El quinto juez en dos años: Senado destituye a Diego Simpertigue por notable abandono de deberes

La Sala del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Con la decisión, el ahora exjuez queda destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

Bastaba con que se aprobara uno de los tres capítulos del libelo para que la sanción quedara firme. El primer capítulo, vinculado a su actuación en el litigio entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec —que terminó con el pago de 12 mil millones de pesos por parte de la estatal— fue aprobado por unanimidad. El segundo capítulo fue rechazado, mientras que el tercero, relacionado con un fallo en el caso Fundamenta y un viaje posterior con abogados imputados en el caso Muñeca Bielorrusa, también fue aprobado.

Antes de la votación, Simpertigue pidió “que hagan justicia conmigo”, mientras su defensor, Juan Carlos Manríquez, sostuvo que el proceso estaba viciado por la actuación de la comisión revisora de la Cámara.

Desde la Sala, senadores de distintos sectores coincidieron en que el caso dañó gravemente la credibilidad del Poder Judicial. “Cuando se instala una duda razonable de parcialidad, el daño es para la fe pública”, se advirtió durante el debate.

Con esta decisión, Simpertigue se convierte en el quinto juez destituido en los últimos dos años y el tercero de la Corte Suprema, en una de las crisis más profundas que ha enfrentado el Poder Judicial chileno en décadas.

La acusación

La acusación —dividida en tres capítulos— cuestionó fallos relacionados con la trama bielorrusa y el caso Fundamenta, sus vínculos con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, y su actuación en concursos de notarios y conservadores, donde se le reprocha haber favorecido a su yerno, César Maturana.

“La conducta del ministro Simpertigue, que hoy analizamos, quiebra la confianza pública en la Corte Suprema y desnaturaliza el ejercicio de la jurisdicción. Creemos que no se trata de meros errores administrativos ni de una falta disciplinaria menor, sino de una infracción estructural”, afirmó la diputada Carolina Tello.

El diputado Daniel Manoucheri, impulsor del libelo, sostuvo que “la justicia no puede ser un club, no puede operar con lógica de amistad, favores o redes”. Agregó que cuando eso ocurre “ya no estamos en presencia de una verdadera justicia” y afirmó que los chilenos deben ser juzgados “por jueces probos, independientes e imparciales”.

Respecto a la arista bielorrusa, Manoucheri señaló que el caso “ejemplifica una grave vulneración del deber de probidad, el deber de imparcialidad y el deber de independencia”, advirtiendo que “cuando se instala una duda razonable de parcialidad, el daño no solo es para el afectado, sino para el pueblo de Chile, que termina viendo cómo la justicia es comprada”.