Tras tensiones con el PC, Vodanovic llama a partidos oficialistas a “tratar de no abrir fuego amigo”
Paulina Vodanovic (PS) reconoció que las críticas internas del oficialismo afectan a Jeannette Jara y llamó a evitar “fuego amigo”, advirtiendo que las polémicas desvían el debate de los temas relevantes.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a las tensiones internas en el oficialismo tras las críticas del timonel del PC, Lautaro Carmona, contra el exministro de Hacienda, Mario Marcel, las que están afectando a la candidata del sector, Jeannette Jara.
En conversación con radio Infinita, la senadora reconoció que estas diferencias “dañan la candidatura”, porque desvían la atención de los temas centrales: “Yo insisto en que no no se pueden esconder las cosas o hacer como que no han ocurrido, evidentemente esto daña la candidatura. Todos estos dimes y diretes van en perjuicio de instalar los temas relevantes, las ideas distintas y de defensa de los derechos de las personas. Entonces cuando nosotros mismos empezamos con estos comentarios, finalmente terminamos enturbiando la discusión”.
Vodanovic relató que en la reunión entre los partidos oficialistas hubo una “buena conversación” y que se acordó “tratar de no abrir fuego amigo”. Subrayó que muchas veces las polémicas surgen por declaraciones sacadas de contexto y amplificadas por la prensa, lo que genera respuestas apresuradas entre dirigentes.
La senadora insistió en que no se puede “hacer como que no han ocurrido” las diferencias, pero advirtió que deben resolverse de manera interna: “Esto daña la candidatura (…) lo que acordamos es evidente: tratar de no abrirnos fuego amigo nosotros, que tratemos de solucionar las palabras”.