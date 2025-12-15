Cámara da portazo a defensa de Simpertigue: rechazo unánime a la cuestión previa

La acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, sigue avanzando sin frenos en la Cámara de Diputados. Este lunes, la Sala rechazó de manera categórica la cuestión previa presentada por su defensa: 110 votos en contra, cero a favor y unanimidad total para despejar el camino y entrar de lleno al fondo del libelo.

La cuestión previa —un recurso destinado a frenar una acusación cuando no cumple los requisitos constitucionales— fue descartada sin matices por los diputados. Con ello, la Cámara quedó habilitada para debatir los méritos de la acusación y definir si esta pasa o no al Senado, donde se juega la eventual destitución del magistrado.

Durante el debate, la defensa de Simpertigue, encabezada por el abogado Felipe Lizama, apuntó contra la rapidez con que se tramitó el libelo y cuestionó su oportunidad política, señalando que se impulsó en un contexto electoral “difícil y peculiar”. También planteó una supuesta inhabilidad de parlamentarios que habían expresado opiniones públicas sobre el caso y criticó lo que calificó como una paradoja institucional, comparando la situación con otros episodios políticos recientes.

La respuesta vino desde la comisión revisora. La diputada Maite Orsini (FA) fue enfática en señalar que la instancia actuó respetando plenamente el derecho a defensa y recordó que la cuestión previa no es un juicio sobre culpabilidad. “No define responsabilidades ni reemplaza al Senado”, subrayó, antes de remarcar que los hechos cuestionados sí existen y que corresponden al debate de fondo: integraciones en sala en causas sensibles, vínculos extraprocesales y dudas sobre la apariencia de imparcialidad.

Orsini también descartó de plano la tesis de la defensa sobre una supuesta inhabilidad parlamentaria por opiniones políticas, afirmando que esa figura “no existe en el derecho constitucional chileno”. Y cerró con un llamado directo: rechazar la cuestión previa no sanciona ni exonera a nadie, pero sí permite que el país conozca el debate que la Constitución exige dar.

Con el portazo a la cuestión previa, la acusación constitucional contra Simpertigue entra ahora en su fase decisiva, con la mirada puesta en el Senado y en un desenlace que podría marcar un nuevo golpe al máximo tribunal.