Gloria Ana Chevesich se convierte en la primera mujer en presidir la Corte Suprema
Chevesich asumirá la presidencia en enero, al término del período de Ricardo Blanco, y lo hará con la misión de conducir a la Corte Suprema en un momento de alta exigencia institucional. [EN DESARROLLO]
Integrante de mayor antigüedad del Pleno y con respaldo gremial, Chevesich ha tenido un rol central en materias de probidad y disciplina al integrar la comisión de ética en casos que involucraron a ministros como María Teresa Letelier, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y la exministra Ángela Vivanco. Asumirá oficialmente en enero, al término del período de Ricardo Blanco, con el desafío de conducir una Corte Suprema enfocada en reforzar el control interno y recuperar la confianza en el sistema judicial.Desarrollado por El Mostrador
