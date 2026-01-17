Caso Julia Chuñil: fiscal a cargo de búsqueda señala que “todo el domicilio” es área de interés

En el cuarto día de operativos en el predio donde vivía Julia Chuñil Catricura, la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó la continuación de las diligencias forenses para buscar evidencia relevante y el cuerpo de la víctima, luego de haber establecido que en ese lugar ocurrió su homicidio.

La fiscal Tatiana Esquivel explicó que, desde las detenciones de los tres hijos y un exyerno de Chuñil el pasado miércoles 14 de enero, “se ha instalado en el domicilio de doña Julia un equipo de trabajo enfocado específicamente a la búsqueda de evidencia relevante y sobre todo para dar con el cuerpo de doña Julia”. A lo anterior, agregó que “este rastreo es forense, por lo tanto, también tiene presencia de peritos del Laboratorio de Carabineros y las distintas evidencias que se han ido levantando están siendo sometidas a análisis”.

Esquivel recalcó que “el lugar en sí es un punto de interés porque hemos logrado como Fiscalía demostrar, y el tribunal así lo ratificó, que el homicidio de doña Julia ocurrió aquí (…) De por sí, este lugar es de interés. Además, es una zona territorial extensa, que tiene algunas construcciones en el interior, como la casa de doña julia, vegetación y otras particularidades que rodean el entorno, Nuestro lugar de interés es todo el domicilio de doña Julia”, afirmó.

Respecto a los rumores sobre el hallazgo de una suerte de machete o sierra, la persecutora señaló que “por el éxito del desarrollo de estas diligencias no las podemos revelar, pero sí confirmar que este trabajo ha sido planificado, programado y continuo, el que todavía no concluye“. Algo que extendió a un eventual hallazgo de bolsas con posibles indicios que han sido trasladadas.

El coronel Rodrigo Arroyo, jefe del Departamento C de Carabineros, detalló que las labores se han concentrado “en un lugar específico, que fue una bodega, donde se efectuó un trabajo de análisis para verificar si hay algún elemento de interés que pueda ser levantado”. Explicó que se utilizan herramientas tecnológicas y manuales en el terreno, que es una zona extensa con construcciones y vegetación.