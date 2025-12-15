Corte Suprema elige a su próximo presidente: Gloria Ana Chevesich corre como favorita

Este lunes, la Corte Suprema enfrentará una de las definiciones más relevantes de los últimos años al elegir a quien asumirá la presidencia del máximo tribunal del país, en una votación que podría marcar un hito histórico: por primera vez, una mujer encabezaría formalmente el Poder Judicial.

En el Pleno se miden dos candidaturas que reflejan visiones distintas sobre el liderazgo que requiere la Corte en un momento de especial tensión institucional. Por una parte, la ministra Gloria Ana Chevesich, integrante de mayor antigüedad, aparece como la favorita en función de la tradición que ha regido históricamente estas elecciones y del respaldo de gremios judiciales que han llamado a respetar ese criterio.

Chevesich ha tenido un rol activo en materias disciplinarias y de probidad, integrando la comisión de ética en medio de los recientes episodios que involucraron a ministros como María Teresa Letelier, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y la exministra Ángela Vivanco, lo que la ha posicionado como una figura asociada al control interno y la transparencia.

En la vereda opuesta se ubica la ministra María Angélica Repetto, cuya candidatura es impulsada por sectores que buscan un cambio en la conducción del tribunal. Aunque su antigüedad la sitúa lejos de la tradición que suele definir estas presidencias, su eventual elección rompería por primera vez esa regla no escrita.

Desde el mundo académico, el exministro de la Corte Suprema Milton Juica advirtió que impedir la llegada de Chevesich podría responder a intentos de ciertos sectores por bloquear una conducción estricta en materia disciplinaria. En un escenario de quiebres internos y fuerte escrutinio público, el resultado de la votación se anticipa estrecho y políticamente significativo.