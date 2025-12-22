Senado ve AC contra Simpertigue: Manoucheri dice que la Justicia “no puede ser un club”

A las 10.00 horas de este lunes, el Senado inició la sesión en que deberá actuar como jurado para resolver el futuro del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, acusado constitucionalmente por notable abandono de deberes en el marco de la llamada “trama bielorrusa” y otros hechos vinculados a faltas de probidad, independencia e imparcialidad.

Tras la relación del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, los senadores escucharon la intervención de los diputados designados por la Cámara para formalizar el libelo: Carolina Tello, Daniel Manoucheri y Jorge Rathgeb.

La acusación —dividida en tres capítulos— cuestiona fallos relacionados con la trama bielorrusa y el caso Fundamenta, sus vínculos con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, y su actuación en concursos de notarios y conservadores, donde se le reprocha haber favorecido a su yerno, César Maturana.

“La conducta del ministro Simpertigue, que hoy analizamos, quiebra la confianza pública en la Corte Suprema y desnaturaliza el ejercicio de la jurisdicción. Creemos que no se trata de meros errores administrativos ni de una falta disciplinaria menor, sino de una infracción estructural”, afirmó la diputada Carolina Tello.

El diputado Daniel Manoucheri, impulsor del libelo, sostuvo que “la justicia no puede ser un club, no puede operar con lógica de amistad, favores o redes”. Agregó que cuando eso ocurre “ya no estamos en presencia de una verdadera justicia” y afirmó que los chilenos deben ser juzgados “por jueces probos, independientes e imparciales”.

Respecto a la arista bielorrusa, Manoucheri señaló que el caso “ejemplifica una grave vulneración del deber de probidad, el deber de imparcialidad y el deber de independencia”, advirtiendo que “cuando se instala una duda razonable de parcialidad, el daño no solo es para el afectado, sino para el pueblo de Chile, que termina viendo cómo la justicia es comprada”.

Durante la jornada se escucharán los alegatos de la acusación, la defensa de Simpertigue, las réplicas y dúplicas, para luego continuar con la fundamentación de voto de los senadores y finalmente someter a votación separada los tres capítulos del libelo.

El Senado deberá resolver, desde las 15:00 horas y hasta total despacho, si existen o no las causales que configuran notable abandono de deberes, decisión que definirá si el magistrado queda o no destituido de su cargo.