Figueroa y críticas a postura PC por protestas contra J.A. Kast: “Las movilizaciones no se decretan”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, respondió a las críticas surgidas tras la resolución del Comité Central de su colectividad, que llamó a considerar “hitos de movilización” en el marco de su rol de oposición frente al futuro gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la dirigenta comunista afirmó que será la propia derecha la que deberá hacerse responsable del clima político que impulse. “Mire, yo creo que acá el Partido Republicano tiene que hacerse cargo de lo que ellos esperan y quieren construir como país. Si ellos pretenden y creen que la construcción del país va por la vía de impedir que existan diferencias, que si existen disidencias la gente no puede expresarlas, tendrán que hacerse cargo ellos, es lo que votó la ciudadanía y por lo tanto ellos tendrán que responderle al país. Lo que no puede ocurrir (…) es que aquí se impida el legítimo derecho a la movilización”.

Figueroa cuestionó además el tono del debate en torno a las críticas contra su partido. “Me llama mucho la atención el tono del debate. Las movilizaciones no se decretan. Hay hitos históricos”, señaló.

En ese punto respondió a los dichos de la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien sugirió que bajo la próxima administración podrían generarse protestas impulsadas por la izquierda e incluso habló de un posible intento de golpe. La dirigenta comunista comentó que “en una entrevista (…) decía dos cosas. Decía que nos van a hacer un golpe de Estado a mitad del período del próximo presidente, uno. Y dos, que curioso que justamente en este gobierno actual no hubo movilizaciones. Lo que dice ella refuerza la tesis de que las movilizaciones son promocionadas y son impulsadas por la izquierda”.

La dirigenta cuestionó esa afirmación y llamó a revisar la realidad reciente: “Invitaría a la senadora electa a revisar la prensa, a mirar qué ha pasado durante estos últimos cuatro años y comprobar con el dato de realidad (…) y vea si hubo o no hubo movilizaciones. Porque durante este gobierno, durante los gobiernos de Michelle Bachelet, durante el gobierno de Patricio Aylwin, durante el gobierno de Ricardo Lagos, hubo movilizaciones del movimiento sindical”.

Asimismo, acusó un riesgo mayor en el tono del debate político, señalando que desde sectores libertarios se ha planteado abiertamente la idea de excluir al PC del marco democrático. “Si el Partido Nacional Libertario (…) quiere proscribir al Partido Comunista, yo creo que lo mejor es que sincere esa posición”, afirmó.

En esa misma línea recordó que el mensaje político del Presidente electo incluyó referencias explícitas contra su partido: “El jingle de campaña del actual presidente de la República decía ‘sin comunismo’. A nadie le pareció incorrecto, a nadie le pareció que eso no corresponde en el marco de una democracia. Eso no puede ocurrir. O sea, nosotros no podemos como partido ser críticos de nada porque se nos tilda de antidemocráticos, pero a nadie le pareció extraño eso”.

Para Figueroa, esta situación revela un problema mayor: “Porque si el tema es que a mí no me gusta un partido, que yo no estoy de acuerdo con los postulados de una organización, entonces yo la voy a deslegitimar, la voy a tratar de encapsular, aislar, voy a pretender encerrarlo para que no haga ruido… eso yo creo que dejó de ser un debate entre adversarios políticos, se transformó en un debate sobre la crisis de la democracia”.

La secretaria general del PC advirtió además que, si el próximo gobierno decide impulsar retrocesos en derechos laborales o políticas sociales, inevitablemente habrá reacción ciudadana: si Kast impulsa medidas que impliquen “retrocesos (…) eso necesariamente va a requerir un debate público, sea a través de movilizaciones, sea a través de lo que sea”.

Figueroa insistió en que el PC no está llamando a “generar caos”, sino que defiende la legitimidad democrática de la protesta social: “Pretender instalar que esto significa no dar gobernabilidad (…) más bien viene a responder a una intención de la propia derecha de neutralizar cualquier acción que pueda leerse como una legítima movilización ciudadana (…) para tener, entre comillas, una suerte de paz social por la vía de calles ordenadas”.

Concluyó señalando que la interpretación sobre el rol del PC en eventuales protestas ha sido “sesgada”: “Tengo la impresión de que acá este tono al debate (…) responde a una lectura sesgada y una interpretación antojadiza de lo que ha sido el debate que nosotros dimos”.