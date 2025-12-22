Vodanovic desconoce acuerdo de Hacienda y “amarres”: no les “han enviado el protocolo”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó el debate generado por el protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, particularmente el punto 14, que establece restricciones para despedir funcionarios a contrata invocando solo “necesidades del servicio”, disposición que la oposición ha calificado como una “Ley de Amarre”.

En entrevista con Radio Universo, Vodanovic cuestionó el tono de las críticas opositoras. “Ayer escuché a Guillermo Ramírez con la misma palabra. Yo creo que uno puede ser crítico y no estar de acuerdo, pero de ahí a calificar, porque una palabra tan fuerte y grave, al menos, no es mi estilo”, señaló, en referencia a la acusación de “corrupción institucionalizada” formulada por el presidente de la UDI.

La timonel socialista afirmó que no existe información oficial para su bancada respecto del contenido del cuestionado protocolo. “Conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del PPD, y ninguno está informado de esta supuesta norma ni de los términos del protocolo”, aseguró, agregando que “no está la norma redactada, no la hemos visto. Por lo tanto, aquí hay un protocolo que tampoco nos han mandado”.

En esa línea, insistió en que el debate debe darse institucionalmente: “Yo esperaría que esta discusión la demos en el Congreso, y que tenga que ver con la Ley de Reajuste, que es lo que vamos a tramitar”. Además, vinculó el tema al debate sobre la “confianza legítima” en el empleo público, indicando que es necesario abordarlo para “evitar esta judicialización que finalmente se está dando hoy día por los despidos en el sector público”.

Vodanovic profundizó en su molestia por la falta de información formal desde Hacienda. “He leído toda la prensa, pero desde el Ministerio de Hacienda nadie nos ha enviado el protocolo, y entiendo que la norma no está redactada”, reiteró. También recordó que el ministro Nicolás Grau estuvo recientemente en el Congreso “y no mencionó nada acerca de este punto del protocolo”.

“Como somos parlamentarios, yo espero no enterarme por la prensa”, remarcó la presidenta del PS. Cerró señalando que espera explicaciones claras del Ejecutivo: “Yo espero que alguien nos explique cuáles fueron los términos del acuerdo y qué es lo que pretenden hacer”.