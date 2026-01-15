Caso Julia Chuñil: exyerno confiesa que uno de los hijos la asesinó tras discusión

En la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, el Ministerio Público presentó este jueves los antecedentes del asesinato de Julia del Carmen Chuñil Catricura, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024. Los imputados son tres de sus hijos —Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil— además de su exyerno B.F.B.B.

Según información obtenida por The Clinic, la confesión del exyerno de la víctima ha sido determinante en la investigación. B.F.B.B. no solo entregó la ubicación del cuerpo a las autoridades, sino que también detalló cómo ocurrió el crimen.

De acuerdo con su relato, todo comenzó la noche del 8 de noviembre de 2024, alrededor de las 23:30 horas en Huichaco, cuando Julia Chuñil confrontó a sus tres hijos por robar la pensión de un hombre de 90 años que vivía en condiciones precarias en una mediagua colindante.

La Fiscalía Regional de Los Ríos sostiene que el conflicto se originó cuando Javier Troncoso Chuñil exigió a un anciano de iniciales N.G.P. la entrega de 212 mil pesos, dinero en efectivo producto del cobro de su pensión. Según la acusación, Javier, quien estaba en estado de ebriedad, llegó al inmueble que compartía con su madre, donde se encontraban además otros integrantes del grupo familiar, agredió físicamente al adulto mayor con golpes de puño en el rostro y lo amenazó con un cuchillo en el cuello.

Julia Chuñil, quien cuidaba al anciano, intervino para defenderlo y recriminó a sus hijos por aprovecharse del hombre de 90 años. La discusión, que presenció su exyerno, fue subiendo de tono hasta derivar en el ataque fatal.

Según la confesión del exyerno, durante el altercado Javier Troncoso Chuñil asfixió a su madre con sus manos, causándole la muerte. Posteriormente, Javier y Pablo habrían trasladado el cuerpo hasta un lugar aún desconocido, donde presuntamente fue enterrada en las cercanías de su hogar. Por esta razón, durante esta semana se retomaron las excavaciones en el sitio del suceso.

El Ministerio Público sostiene que los hermanos acordaron deliberadamente ocultar el cadáver y quemar las vestimentas de la víctima. Como parte del plan, Jeannette Troncoso Chuñil presentó una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros recién el domingo 10 de noviembre de 2024, dos días después de los hechos, con el objetivo de desviar la atención hacia otras personas.

En las semanas siguientes a la denuncia de extravío, la fiscalía detalla que los hijos comenzaron a actuar como herederos: se apropiaron del patrimonio de Julia Chuñil, vendieron bienes de su propiedad —incluido su ganado y su carretón de bueyes— y se repartieron el dinero entre ellos. Un dato revelador es que Javier, el 8 de diciembre de 2024, cotizó una sepultura familiar en el parque Los Laureles de Valdivia.

Los hechos fueron calificados jurídicamente por la Fiscalía como parricidio consumado, robo con violencia e intimidación frustrado, inhumación ilegal, maltrato habitual y encubrimiento, según la participación atribuida a cada imputado, concurriendo además diversas circunstancias agravantes, como la alevosía, la superioridad de fuerzas, la nocturnidad y la comisión del delito en la morada de la víctima.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal resolvió dejar al exyerno de la víctima con arresto domiciliario nocturno, valorando su colaboración con la investigación. En tanto, la Fiscalía imputará delitos de parricidio y encubrimiento, en una causa que continúa en desarrollo y mantiene diligencias pendientes para el hallazgo del cuerpo.