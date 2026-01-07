“Como un balde de agua fría”: sorpresa en megatoma de San Antonio por aviso de desalojo inminente

El desalojo de la megatoma de San Antonio comenzará el próximo 12 de enero, según informaciones difundidas mediante carteles instalados durante la tarde del martes en distintos sectores del asentamiento. El aviso generó sorpresa entre los pobladores y dirigentes de las cooperativas, al tratarse del inicio efectivo del procedimiento y no solo de una etapa previa de notificación, como esperaban los vecinos.

De acuerdo con el documento consignado por El Líder de San Antonio, el proceso será gradual y progresivo y partirá por las parcelas 11, 13 y 15, para luego extenderse al sector Bosques del Mar. La medida se enmarca en la orden de desalojo ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2023, que autorizó la salida por la fuerza de los ocupantes del terreno.

Dirigentes de las cooperativas señalaron que tomaron conocimiento del inicio del desalojo mientras realizaban gestiones en la Delegación Presidencial Provincial, momento en que se enteraron de la instalación de las notificaciones. La vocera de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, Elizabeth Rivera, indicó al citado medio que la información previa que manejaban era que el 12 de enero comenzarían las notificaciones formales, con un plazo aproximado de 30 días para la reubicación de las familias.

Según antecedentes recabados por los pobladores, el avance del desalojo dependerá de la capacidad del albergue que se habilitará en el Colegio España, el que podría acoger a 116 familias, unas 300 personas. En total, 3.300 familias de las 4.116 que integran la megatoma deberán abandonar el predio durante el proceso.

Desde las cooperativas indicaron que una de las alternativas en evaluación es reubicar a las familias que cumplan los requisitos dentro del terreno de 110 hectáreas que será expropiado por el Estado, definición que continúa siendo analizada por las organizaciones de pobladores ante la inminencia del desalojo.