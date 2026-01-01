“Vienen tiempos exigentes”: el aviso de José Antonio Kast en su saludo de Año Nuevo

El Presidente electo José Antonio Kast recurrió a sus redes sociales la noche de Año Nuevo para despedir 2025. En publicaciones en Instagram y X habló de cambio, orden y compromiso, pero también advirtió que “vienen tiempos exigentes”, una consigna que algunos usuarios leyeron como una versión cuidadosa del “vienen tiempos mejores” con que Sebastián Piñera inauguró su primer mandato.

En Instagram, Kast escribió que “se cierra un año intenso y comienza uno nuevo lleno de desafíos”, asegurando que su futuro gobierno trabajará “con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita”. En el mensaje, definió 2026 como el inicio de una “nueva etapa para Chile” y expresó su deseo de que el año entrante llegue “con esperanza y unión para cada familia”.

La publicación fue acompañada por un video en el que el mandatario electo hizo un repaso del proceso político vivido durante 2025, al que calificó como un año que “cambió el rumbo”. En el registro recordó sus recorridos por distintas regiones del país y el contacto directo con la ciudadanía, destacando la importancia de “escuchar para entender y decidir mejor”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast)

“2025 no fue un año más”

En su balance, Kast aseguró haber conocido “el Chile real, el que trabaja, el que se esfuerza y no se rinde”, y volvió a situar en el centro de su relato los ejes que marcaron su campaña: seguridad, trabajo y dignidad. “Chile no necesita excusas, necesita decisiones”, señaló, atribuyendo su triunfo electoral a la capacidad de unir voluntades y construir confianza.

El mensaje fue reforzado con fuerza en su cuenta de X, donde profundizó el diagnóstico y endureció el tono. “2025 no fue un año más”, escribió, afirmando que fue el momento en que “millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono”. Según Kast, ese año quedará marcado no por la comodidad, sino “por el coraje y la decisión de cambiar el rumbo”.

De cara a 2026, el presidente electo fue explícito: “Vienen tiempos exigentes”. En su publicación habló de una etapa centrada en el orden, la reconstrucción y el trabajo incansable, advirtiendo que “nada será fácil”, pero que “todo será posible” si se actúa en conjunto. “Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente”, remarcó.

En el cierre de su mensaje, Kast dedicó palabras de reconocimiento a quienes trabajaron durante la noche de Año Nuevo en servicios esenciales, como hospitales, cuarteles, carreteras y turnos nocturnos. “Chile no se rinde porque ustedes no se rinden”, afirmó, finalizando con un “Gracias y Viva Chile”, sellando así su despedida de 2025 y su primera señal pública de lo que espera para el nuevo ciclo político.