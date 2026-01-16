Caso Julia Chuñil: sólo uno de los tres imputados queda en prisión preventiva y Fiscalía apelará

El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió este viernes las medidas cautelares en el marco de la investigación por la muerte de Julia Chuñil Catricura, decretando prisión preventiva únicamente para Javier Troncoso Chuñil, uno de los hijos imputados por el crimen.

La Fiscalía había solicitado la cautelar más gravosa para los tres hijos de la víctima, petición que fue acogida solo de manera parcial por el tribunal.

De este modo, Pablo San Martín Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil quedaron sujetos a arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. En tanto, el Ministerio Público desistió de la cautelar de prohibición de comunicación entre los imputados. A los tres hijos se les imputa el delito de parricidio, mientras que al exyerno de la víctima —cuya identidad se mantiene en reserva por orden judicial— se le atribuye el delito de homicidio calificado con alevosía, quedando con arresto domiciliario nocturno.

Tras conocer la resolución, la Fiscalía Regional de Los Ríos interpuso un recurso de apelación verbal para que la Corte de Apelaciones de Valdivia revise la decisión y decrete prisión preventiva también para Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, al considerar que su libertad representa un riesgo. Mientras se resuelve dicho recurso, los imputados permanecerán detenidos en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que los hechos ocurrieron la noche del 8 de noviembre de 2024, en el domicilio familiar ubicado en el sector rural de Huichaco, comuna de Máfil. Según la investigación, Javier Troncoso Chuñil, en estado de ebriedad, habría agredido fatalmente a su madre luego de que esta interviniera para impedir un robo con violencia contra un vecino adulto mayor. Posteriormente, los imputados habrían ocultado el cuerpo, destruido evidencia y presentado una denuncia falsa por presunta desgracia.

El tribunal fijó en tres meses el plazo de investigación de la causa.