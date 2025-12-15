Gloria Ana Chevesich se convierte en la primera mujer en presidir la Corte Suprema

La Corte Suprema despejó este lunes la otra relvante incógnita despues de la presidencial y tomó una decisión con peso histórico. En una sesión clave del Pleno, la ministra Gloria Ana Chevesich fue elegida como nueva presidenta del máximo tribunal para el bienio 2026-2027, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar formalmente el Poder Judicial chileno.

La definición no llegó en un contexto neutro. El máximo tribunal atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcado por investigaciones sumarias, cuestionamientos internos y un nivel de escrutinio público inédito. En ese escenario, la elección de Chevesich fue leída como una señal clara: fortalecer el control interno y la probidad en una Corte que busca recomponer confianzas.

Con una trayectoria asociada justamente a ese perfil, la ministra fue la integrante de mayor antigüedad del Pleno y contó con respaldo transversal, incluido el de gremios judiciales que habían llamado a respetar la tradición en este tipo de definiciones. Su rol en la comisión de ética, en medio de los casos que involucraron a ministros como María Teresa Letelier, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y la exministra Ángela Vivanco, terminó por posicionarla como una figura clave en tiempos de ajustes internos.

Chevesich asumirá oficialmente la presidencia en enero próximo, cuando concluya el período del actual titular del tribunal, Ricardo Blanco. Desde entonces, deberá liderar una Corte Suprema que enfrenta no solo desafíos administrativos y jurisdiccionales, sino también una tarea política e institucional de fondo: recuperar la credibilidad del sistema judicial en uno de sus momentos más delicados de los últimos años.