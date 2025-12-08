La amistad con Simpertigue que enturbia la investigación del fiscal judicial Jorge Pizarro

Bienvenidos a Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV región.

Tras un fin de semana con truenos, relámpagos y sol en la conurbación, iniciamos esta nueva edición con un sabor especial. Por primera vez rompo un poco el protocolo para escribirles una nota en primera persona sobre una gratificante visita a los estudiantes de Periodismo de la ULS.

Pero la contingencia no descansa: ponemos la lupa sobre la «amistad» entre el fiscal Pizarro y el ministro Simpertigue que nació en La Serena.

Por temas personales tuve que ir a donar sangre y me encontré con una noticia lamentable: el banco de sangre del Hospital de Coquimbo está en crisis y, obviamente, Aquí Coquimbo aborda este tema.

Iniciamos nuestro newsletter con el denominado caso «Muñeca Bielorrusa» que suma una arista que remece los pasillos de tribunales y tiene un capítulo clave en nuestra región. L a imparcialidad de la indagatoria contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, ha sido puesta en duda por un vínculo que pocos conocían: su antigua cercanía con quien hoy debe investigarlo, el fiscal judicial Jorge Pizarro. Ambos magistrados comparten una historia de años ligada a La Serena, una «amistad» forjada en el circuito judicial local que hoy amenaza con enturbiar la búsqueda de transparencia en uno de los procesos disciplinarios más complejos del último tiempo.

El Hospital de Coquimbo ha encendido las alarmas. La semana pasada reportó una drástica caída en sus reservas de sangre, un elemento insustituible para cirugías, tratamientos de urgencia y salvar vidas. Aquí Coquimbo llegó hasta el centro asistencial para saber detalles sobre esta situación. Hacemos un llamado urgente a la comunidad para sumarse a la donación y te contamos dónde y cómo puedes ayudar para restablecer el stock crítico antes de que sea tarde.

Por primera vez en la historia de Aquí Coquimbo, hacemos una pausa en nuestra pauta habitual para escribir en primera persona. Esta semana fui invitado a la Universidad de La Serena para conversar con los futuros colegas de la cátedra de Periodismo Digital. En esta nota especial, comparto la experiencia de llevar el «detrás de escena» de nuestro newsletter al aula, debatiendo con las nuevas generaciones sobre fiscalización, métricas y la siempre tensa relación entre prensa y poder.

En la cuarta nota nos trasladamos hasta la provincia de Choapa. Illapel se movilizó con urgencia luego de que se confirmaran dos casos positivos de virus de rabia en murciélagos hallados en el sector céntrico. La rápida respuesta de las autoridades de salud se tradujo en una masiva campaña de vacunación preventiva, logrando inocular a más de 300 mascotas (perros y gatos). Revisa los detalles de esta emergencia y las medidas que debes tomar para prevenir el contagio.

Finalmente, te contamos que durante cuatro días Coquimbo fue sede del conocimiento médico mundial al albergar la versión 57 del Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias. El evento, que reunió a casi 400 expertos, finalizó con un sello social único: evaluaciones gratuitas a niños de la zona con enfermedades neuromusculares.

Más que colegas: la historia de amistad en La Serena entre el fiscal judicial Jorge Pizarro y Simpertigue

En los pasillos del Palacio de Tribunales en Santiago la tensión es palpable. Los coletazos del caso Muñeca Bielorrusa tiene a varios nerviosos. Una de las aristas se relaciona con la tarea del fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro Astudillo, quien tiene la misión de investigar las conductas disciplinarias de uno de los miembros del máximo tribunal: el ministro Diego Simpertigue Limare.

Para entender la gravedad del conflicto, primero hay que mirar la acusación. La Corte Suprema abrió un cuaderno disciplinario contra Simpertigue tras revelarse hechos que lo vinculan directamente con operadores judiciales cuestionados:

El viaje con el imputado: se descubrió que el ministro Simpertigue realizó un viaje en crucero por Europa acompañado de Eduardo Lagos , abogado imputado por presuntos pagos de coimas en la arista «Muñeca Bielorrusa» (vinculada al consorcio Belaz Movitec).

se descubrió que el ministro Simpertigue realizó un acompañado de , abogado imputado por presuntos pagos de coimas en la arista «Muñeca Bielorrusa» (vinculada al consorcio Belaz Movitec). El fallo millonario: la controversia escala porque Simpertigue fue quien redactó el fallo que ordenó a Codelco pagar $ 1.026 millones al consorcio bielorruso, favoreciendo a la empresa defendida por el mismo abogado con quien vacacionaba.

la controversia escala porque Simpertigue fue quien redactó el fallo que ordenó a Codelco pagar al consorcio bielorruso, favoreciendo a la empresa defendida por el mismo abogado con quien vacacionaba. «El yernísimo»: Además, se le acusa de intervenir en nombramientos para favorecer a su hijastro, César Maturana (conocido coloquialmente como «El Yernísimo»), quien ha integrado múltiples ternas para notario en jurisdicciones donde Simpertigue ejercía influencia como ministro visitador.

Es esta compleja red la que Jorge Pizarro Astudillo debe investigar. Pero, ¿puede hacerlo con objetividad?

Aquí Coquimbo conoció la cercanía y cariño entre ambos. Hablamos con fuentes del Poder Judicial de la región y gente cercana a ambos. Todos confirmaron la estrecha relación que Pizarro y Simpertigue tenían cuando coincidieron como jueces en la zona.

No son desconocidos, ni meros colegas lejanos. Pizarro y Simpertigue son los protagonistas de una «hermandad judicial» forjada en el inicio de la Reforma Procesal Penal, marcada por vecindad, cátedras universitarias y una amistad que fuentes del Poder Judicial califican de «potente».

La Reforma Procesal que los unió

Para entender el vínculo, hay que viajar hasta agosto de 2000. La Región de Coquimbo era la zona piloto para el inicio de la Reforma Procesal Penal en Chile. En esa primera dotación histórica, dos nombres brillaban con luz propia y compartían el mismo edificio y los pasillos de la nueva justicia.

Por un lado, Diego Simpertigue Limare. Inició su trayectoria en Viña del Mar en 1983, pero hizo carrera en el norte: pasó por el Juzgado de Letras de Coquimbo, fue relator de la Corte de La Serena y juez del Primer Juzgado de Letras de la ciudad colonial. En el 2000, asumió como juez de garantía de La Serena, convirtiéndose años más tarde en el primero de esa generación de reformadores en ascender a la Corte Suprema.

Por el otro lado, Jorge Pizarro Astudillo es abogado de la Universidad de Chile. Su ruta fue paralela y casi simbiótica. Partió en 1988 como secretario en Vicuña. Entre 1990 y 2000 rotó entre juzgados de letras de La Serena y Coquimbo. En el año clave, el 2000, asumió como juez del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de La Serena.

Durante 13 años (hasta 2013), ambos fueron los rostros visibles de la justicia en la zona. «Eran muy cercanos en ese entonces; había un grado de amistad potente entre ambos«, confidencia una fuente del Poder Judicial que los conoció esa época.

Según antecedentes de sus respectivas declaraciones de patrimonio e intereses, ambos magistrados compraron propiedades en La Serena el mismo año: 2004. Mientras consolidaban sus carreras, también echaban raíces en la capital regional, compartiendo círculos sociales y espacios comunes que trascienden lo meramente profesional.

Simpertigue, además, cultivaba un perfil académico intenso, siendo profesor titular tanto en la Universidad Católica del Norte (UCN) como en la Universidad de La Serena, validando un título de abogado obtenido en la Universidad Nacional de Loja (Ecuador) en 1985.

Pizarro y sus líos personales

Fuentes locales confirman una historia que se comentaba en voz baja en los tribunales serenenses: el entonces juez Pizarro se enamoró de una funcionaria del Poder Judicial de la Región de Coquimbo. Esta relación extramarital fue el detonante del fin de su matrimonio.

El divorcio y el escándalo personal marcaron un punto de inflexión. Buscando nuevos aires, Pizarro dejó la zona de confort y la cercanía diaria con Simpertigue para asumir como ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en 2013, cargo que ocupó hasta 2024, cuando ascendió a la Fiscalía Judicial de la Suprema.

¿Juez y parte?

Hoy, el destino los vuelve a reunir en la cúspide del Poder Judicial, pero en veredas opuestas. Pizarro, el fiscal investigador; Simpertigue, el ministro investigado.

La pregunta que ronda en el ambiente jurídico es inevitable: ¿Puede Jorge Pizarro investigar con total objetividad a quien fue su compañero de ruta, su vecino de inversiones y su amigo cercano durante la época dorada de la reforma en Coquimbo?

¡Preocupación por bajas reservas! Llaman a comunidad a donar sangre para el Hospital de Coquimbo

El banco de sangre del Hospital de Coquimbo necesita ayuda. El centro asistencial ha hecho un llamado crucial a la comunidad para que se acerque a donar sangre y así reforzar sus reservas.

Aquí Coquimbo llegó hasta el hospital y conversó con varios (as) tecnólogos médicos que son parte del staff del banco de sangre del hospital porteño. Señalaron su preocupación por los bajos niveles que ostentan en la actualidad. Actualmente el hospital opera con un stock crítico de reservas.

Samuel Cruz, tecnólogo médico del Banco de Sangre, explicó la realidad de las reservas de sangre: «Actualmente nos encontramos con un stock crítico de sangre. Esto quiere decir que solamente podemos satisfacer la demanda de transfusiones de toda la comuna de Coquimbo durante siete días«, afirmó.

Ante esta urgencia, el Hospital de Coquimbo reitera la importancia de la donación para poder satisfacer la necesidad de transfusiones que requiere el recinto.

El profesional destacó que la donación es un acto esencial para mantener la operatividad hospitalaria y asegurar que todas las emergencias, cirugías y tratamientos puedan ser atendidos sin retrasos.

Cómo donar y cuáles son los pasos a seguir

Para que la comunidad pueda acudir al llamado de forma ordenada y eficiente, el tecnólogo médico detalló los pasos a seguir:

Agendar hora: las personas deben agendar su hora a través del sitio web oficial del hospital: www.hospitalcoquimbo.cl. Selección: una vez en la página, deben seleccionar la fecha y el horario que más les acomode.

Recomendaciones esenciales

El equipo del Banco de Sangre enfatiza que la preparación previa es crucial para garantizar una donación exitosa:

Hidratación: es fundamental que los donantes vengan bien hidratados , es decir, haber tomando abundante líquido antes de la hora agendada.

es fundamental que los donantes vengan , es decir, haber tomando abundante líquido antes de la hora agendada. Alimentación: se debe consumir un buen desayuno o un buen almuerzo antes de la donación.

El Hospital de Coquimbo agradece de antemano la solidaridad de la comunidad para recuperar las reservas y garantizar la seguridad de todos los pacientes de la comuna.

Aquí Coquimbo en el aula: compartiendo historias del newsletter con estudiantes de periodismo

Esta semana tuve la oportunidad de cambiar, por un par de horas, la sala de redacción por la sala de clases. Fui invitado por el profesor y colega Pablo Andrada de la carrera de Periodismo de la Universidad de La Serena (ULS) para compartir la experiencia periodística de realizar este newsletter con estudiantes de tercer año en la asignatura de Periodismo Digital.

El objetivo fue claro: desgranar el proceso detrás de Aquí Coquimbo, el único newsletter de noticias dedicado exclusivamente a nuestra región, y analizar los desafíos reales que enfrentan hoy los medios de comunicación.

De lo digital a lo esencial: las lecciones del newsletter

Pudimos abordar la historia de cómo nació este proyecto en El Mostrador y por qué elegimos el formato de newsletter. Les expliqué que, en un panorama saturado de información, este formato no es solo una moda, sino una herramienta crucial para la curación de contenido y para establecer una relación de confianza directa y personal con nuestros suscriptores.

Sin embargo, el foco principal de la conversación no estuvo en la plataforma, sino en la ética y la técnica periodística.

Analizamos en profundidad la cobertura de notas complejas en el ámbito regional, donde las fuentes y las implicancias suelen ser más delicadas. Esto nos llevó a debatir sobre uno de los temas centrales de la profesión: la relación entre el periodismo y el poder. Compartimos ejemplos concretos de cómo buscamos mantener la independencia editorial y fiscalizar un rol esencial que los futuros profesionales deben abrazar con rigurosidad.

Finalmente, hablamos de cifras. En la era digital, la medición (métricas) es tan importante como la escritura. Abordamos cómo medimos el éxito de un newsletter, desde la tasa de apertura hasta la retención de suscriptores.

El futuro del periodismo regional

Fue muy gratificante ver el nivel de interés y las preguntas que surgieron de los estudiantes de tercer año. Salí de la ULS con la convicción de que la próxima generación de periodistas en la Región de Coquimbo está preparada para enfrentar estos desafíos con una visión moderna e innovadora.

Seguir construyendo puentes entre la academia y el medio profesional es fundamental para que Aquí Coquimbo —y todo el ecosistema informativo regional— siga creciendo y ofreciendo el periodismo riguroso que nuestros lectores merecen.

Vacunan a más de 300 mascotas en Illapel tras confirmación de dos murciélagos positivos con rabia

La Seremi de Salud Coquimbo, en coordinación con la Municipalidad de Illapel, logró la vacunación de más de 300 mascotas, luego de confirmarse dos focos de rabia en la comuna.

Las jornadas de vacunación se desarrollaron en la Villa San Rafael, donde fueron inmunizados 216 perros y 87 gatos. El seremi de Salud de la región, Dr. Darío Vásquez Guzmán, explicó que este tipo de operativos se activó tras la confirmación del Instituto de Salud Pública de dos casos positivos de rabia de murciélagos.

“Ante la confirmación de dos casos, se realizó la vacunación de 303 mascotas, entre perros y gatos. Destaco el importante despliegue de nuestras oficinas comunales, de Illapel, Salamanca y Los Vilos, y también de la Municipalidad de Illapel. Además, de destacar la confianza de los vecinos y vecinas en el proceso de vacunación contra esta enfermedad”, señaló.

El seremi reiteró el llamado a la comunidad a denunciar la presencia de murciélagos que puedan ser vistos durante el día con dificultad para volar o se noten desorientados o en estado de moribundos. “No los toque ni manipule. Avise de inmediato a la oficina de la Seremi de Salud Coquimbo”, indicó.

¿Por qué es importante vacunar contra la rabia?

La rabia es una zoonosis viral que produce encefalomielitis aguda y tiene una letalidad cercana al 100%, aunque existen casos excepcionales de recuperación.

Claudia Adones, médica veterinaria y encargada de la Unidad de Zoonosis y Control de Vectores de la Seremi de Salud, enfatizó la importancia de la vacunación: “Es fundamental mantener a las mascotas vacunadas para reducir el riesgo que se contagien de rabia desde un murciélago y que luego contagien a un miembro de la familia. Actualmente, existen vacunas de administración anual y otras con protección de hasta tres años”.

Coquimbo se convirtió en el epicentro de la salud respiratoria internacional

Tras cuatro días de intensa actividad académica y clínica, el pasado sábado finalizó la 57ª versión del Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias, organizado por la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER). El evento tuvo lugar en el casino Enjoy de Coquimbo y posicionó a la región como un polo de discusión científica internacional, congregando a expertos de Italia, Estados Unidos, Argentina y Chile.

En la jornada de cierre se realizaron talleres pediátricos especializados en función pulmonar y manejo de tos en pacientes con enfermedades neuromusculares.

El reconocido pediatra broncopulmonar de la comuna de Ovalle, Carlos Flores Berríos, fue el coordinador del área pediátrica del congreso y figura clave en la organización local, quien destacó la relevancia de esta actividad final: «La Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias ha organizado el congreso número 57 en Coquimbo, contando con la participación de cerca de 400 profesionales. A mí me correspondió coordinar el área pediátrica, que fue todo un éxito, con invitados internacionales como el Dr. Fabio Midulla (Italia), el Dr. Héctor Gutiérrez (EE.UU.) y el Dr. Alejandro Teper (Argentina)».

El especialista enfatizó el valor humano del evento: «Cerramos con talleres prácticos donde lo interesante es que tendremos pacientes reales que van a ser evaluados. A ellos se les entregará un análisis clínico que marcará un antecedente vital, pues son pacientes que en algún momento requerirán apoyo ventilatorio adicional para subsistir».

Estos talleres incluyen capacitación en técnicas de facilitación de la tos (asistencia manual y mecánica) y aerosolterapia, herramientas críticas para mejorar la calidad de vida de niños con patologías complejas.

El evento no solo ha sido un hito académico, sino que comenzó con un fuerte compromiso con la comunidad mediante un precongreso gratuito, coordinado por el Dr. Luis Soto Germani, acercando el conocimiento médico a la población antes de iniciar las sesiones científicas.

Además, el éxito de la convocatoria y la gestión ha traído buenas noticias para la representación regional en la medicina nacional. Durante la asamblea de socios, el Dr. Carlos Flores fue ratificado como parte del directorio de la Sociedad para el periodo 2026-2027.

«La organización fue espectacular y la gente quedó muy conforme. Fui postulado a la directiva y ratificado en la asamblea, lo que fue una jornada exitosa que me permite seguir luchando por la salud pública en nuestra región”, finalizó Flores.

