Ni FA ni PC: Vodanovic descarta alianzas del PS porque no tienen “preferencias” entre partidos

En medio del debate sobre cómo se reorganizará el mapa político tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, marcó distancia de la idea de configurar un eje exclusivo entre el PS, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

La propuesta había sido planteada por la diputada frenteamplista Lorena Fries, quien sostuvo que su aspiración sería ver al PS “en un trío, con el Frente Amplio y el PC”, porque aquello permitiría “armar un espacio potente de elaboración de la izquierda en este país”.

Consultada en radio Duna, Vodanovic respondió que esa no es la posición de la tienda socialista. “El PS no tiene preferencia ni por un partido ni por otro, sino más bien por constituir un conglomerado lo más amplio posible”, afirmó. En esa línea, subrayó que hoy “la representatividad no está solo en los partidos políticos, sino en otras instancias”, por lo que llamó a “ampliarse” y evitar dinámicas de segmentación interna en la oposición.

“No deberíamos estar buscando la división. A mí no me parece esto de ir con el Frente Amplio y el PC para un lado, dejando al otro para el otro”, sostuvo. Junto con ello, planteó que no es el momento de anticipar definiciones estratégicas: “No creo que sea el momento tampoco de ese análisis, si ni siquiera hemos hecho el diagnóstico, cómo vamos a tomar conclusiones”.

La dirigenta también abordó las declaraciones del diputado Raúl Soto (PPD), quien sostuvo que la coalición de gobierno terminaría el 11 de marzo. Al respecto, Vodanovic aseguró que “la coalición terminó antes”, aunque matizó señalando que hoy existe una coordinación política que incluye a la Democracia Cristiana.

“El conglomerado que ha sido el sostén del gobierno desde el Partido Liberal al Partido Comunista termina, obviamente, con el gobierno, pero yo creo que terminó antes, porque en paralelo se superpuso la campaña de Jeannette Jara”, indicó.

Finalmente, remarcó que, pese a los reacomodos, existe hoy voluntad de trabajo conjunto entre las fuerzas que acompañaron al gobierno saliente: “Hoy día esa coordinación existe, está funcionando, y vamos a tener incluso un cónclave a fines de mes. Aquí el ánimo, más que los nombres o los conglomerados, es trabajar en unidad”.