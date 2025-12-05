“Es un problema humanitario”: Ministro Montes defiende expropiación de terrenos en San Antonio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió esta mañana a la situación que afecta a la megatoma de San Antonio. Esto luego de que el Gobierno anunciara la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas en Cerro Centinela propiedad de la Constructora Inmobiliaria San Antonio, con el fin de evitar los efectos sociales de un desalojo masivo.

La decisión fue anunciada a días de que se cumpliera el plazo determinado por la Corte de Apelaciones de San Antonio, que otorgó a inicios de noviembre pasado un plazo de treinta días para la evacuación de los terrenos. El Ejecutivo financiará la compra, mientras las familias aportarán a la urbanización, mientras que el desalojo seguirá en las zonas no expropiadas

El ministro Carlos Montes detalló que las negociaciones con la inmobiliaria duraron seis meses y fracasaron por diferencias en precio y extensión del terreno. La medida se adopta antes del plazo de desalojo fijado por la Corte de Apelaciones de San Antonio. Las familias contribuirán a la urbanización.

En conversación con Radio Infinita, el ministro afirmó que “nunca, nunca” se había dado en nuestro país un escenario de tal magnitud en cuanto a un campamento en particular. “Se intenta enfrentar esa realidad con mucha seriedad, con mucho rigor, considerando antes que nada que es un problema humanitario“, añadió.

En esa línea, Montes citó el proceso previo al de la expropiación, que se extendió por seis meses a través de diálogos entre equipos técnicos de ambas partes con el fin de llegar a un acuerdo, instancia que finalmente fracasó: “Se hicieron dos tasaciones que definieron cuál debería ser el precio comercial, pero incluso si se hubiesen puesto de acuerdo en el precio, no habrían logrado acuerdo porque ellos estaban pidiendo que les compraran el paño completo. Las 215 hectáreas y no las 100. Ellos ahí se flexibilizaron en decir ‘hagámoslo por etapa’. Ahí empezaron, pero el tema final fue el precio. Y era una sola cuota además“.

“Aquí nosotros hablamos incluso antes, le hicimos ver a los dueños que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo, y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo”, añadió el ministro, quien igualmente no descartó la posibilidad de que parte del proceso quede pendiente para el próximo Gobierno.

“Esperamos que quede un camino. Un camino de cooperativas organizadas, de un anteproyecto avanzado. El inicio esperamos, incluso, de la urbanización. Esperamos, porque hay condiciones para hacerlo”, sentenció.