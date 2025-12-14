Tohá critica reacción tibia a mensajes de Lipigas: si eran para Jara, “ardía la mitad del país”

La excandidata presidencial y exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este domingo a la polémica generada por el envío de mensajes políticos a favor de José Antonio Kast a través de la aplicación móvil de la empresa Lipigas, hecho que fue denunciado por usuarios y usuarias en redes sociales durante la jornada electoral.

Según se conoció, las notificaciones contenían llamados explícitos a votar por el candidato del Partido Republicano, además de frases de odio en contra de inmigrantes. Ante las denuncias, desde Lipigas señalaron que el hecho se debió a un “acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp”, indicando que el mensaje difundido era ajeno a la compañía y anunciando la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Tras emitir su voto, Tohá abordó el tema y afirmó que, si bien en cada elección surgen controversias, existen principios que no debieran alterarse. “Cuando vienen las elecciones, siempre hay cosas que se discuten, pero hay cosas que uno quiere que no cambien. Yo al menos no quiero que cambie que en Chile respetamos las reglas electorales”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la fortaleza del sistema democrático chileno radica en la limpieza de los procesos electorales. “Las elecciones son limpias, nadie tiene la fuerza suficiente, ni socialmente se acepta, que intervenga en esa manifestación de voluntad”, afirmó, agregando que “lo que quiera que hayan sido esos mensajes que llegaron a través de la cuenta de esta empresa, es algo inadmisible que se debe esclarecer y establecer la responsabilidad, aplicando las sanciones del caso”.

Finalmente, la excandidata criticó lo que calificó como una reacción desigual frente al episodio. “Si hubiera tenido detrás un llamado a votar por Jeannette Jara, les aseguro que hoy día estaría ardiendo la mitad del país”, afirmó.

Añadió que, más allá de la candidatura beneficiada, “no es aceptable ninguna intervención en el día de hoy”, subrayando la importancia del respeto al silencio electoral contemplado en la legislación.