Diputado Soto advierte a Kast: si no apoya a Bachelet, significa que se “atrincheró ideológicamente”

El debate sobre una candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU continúa instalándose como uno de los primeros dilemas políticos internacionales del Presidente electo José Antonio Kast. Y desde la oposición ya advierten que la definición tendrá consecuencias políticas relevantes.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el diputado por O’Higgins y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que el futuro Mandatario “tiene una gran oportunidad ante la posibilidad de apoyar a Michelle Bachelet como una decisión de Estado transversal y unitaria para su candidatura a liderar la ONU”.

Según el parlamentario, ese respaldo permitiría generar un cambio en el clima político: “Creo que eso le daría al ambiente político y social un nivel de unidad, de transversalidad que permitiría romper el estado actual de confrontación (…) y abrir eventualmente un camino de diálogos y acuerdos que sería positivo para el país”.

Sin embargo, advirtió que, de ocurrir lo contrario, el mensaje sería completamente distinto. “Si José Antonio Kast deja pasar esa posibilidad, significa que ha tomado la decisión de atrincherarse ideológicamente, de ir más bien a la batalla cultural y abandonar el camino de los acuerdos, del diálogo y de la política de Estado vista desde una perspectiva transversal”, afirmó.

Que no acepte presiones de Kaiser

Soto también llamó al Presidente electo a no someterse a presiones del Partido Nacional Libertario ni de Johannes Kaiser: “Yo espero que José Antonio Kast no se deje tironear ni presionar por Kaiser y el Partido Libertario. Yo espero por el bien de Chile que no ingresen al gobierno porque van a tener una tensión interna muy fuerte (…) además esto de estar negociando bajo condiciones ya es partir con el pie equivocado”.

Asimismo, criticó la demora en una definición: “Creo que es una falta de respeto que a una expresidenta de la República, de la relevancia de Michelle Bachelet, se le tenga esperando tanto tiempo y en la absoluta indefinición respecto de una decisión que tiene que tomarse rápidamente”, sostuvo.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que el tema tendrá un efecto decisivo: “Sí, yo creo que esta es la primera prueba de fuego del futuro gobierno, del futuro presidente. La decisión que tome respecto de apoyar o no a Michelle Bachelet para su candidatura a la ONU va a marcar el camino respecto de qué tipo de gobierno y qué tipo de oficialismo van a ser, y en función de eso también va a determinar cómo van a reaccionar las oposiciones”.