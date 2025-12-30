Gobierno descarta a Patricia Muñoz para liderar Defensoría de las Víctimas tras críticas opositoras

El Gobierno despejó este martes una de las incógnitas que venía rondando al Ministerio de Justicia. El Presidente Gabriel Boric nombró a Macarena Cortés como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, cerrando así la puerta a la opción de Patricia Muñoz, cuyo eventual arribo había encendido críticas desde la oposición.

El nombre de Muñoz —exdefensora de la Niñez— había circulado con fuerza en los últimos días y terminó incluso con la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresando un oficio de fiscalización ante la Contraloría General de la República. En ese documento, los parlamentarios apuntaban tanto a la trayectoria y postura política de la abogada como a su embarazo avanzado, advirtiendo que una eventual licencia médica prolongada complicaría la puesta en marcha de la nueva repartición. Finalmente, el Ejecutivo optó por otro camino.

La elegida fue Macarena Cortés Camus, actual jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien asumirá el cargo a contar del 1 de enero de 2026. Abogada de la Universidad de Chile, Cortés cuenta con una extensa formación académica: postítulos en justicia restaurativa en la Universidad de Ginebra; gerencia social y políticas públicas en Flacso; protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Unicef y la Universidad Diego Portales; y responsabilidad penal adolescente en la propia Universidad de Chile.

Desde el Gobierno destacaron su perfil técnico y su experiencia en políticas públicas vinculadas al sistema penal y de reinserción, elementos clave para liderar un servicio que nace con una misión ambiciosa: “El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos busca fortalecer el acceso igualitario a la justicia, entregar atención jurídica y psicosocial a víctimas y ofrecer representación legal gratuita a quienes más lo requieran”.

Según explicó el Ejecutivo, el nuevo organismo tendrá presencia en todo el país, con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia. El objetivo, aseguran, es claro: acercar la justicia a las personas y garantizar una atención profesional, especializada y sin costo para las víctimas de delitos.