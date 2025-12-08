Las fake news de la diputada republicana Chiara Barchiesi

Hola, ¿cómo están? Por acá con un dejo de tristeza. Aunque mi intención era otra: traerles noticias frescas y alegres, los últimos acontecimientos no me lo permitieron. En la semana comprobé que la diputada republicana Chiara Barchiesi, apenas reelecta, ha estado difundiendo información falsa e imprecisa (incluso un poco cruel) sobre nuestras autoridades e instituciones. Y ahora último, sobre las dos licencias médicas que extendió el gobernador regional Rodrigo Mundaca.

En otra vereda, el Minvu anunció la expropiación parcial del terreno que ocupa la megatoma de San Antonio para construir allí un proyecto habitacional. Una medida «humanitaria», dijeron, pues permite aplacar la cantidad de pobladores -y niños- sujetos al desalojo. Sin embargo, quienes critican la medida argumentan que valida la ocupación ilegal de un terreno como mecanismo de acceso a la vivienda. ¿Qué se les dice a las familias que llevan años postulando por la vía regular para obtener la casa propia?

El jueves entrevisté al nuevo seremi de Transportes, Jean Pierre Ugarte. Tenía el propósito de contarles cómo avanzan las licitaciones que modernizarán el sistema en el Gran Valparaíso, pero terminado el encuentro nos enteramos de que un chofer de una micro, quien conducía drogado, había atropellado y matado a una universitaria. Lo mismo pasó el 2024 con un escolar, por quien se presentó un proyecto de ley que exigía narcotest a conductores y al que recién ahora el Gobierno pondrá urgencia…

Carabineros informó que expulsó a cuatro funcionarios formalizados por ejercer apremios ilegítimos en contra de un sujeto que detuvieron y golpearon en conjunto la noche del 3 de diciembre en Valparaíso.

Una noticia que levantó los ánimos en la semana fue conocer la exitosa convocatoria que ha suscitado la cafetería de especialidad y librero comunitario El Pasaje, en Viña del Mar. A esto hay que sumar todas las actividades culturales gratuitas que, con los ingresos por consumo, está financiando su fundador, Abbas Abi-Raad, y equipo. Les ha ido tan bien que hasta arrendaron una segunda casa, ahora en refacción, donde se dictarán cursos y talleres sobre teoría política, producción musical y escritura creativa.

Dicho eso, y antes de iniciar, tres avisos: el primero, que producto de la peregrinación a Lo Vásquez la Ruta 68 dejó de estar cerrada a contar de este lunes a las 8:00. El segundo, que -también por el feriado- estaré mañana (y no hoy) a las 15:00 en Radio Valentín Letelier revisando las noticias de este boletín (sintoniza aquí). Y si aún no te has inscrito para recibir el newsletter, puedes hacerlo en el siguiente enlace:

1

Las fake news de la diputada republicana Chiara Barchies

El 28 de noviembre, la diputada y fundadora del Partido Republicano (PRCh), Chiara Barchiesi, publicó un video junto a su correligionario, el consejero regional (core) Francisco Córdoba. En él dijo que el gobernador regional Rodrigo Mundaca (Ind-FA) “está con licencia médica, justo cuando tenía que pedir vacaciones, o días sin goce de sueldo, para hacerle campaña tranquilo a Jeanette Jara”. “Sí, qué lamentable, así que si lo ven con la señora Jeanette Jara, por favor llévenle un té con miel”, agregó Córdoba, con una sonrisa y un dejo de ironía.

Aunque en lo concreto el video no aseguró nada falso -Mundaca estaba con licencia médica por bronquitis-, sí deslizó la idea de que el gobernador realizaría actividades de campaña durante el permiso, el cual, por lo demás, concluía ese mismo día. En respuesta, el aludido escribió en X: “Quisiera pensar que no todas y todos los republicanos pueden ser tan miserables, sin embargo, hay algunas y algunos cuya miseria los precede, sigo en recuperación, diputada Barchiesi, consejero Córdoba…”.

El intercambio no quedó ahí. El domingo la diputada publicó un segundo video donde sí entregó información falsa: “El gobernador Mundaca está enojado», dijo, «porque sabe que José Antonio Kast va a ser el próximo Presidente de Chile (…). Si yo no dudo de la veracidad de su licencia médica, licencia médica que le hizo su hija por cierto, la doctora Tamara Mundaca, aquí el tema es que el gobernador debe pedir días sin goce de sueldo o vacaciones para seguir como vocero de la campaña de la candidata comunista Jeanette Jara”.

De nuevo por X, Mundaca la desmintió: “Mi hija Tamara Mundaca, médico cirujano, el 9 de diciembre será madre por primera vez y yo, abuelo, en su condición de prenatal no puede extender licencias médicas, y me pidió desmentir a quien infamemente nos calumnia, juzgue usted. Gracias hija”.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso, por razones médicas el gobernador presentó dos licencias: una para el viernes 21 y otra para el jueves 27 y viernes 28 de noviembre. La primera la extendió el médico Bastián Droguett, de RedSalud Valparaíso, y la segunda su médico personal Laura Hernández. Además, aclararon que Mundaca no realizó actividades de campaña durante el permiso.

Minvu la desmiente y Justicia aclara

No es la primera vez que Barchiesi es refutada por una autoridad. El 7 de agosto, el Minvu desmintió acusaciones que hizo la diputada en contra del ministro Carlos Montes, al asegurar que él “le mintió a los damnificados del megaincendio. Prometió pagar el valor de sus casas antes del siniestro, pero ahora ofrece menos de la mitad para la expropiación”. A través de un comunicado, la cartera señaló que Montes “nunca se ha comprometido a pagar los valores de las propiedades previo a los incendios”.

Información imprecisa. Respecto de otro caso, el 11 de noviembre la diputada dijo que el Gobierno cerraría la cárcel de San Felipe, “que aloja a 350 internos (…) todo parte con una millonaria licitación para arreglar baños del centro penitenciario. Durante las obras se habrían intervenido muros estructurales y las obras quedaron inconclusas. Luego, llegó un informe que declaró el recinto inhabitable y la solución fue el traslado exprés de internos y funcionarios a otras comunas”.

Desde la Seremi de Justicia aclararon que “no se está cerrando, se está despoblando para reparar«; que “los trabajos de reparación de los baños de la unidad de San Felipe se comenzaron a realizar en un sector donde existen muros estructurales, sin embargo, las obras fueron suspendidas luego de la inspección realizada por profesionales de infraestructura de Gendarmería de Chile”.

“La información oficial, a la fecha, es que se habrían detectado problemas estructurales durante los trabajos de reparación”, agregaron. Por lo que no sería correcta la afirmación de la parlamentaria, cuando señala que «durante las obras se habrían intervenido…». Aunque lo indica en condicional, la mención nuevamente desliza una idea no certera respecto a la gestión del Gobierno.

Voto en contra para sancionar fake news

El 18 de julio de 2022, la diputada votó en contra del proyecto de resolución N° 245 -aprobado por la Cámara- que rechazó categóricamente el uso de noticias falsas o fake news en política. La iniciativa solicitaba al Presidente adoptar con urgencia medidas para prevenir y sancionar la elaboración y difusión de fake news por parte de autoridades públicas, además de proponer mecanismos de rectificación con alcance nacional a través de los medios de comunicación.

Consultados por El Mostrador, ni la diputada Barchiesi ni el core Córdoba estuvieron disponibles para referirse al tema.

2

Gobierno inicia expropiación parcial de megatoma de San Antonio y Corte acoge plan reservado de desalojo

24-11-2025. Foto: Sócrates Orellana/Uno Noticias

El miércoles pasado, un día antes de que venciera el plazo dado por la Corte para desalojar la megatoma de San Antonio, el Ministerio de Vivienda (Minvu) publicó un decreto en el Diario Oficial para expropiar a la inmobiliaria 110 de las 215 hectáreas del terreno ocupado en el Cerro Centinela. Posteriormente, el viernes, el tribunal acogió la propuesta presentada por el Ministerio del Interior para expulsar a los pobladores del sector que no será expropiado.

El monto de la expropiación bordea los $ 11 mil millones y considera tres lotes no continuos (A-1, A-3 y A-5). El objetivo del Gobierno es ejecutar en el lugar uno de sus programas regulares de acceso a la vivienda: la radicación de un asentamiento irregular a través de obras de urbanización, y ejecutar proyectos habitacionales que puedan incorporar a otras familias de la comuna o de la provincia de San Antonio. Según un catastro del 2024, en el campamento viven 10.215 personas.

El plan maestro contempla una urbanización cofinanciada por el Estado y las 40 cooperativas conformadas por 3.714 familias (el 90% de la megatoma). Pero antes, deberán sortear el reclamo que interpondrán los dueños del terreno sobre la expropiación. Según señalaron, se avecina una batalla judicial en torno al precio, pues la indemnización planteada por el Gobierno (0,25 UF por m2) es menor a lo que la inmobiliaria había pedido durante el fallido periodo de negociación (0,4 UF).

Plan “reservado” de desalojo. Si bien el plan presentado a la Corte por el Ministerio del Interior se mantiene con carácter de reservado, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), había adelantado que, dada la segunda vuelta presencial y las festividades de fin de año, en la propuesta solicitarían al tribunal proceder con la expulsión a partir de enero próximo.

Críticas. El anuncio desató críticas de parte de urbanistas. Sergio Baeriswyl, Premio Nacional de Urbanismo (2014), calificó la expropiación como un “mal precedente” al validar la ocupación ilegal como una forma de “saltarse la fila” en el sistema de acceso a la vivienda. En respuesta, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que “hemos llegado a la conclusión de que hay que tener varias filas, porque las realidades son distintas”.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, anunció que solicitará formalmente al Estado “la implementación de un plan habitacional especial para la comuna, con el objetivo de avanzar de manera concreta en la solución de las necesidades de vivienda que por años han afectado a cientos de familias sanantoninas”.

3

Otra estudiante muere atropellada por un micrero y Gobierno pondrá urgencia a Ley Alberto

08-06-2015. Carabineros realiza peritajes en Playa Ancha, donde otro microbús atropelló y provocó la muerte de una mujer de 63 años. Foto: Raúl Zamora/AgenciaUno.

El jueves a las 7:30, el chofer de un microbús de apellidos Mena Baeza atropelló y provocó la muerte de Paloma Ulloa Arancibia, estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, en la Avenida Playa Ancha con calle Alcalde Barrios. El conductor, bajo los efectos de la cocaína y marihuana, habría embestido a la joven mientras cruzaba por un paso habilitado.

El seremi de Transportes, Jean Pierre Ugarte, presentó una denuncia a la Fiscalía y solicitó «todos los antecedentes a la empresa operadora responsable del bus involucrado para ponerlos a disposición». El sujeto fue formalizado el viernes como autor del delito de manejo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con resultado de muerte. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días y decretó su prisión preventiva.

El caso es similar al de Alberto Gómez Estay (14), estudiante atropellado por un conductor drogado con cocaína el 2024 en el Cerro Cordillera. Ese año también murió la estudiante de la Universidad de Playa Ancha, Consuelo Pérez Castillo, al caer por la puerta trasera de una micro que -para variar- se encontraba abierta.

“El año pasado el sistema de transportes se llevó la vida de dos estudiantes de Valparaíso: uno del liceo Eduardo de la Barra y otro de la Universidad de Playa Ancha. Y este año pensamos que sería distinto y lamentamos que haya otra víctima más producto de la imprudencia al volante y la falta de fiscalización”, expresó el diputado Jorge Brito (FA).

Gobierno pone urgencia a Ley Alberto. En mayo de 2024, poco después de la muerte de Alberto Gómez, la diputada Carolina Marzán (Ind, ex-PPD) presentó una moción para obligar a las empresas de transporte remunerado de pasajeros a realizar controles de alcohol y drogas a sus conductores. Desde entonces, el proyecto permaneció estancado en la Cámara a la espera de las indicaciones del Gobierno.

Eso hasta el viernes pasado, cuando el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz aseguró que el Gobierno le pondrá urgencia al proyecto. «Veníamos trabajando en esto desde hace varias semanas. Lo solicitaremos a la Segpres. Y se debiera dar cuenta en sala la próxima semana» , comentó Muñoz a Aquí Valparaíso .

Un mensaje de la Universidad de Valparaíso

Embajadores UV: 38 estudiantes iniciarán su aventura académica internacional

Un total de 38 estudiantes, que provienen de trece carreras de la Universidad de Valparaíso, cursarán durante el 2026 un semestre en diecinueve prestigiosas universidades de ocho países distintos, entre ellas la Universidad de Bolonia (Italia), la Universidad de Girona (España), la Universidad del País Vasco (España), el Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad de la República (Uruguay), la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y la Universidad Tecnológica de Compiègne (Francia).

La ceremonia de despedida fue presidida por el rector Osvaldo Corrales y contó con la presencia de las principales autoridades universitarias, representantes de Banco Santander, directivos, académicas y académicos, funcionarias y funcionarios, junto a las y los estudiantes becados, sus familiares y amigos.

Durante la ceremonia se distinguió a quienes obtuvieron las becas Santander Universidades y las del Programa Escala de AUGM, orientadas a promover la excelencia académica y la colaboración entre instituciones de educación superior. También se destacó a dos estudiantes que accederán a una doble certificación de títulos o grados tras completar un año de intercambio en el extranjero y finalizar sus estudios en la UV.

El rector Corrales subrayó el valor académico y cultural de esta experiencia: “La movilidad internacional representa una oportunidad invaluable, no solo para formarse profesionalmente, sino sobre todo para adquirir una experiencia cultural, para conocer cómo son las configuraciones de las sociedades en otros países y también para mirar con perspectiva nuestras fortalezas”. Y agregó: “Les hemos animado a sacarle el máximo provecho a esta experiencia, y por cierto, estamos seguros de que serán excelentes embajadoras y embajadores de nuestra universidad ante esas otras instituciones”.

4

Carabineros de Valparaíso expulsa a cuatro funcionarios formalizados por apremios ilegítimos

Imagen referencial. Foto: Manuel Lema/AgenciaUno.

Cuatro carabineros de Valparaíso fueron expulsados de la institución el jueves 4 de diciembre, tras ser formalizados por apremios ilegítimos. Se trata de los ahora exfuncionarios Mario Martínez Puebla, David Garcés Jara, Ignacio Chávez Núñez e Iván Henríquez Marchant. El delito lo habrían cometido la noche del 3 de diciembre en contra de un sujeto que habían detenido en la Ciudad Puerto.

Tras la audiencia de formalización, la jueza Sylvia Quintana les decretó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma mensual en dependencias del Ministerio Público. Asimismo, fijó un plazo de investigación de 100 días.

La magistrada acogió dicha solicitud de la Fiscalía considerando que, según los antecedentes disponibles, los imputados golpearon con bastones a un transeúnte que resultó “con lesiones eritematosas en tercio superior de tórax posterior, antebrazo izquierdo, mano derecha, herida de dos centímetros en cabeza, región parietal derecha transversal, herida de cabeza de carácter clínicamente leve”.

Penas. El artículo 150 del Código Penal establece que «el empleado público que, en incumplimiento de los reglamentos respectivos actúe abusando de su cargo o que en el ejercicio de sus funciones aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen por su gravedad a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente».

5

Más que un café: «El Pasaje» enciende la escena cultural en Viña del Mar

Fotos: El Pasaje.

En la intersección de las calles 9 Norte con 2 Oriente, en Viña del Mar, está El Pasaje: una cafetería de especialidad copada de libros y murales alusivos a cantantes argentinos. Inaugurado en noviembre de 2023, el espacio ha logrado reconocimiento internacional –The Best Coffee Shops lo declaró uno de los mejores cafés en Chile- y fidelizar a una audiencia que va en aumento: solo en noviembre recibió a 12.100 personas.

Pero para Abbas Abi-Raad (36), su fundador, El Pasaje es antes que todo “un librero comunitario en un espacio no convencional, que se sostiene por la venta de café y tiene actividades culturales periódicas, que se hacen con el dinero del público que viene a consumir”, explica en entrevista con Aquí Valparaíso.

El lugar cuenta con un impresionante catálogo de 2.500 libros, que incluye obras de Mario Levrero, Idea Vilariño, Ida Vitale, Joaquín Giannuzzi y Juan Gelman. Puedes revisarlos o leerlos sin la obligación de pedir algo, pues este es un “espacio común que reivindica la concepción de los objetos comunes: los libros. Nuestro desafío es que una persona entre, se encuentre con un libro de Natalia Ginzberg, lea lo que dice sobre los hijos, por ejemplo, y después lo busque”, agrega Abi-Raad.

El éxito comercial de El Pasaje ha permitido al equipo financiar actividades culturales gratuitas, como el concurso Se busca poeta, que tuvo como jurado a Elicura Chihuailaf, Teresa Calderón y Sergio Muñoz. O las Sesiones pasajeras, que en diciembre contó y contará con las presentaciones musicales de Jimena Gonik (Argentina) y Ángel Maulen (Chile), Vale Acevedo (Argentina), María Ruiz (España) y Chinoy.

Las utilidades del local también les permitieron arrendar una segunda casa, justo en frente, que están refaccionando y estará dedicada a la formación cultural y artística, con talleres gratuitos sobre teoría política y escritura creativa, además de cursos pagos sobre producción musical y creación de canciones.

El Pasaje está inspirado, en parte, en lugares como el Bar Cooperativo Pichangú en Rosario, cuyas utilidades permitieron recuperar y echar a andar un centro cultural. O la librería y restorán de alta gastronomía Escaramuza en Montevideo, que Abi-Raad conoció en su paso por Uruguay y observó, por ejemplo, cómo se realizaban interesantes conversatorios a los cuales todo el mundo quería asistir.

Finalmente, su fundador reflexiona y plantea que «El Pasaje es un medio y no un fin en sí mismo». ¿Para qué?, le pregunto, y entonces responde: «Para desbordar lo posible y servir de instrumento para el desarrollo de las personas. Desbordar lo posible y abrir puertas. Poner un aparato a disposición».

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.