J.A. Kast alista su tercer viaje al extranjero: se reunirá con el presidente de Perú y empresarios

Ya existe fecha confirmada para la próxima salida al extranjero del Presidente electo José Antonio Kast, quien viajará a Perú los días 6 y 7 de enero, en lo que será su tercer desplazamiento internacional antes de asumir su mandato.

La visita se enmarca en la estrategia de coordinación regional que el futuro Mandatario ha impulsado en materia de seguridad y migración.

Durante su estadía, Kast sostendrá reuniones con el presidente peruano José Jerí, además de encuentros con parte de su gabinete y con empresarios del país vecino. Entre los principales temas de la agenda, se espera que cobre especial relevancia la crisis migratoria y la posibilidad de avanzar en la implementación de un corredor humanitario.

El viaje ocurre en un contexto de alta tensión vinculada a la situación fronteriza entre ambos países. A fines de noviembre, el presidente Jerí decretó estado de emergencia en la frontera con Chile debido al aumento de la inmigración irregular. Posteriormente, ambos gobiernos acordaron conformar el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, con el objetivo de reforzar la coordinación y el control de los flujos migratorios irregulares.

Este será el tercer desplazamiento internacional del presidente electo. Hace dos semanas viajó a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei para abordar principalmente materias de seguridad y economía. Seis días después, Kast estuvo en Ecuador para encontrarse con el presidente Daniel Noboa, instancia en la que nuevamente la seguridad y el debate sobre un eventual corredor humanitario formaron parte central de las conversaciones.