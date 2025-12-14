Balacera en “edificio sin ley” deja a adolescente ecuatoriano herido de bala

Un adolescente de 17 años de nacionalidad ecuatoriana resultó herido por impactos de bala, tras una violenta balacera registrada esta tarde en los estacionamientos de un edificio ubicado en calle Inglaterra, en la comuna de Independencia.

El hecho, captado por las cámaras de seguridad del recinto, conocido como el “edificio sin ley”, muestra cómo la víctima corre desesperada mientras un sujeto armado la persigue y dispara a quemarropa.

A pesar de los balazos, el joven logró refugiarse al interior del edificio y luego fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde fue atendido por personal médico para tratar sus lesiones, cuya gravedad todavía no ha sido detallada por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, los responsables serían dos hombres que ingresaron tranquilamente al condominio momentos antes del ataque, según se aprecia en otro registro de cámaras de seguridad.

Carabineros se encuentra en el lugar realizando las primeras diligencias para dar con los sospechosos, quienes según vecinos habrían participado en otras balaceras y arrancado del lugar tras el incidente.