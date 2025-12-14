La suerte ya está echada: Jara y Kast ya votaron y esperan resultados del balotaje

Como reza el dicho popular, la “suerte ya está echada” para los candidatos presidenciales Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Partido Republicano) en esta segunda vuelta. Ambos ya emitieron su voto y aguardan ahora los resultados que comenzará a entregar el Servicio Electoral (Servel) una vez que cierren las mesas a partir de las 18:00 horas.

Pocos minutos antes de las 10:00 de la mañana, el candidato de la oposición, José Antonio Kast, llegó hasta el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, para sufragar acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y parte de su equipo. En medio de un ajetreado ingreso al recinto, el abanderado republicano conversó brevemente con la prensa y afirmó estar “contento” con el desarrollo del proceso. “Estamos felices”, señaló.

Kast tardó cerca de 40 segundos en emitir su voto y luego realizó un punto de prensa en el exterior del establecimiento. Desde la tarima, indicó que todas las definiciones relevantes en caso de resultar electo serán anunciadas a partir de mañana, incluyendo dónde vivirá como Presidente, en medio de versiones que apuntan a que podría residir en La Moneda, considerando que su actual domicilio está en Buin.

En materia de gabinete, valoró el respaldo de los excandidatos Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. “El hecho de que Evelyn Matthei y Johannes Kaiser me hayan dado su apoyo a mí y a nuestro equipo el primer día marca un hito, que los equipos se hayan integrado a trabajar en todas las áreas marca un estilo y esperamos que ese estilo siga siendo así, se profundice”, afirmó. En esa línea, adelantó que espera convocar una reunión con los distintos sectores durante el lunes o martes y que el anuncio de su eventual gabinete se realizaría “pasada la mitad de enero, del 15 en adelante”.

El candidato también reiteró que, de llegar a La Moneda, renunciará al Partido Republicano, aunque precisó que el momento de esa dimisión no es una prioridad inmediata. “Si ganara hoy día, claramente mi preocupación no va a ser meterme a la página del Servel para renunciar o no. (…) El acto de renunciar al partido puede ser hasta el 11 de marzo”, indicó.

Desde ayer, en la sede del Partido Republicano se han intensificado los preparativos para una eventual celebración, según reportó el diario La Tercera. Aunque se evaluó inicialmente realizar un acto más masivo, incluso considerando el Estadio Bicentenario de La Florida, finalmente se optó por repetir el esquema de la primera vuelta y esperar los resultados en la casona de Presidente Errázuriz. Durante las últimas horas se instalaron carpas para la prensa y se comenzó a cercar la calle donde se emplazaría el escenario desde el cual Kast entregaría un discurso, en caso de resultar ganador. Al lugar se espera la llegada de dirigentes de republicanos, Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, libertarios y socialcristianos.

En el comando, además, se desmintió una convocatoria que comenzó a circular para reunirse en Providencia. “Está circulando un llamado a asistir a un lugar en Providencia que no viene de nosotros. (…) No habrá gráficas ni convocatorias oficiales”, se indicó en un mensaje enviado a dirigentes del sector.

Por su parte, la candidata presidencial del oficialismo y de la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se mostró tranquila y optimista tras emitir su voto. La exministra del Trabajo señaló que “he hecho toda la pega que había que hacer. Ahora ya es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas”, y agregó que se siente preparada para comenzar a trabajar rápidamente en caso de imponerse en el balotaje.

Jara confirmó que tiene tres discursos preparados para la noche y afirmó que su convicción es clara. “Lo esencial es lo que uno siente y piensa y esa es solo una cosa, es que vamos a ganar”, sostuvo. Antes de trasladarse a su local de votación, en el Liceo Poeta Federico García Lorca de Conchalí, la candidata se reunió con sus hermanos en la casa de su madre.

Durante su trayecto al establecimiento, Jara señaló que está previamente acordado que quien resulte electo será contactado por su contendor. “Eso está previamente concordado. Aquí no hay nada personal, yo a José Antonio no lo conozco en términos personales”, indicó. Añadió que “son proyectos políticos distintos y el o la que gane será visitado por el otro”.

Finalmente, la candidata afirmó que, de llegar a La Moneda, comenzará a implementar su programa desde el primer día. “Si salgo electa, voy a dedicarme a trabajar por Chile desde el primer día y eso involucra que voy a implementar el plan 100 barrios en los primeros 100 días para avanzar en la detección del crimen organizado”, señaló.