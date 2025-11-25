Frei se saca la máscara y admite compartir visiones de país con Kast

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, vivió una jornada marcada por señales políticas de distinto calibre. Mientras por la tarde recibió públicamente el respaldo de Cecilia Morel y de los hijos del expresidente Sebastián Piñera, durante la mañana sostuvo una reunión totalmente reservada con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su domicilio de calle Baztán. La cita, que se extendió cerca de una hora, incluyó a Magdalena Frei y el saludo de la exprimera dama Martita Larraechea.

Tras conocerse el encuentro, Frei emitió una declaración en la que confirmó: “En el día de ayer recibí en mi casa al candidato presidencial José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile”.

Agregó que mantuvieron “una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos”, y sostuvo que “pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

En su mensaje, Frei aseguró que ha dedicado su vida al progreso nacional y que, pese a provenir de posturas distintas, “nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad” y se necesitan acuerdos amplios para enfrentar los desafíos actuales.

Kast también se refirió al encuentro, señalando: “Ayer fui recibido en su casa por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile. Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes hoy día para nuestro país y de escuchar, desde su experiencia, su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento y mejorar la vida de todos los chilenos”.

Frei se saca la máscara

La reunión profundiza el distanciamiento del exmandatario con la Democracia Cristiana, partido que proclamó a Jeannette Jara como su candidata. Frei ha sido explícito en su desacuerdo con esa decisión.

En agosto señaló: “Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir”, aunque precisó que no renunciará a la colectividad. Sus críticas se han mantenido, marcando una tensión que hoy vuelve a reflotar con su encuentro con Kast, que en el mundo republicano fue leído como una señal política relevante a diecinueve días del balotaje.

No es la primera vez en que ambos conversan fuera de cámaras. Hace dos meses coincidieron en un foro en la región de Los Ríos, donde abordaron temas de desarrollo económico, inversión y seguridad.

En esa instancia, Frei llamó a “elegir bien en la próxima elección” y Kast escuchó su exposición con atención. Luego conversaron brevemente y volvieron a encontrarse al día siguiente en un desayuno.

La reunión de ayer, sin embargo, se realizó bajo absoluta reserva y sin presencia de equipos políticos, reforzando la lectura de una aproximación más directa entre el exmandatario y el aspirante republicano.

La cita también incrementa las tensiones internas en la DC, donde el respaldo institucional a Jara ya había generado incomodidad entre sectores moderados. Para Kast, en tanto, la reunión ocurre horas antes del apoyo público de la familia Piñera, en un despliegue que busca consolidar señales de transversalidad en la recta final de la campaña.