno como condición para entregar apoyo: “Cero posibilidad, no ando buscando pega”. Subrayó que su respaldo deberá ser consultado con su base: “No voy a decir qué candidato, sin preguntarle a la gente”.
Finalmente, aseguró que permanecerá en Chile para acompañar el trabajo de los parlamentarios electos de su colectividad, afirmando que “yo aglutino el voto que no es comunacho”, en referencia al electorado que dice representar.