Jorge Tarud, nuevo aliado de Kast: promesa de expulsar 330 mil migrantes “es una medida difícil”

Demócratas y Amarillos oficializaron este lunes su respaldo presidencial a José Antonio Kast, apoyo que el propio abanderado valoró sin descartar eventuales incorporaciones al gabinete en caso de llegar a La Moneda. La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, sostuvo que la decisión fue adoptada tras una “larga reflexión” y que el partido decidió no seguir la ruta del PDG, que llamó a votar nulo o blanco.

Uno de los rostros centrales de ese apoyo fue el exdiputado y fundador del PPD, Jorge Tarud, hoy vicepresidente de Demócratas, quien en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, se refirió a una de las medidas de Kast que más polémica causó en el ámbito público: las expulsiones masivas de migrantes irregulares. Al respecto, Tarud fue categórico tras ser consultado si ve posible la expulsión: No puede. No es posible”.

Aun así, matizó sus palabras: “Es difícil. Es una medida difícil”, planteó, insistiendo en que el principal problema es de escala, logística y presupuesto. Recordó que buena parte de los migrantes provienen de Venezuela —país con el que no existen canales regulares de retorno— y que no hay forma de ejecutar expulsiones masivas en plazos cortos. “Eso no se puede lograr ni en seis meses ni en nueve meses. Es un tema largo”, afirmó.

Tarud precisó que Demócratas comparte la necesidad de expulsar a quienes han cometido delitos, pero subrayó que la idea de una salida inmediata de cientos de miles de personas “no es realista”. Aun así, dejó abierta la ventana a un cambio de escenario político internacional: “Cambia mucho si (Nicolás) Maduro deja el poder y asume Edmundo González. Ahí las cosas cambian radicalmente”.

Derechos humanos: “Es muy complicado”

Otro de los nudos de su apoyo se ubica en el terreno de los derechos humanos. Tarud advirtió que Demócratas no respaldaría indultos a condenados por delitos de lesa humanidad o a funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. “Evidentemente que para nosotros es complejo, porque hay gente que tiene que cumplir sus penas”, dijo.

Sobre el caso de Miguel Krassnoff, sostuvo que “es un personaje bastante deleznable” y que no corresponde “basar el futuro del país” solo en ese debate, pero reconoció que un indulto de ese tipo sería una línea roja para su partido. “Es muy complicado”, reiteró.

Kast “prudente”

Tarud defendió la opción por Kast afirmando que “las personas van cambiando” y que el candidato republicano ha mostrado apertura a escuchar otras visiones: “José Antonio Kast es una persona prudente… pero también es flexible”. Subrayó que gobernar exige una actitud distinta a la oposición: “Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Otra cosa es con guitarra”.

Sin embargo, se le preguntó por su historial reciente en redes sociales, incluyendo la publicación de una fotografía de 2019 —tomada en la frontera entre Ecuador y Perú— utilizada esta semana para ilustrar la actual situación migratoria en la frontera chileno-peruana. Tarud admitió el error sin rodeos: “Bueno, eso sí, evidentemente”.

Consultado por la falta de coherencia entre esa conducta y la supuesta prudencia que vio en Kast durante su paso por la Cámara de Diputados, Tarud respondió que “las personas van madurando… y los errores hay que ser humilde en corregirlos”.