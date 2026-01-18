Presidente Boric viajará a zona afectada por incendios forestales

Iniciada a las 9:00, el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) dio un balance inicial tras los incendios forestales que azotan la zona sur del país, concentrándose en las regiones del Ñuble y el Biobío.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde ―quien encabezó la instancia junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián―, informó el despliegue en la zona de los subsecretarios del Interior y Defensa, Víctor Ramos y Ricardo Montero, en aras de coordinar las tareas necesarias. “Estamos disponiendo todas las tareas en el ámbito del combate a los incendios, y posteriormente las ayudas que requieran las personas que se vean afectadas”, anotó.

Además, subrayó la presencia de un “importante” despliegue de personal, tanto de Fuerzas Armadas, Carabineros y un refuerzo de 120 cadetes de la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Concepción. “Hay 11 aeronaves en la Región de Ñuble, con 10 brigadas, y 13 en la del Biobío con 25 brigadas“, complementó, añadiendo que hay 1.200 bomberos desplegados en el Ñuble y 2.500 en Biobío.

El ministro informó que las Alertas SAE han habilitado la evacuación de más de 50 mil personas. “Debemos señalar que hay confirmación de un fallecido en Bulnes, noticia que nos entristece. Una vez que se controlen los incendios y no haya peligro para quienes realicen tareas respectivas de ayuda e investigación para investigar el origen, tendremos un catastro más definitivo de otras personas que se han visto afectadas” añadió.

Elizalde reportó la existencia de 14 lesionados en el Ñuble, a lo que se suman otros cinco en el Bíobío, no obstante hizo hincapié en que la cifra puede crecer con el paso de las horas. A ello se suma la existencia de 160 albergados en Ñuble, más otros 700 en Biobío, dispuestos en 15 albergues entre las dos regiones.

Tras el decreto de Estado de Catástrofe en el Ñuble, Elizalde informó que el general de brigada Carlos Urrutia Aray como jefe de la defensa nacional en la región del Ñuble. El contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez, en tanto, asume el rol en el Biobío.

“Queremos insistir en el llamado a actuar con responsabilidad para evitar nuevos focos de incendios, porque las capacidades que hemos reforzado durante años no son ilimitadas. Por tanto, cada vez que se genera un nuevo foco, eso significa distraer esfuerzos”, anotó, añadiendo que el pronóstico del tiempo para los próximos días “no es buena”.

Además, Elizalde informó que el Presidente Gabriel Boric visitará la zona siniestrada. “Los detalles específicos respecto del viaje serán anunciados durante la jornada, pero el Presidente ha decidido apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo para efectos de reforzar las medidas que hasta el momento se han adoptado”.