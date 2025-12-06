Publicidad
Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge plan de desalojo de megatoma de San Antonio PAÍS Créditos imagen: Agencia Uno

Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge plan de desalojo de megatoma de San Antonio

Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

Si bien la corte dio luz verde al desalojo, este no se efectuará de manera inmediata, debido a que el contingente policial necesario se encuentra desplegado en la peregrinación a Lo Vázquez, además de prepararse para las celebraciones de fin de año.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan reservado de la Delegación Presidencial, iniciando formalmente el proceso para desalojar el 50% de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, lo que impacta a aproximadamente 2.200 familias (5 mil personas) que no pertenecen a cooperativas. No hay fecha definida, pero se realizará de manera gradual, empezando por zonas de riesgo, con apoyo de Carabineros y un albergue temporal municipal. Paralelamente, se gestiona la expropiación de hasta 110 hectáreas para un proyecto habitacional para las más de 4 mil familias restantes.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución presentado por la Delegación Presidencial Regional y dio luz ver al proceso de desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, en San Antonio. La resolución, emitida por la Sala de Cuenta del tribunal, establece que “habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”.

La decisión, sin embargo, no implica que el desalojo comience de manera inmediata, por cuanto no hay una fecha concreta establecida para el operativo, el que se encuentra con carácter de reservado. El plan, ingresado el viernes, busca el desalojo del 50% del asentamiento irregular, lo que afecta a aproximadamente 2.200 familias (cerca de cinco mil personas) que no forman parte de las cooperativas de vivienda, por lo que deberán dejar el terreno de la inmobiliaria San Antonio S.A.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, expuso que el desalojo sigue en curso y que se hará uso de la fuerza pública respecto a las personas que se nieguen a dejar el lugar. Detalló que el escrito presentado a la corte especifica la secuencia de zonas en las que se aplicará el desalojo de forma progresiva, comenzando por aquellas con riesgo de remoción en masa. Riquelme también señaló que se informó al tribunal que se expropiarán tres lotes que suman hasta 110 hectáreas.

Respecto a los plazos, aclaró: “Estamos presentando una propuesta de fecha, considerando las restricciones debido a la necesidad de apoyarnos en Carabineros”, aludiendo a compromisos como la peregrinación de Lo Vásquez y las fiestas de fin de año, mientras que medios como El Mercurio consignan que el desalojo comenzaría recién en 2026.

Vista del terreno del Cerro Centinela de la Megatoma de San Antonio donde viven más de 10 mil personas. El terreno pertenece a la Inmobiliaria San Antonio y esta usurpado desde el año 2019 | Créditos imagen: Sócrates Orellana, Agencia Uno

Para el procedimiento, se dispuso de albergues temporales. La Municipalidad de San Antonio informó que el lugar será el gimnasio del Colegio España, con una capacidad máxima de 116 personas o 38 familias, orientada a “un desalojo razonable y progresivo”.

“Quiero dejar muy claro que el proceso de desalojo no es facultad ni atribución de la municipalidad. Es una obligación del propietario del terreno, en coordinación con la Delegación Presidencial y con auxilio de la fuerza pública”, explicó el alcalde de la comuna, Omar Vera Castro.

Paralelamente, se avanza en un proyecto habitacional para las familias que sí forman parte de las cooperativas. Para ello, se expropiará y adquirirá el lote 1-A del terreno, que corresponde a 100 de las 215 hectáreas y donde se ofrecerá una solución definitiva a más de 4 mil familias. El precio del terreno puede ser acordado con los propietarios o determinado por una comisión de peritos.

Las familias que decidan radicarse deberán aportar recursos, complementando subsidios del Minvu, y la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela implementa un plan de ahorro que contempla que cada familia tenga 1 millón 500 mil pesos a fin de año.

El financiamiento de este proyecto ha generado críticas, ya que el Gobierno reasignó recursos de iniciativas de otras regiones que no se ejecutarán al 31 de diciembre, lo que ha llevado a sectores como la UDI a evaluar presentar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

