LSP: Kast alista anuncio de gabinete en medio del cuestionamiento de los partidos

En un nuevo programa de La Semana Política, la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, analizaron la importancia de la voluntad política para enfrentar urgencias como el megaincendio que afectó a las regiones de Ñuble y Biobío. Asimismo, destacaron la señal de colaboración que supuso la declaración conjunta entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast.

Asimismo, ambos analistas se refirieron al próximo anuncio ministerial de este martes 20 enero a las 20:30 horas, donde Kast dará a conocer oficialmente los nombres de quienes integrarán su gabinete, marcado por la presencia de independientes.

Al respecto, Jofré señaló que “cuando se conozca el gabinete hay varios estadios de evaluación que vamos a poder revisar. Uno importante es la definición en torno a cuál es el compromiso con las propias propuestas que realizó el candidato presidencial versus el presidente electo”. Lo anterior, a propósito de la decisión de Kast de desechar la idea de fusionar ministerios.

“Hay una decisión reflexionada, no improvisada, en apostar por sujetos de carácter independiente con una visión tecnocrática, en relación al aporte que puedan realizar en sus carteras. Yo creo que eso es complejo, porque ya se ha demostrado en diferentes gobiernos, que hay una dificultad en representantes independientes en carteras importantes cuando no tienen el bagaje y el respaldo de partidos políticos que le pueden entregar agencia a ese actor”, agregó.

Por su parte, Zañartu indicó que el anuncio ministerial representa un desafío para el mandatario, y que responde a un diseño planificado.

“En el marco del gobierno de emergencia, se entiende esta decisión de apostar por un perfil más tecnocrático que político. También creo que un gobierno tiene hartos tiempos, hay bancadas para el primer periodo, para el segundo, tercer o cuarto tiempo de mandato. No considero tan importante que sean o no independientes, sino que depende del currículum y la personalidad que tengan. (…) Los 90 minutos se acaban cuando informen el nombre de las subsecretarías, porque los ministros se apoyan bastante en eso”, señaló.

Respecto de quién asumirá la cartera de Seguridad, la historiadora indicó que “tiene que ser un nombre que conozca la ciudadanía, porque el problema del Ministerio de Seguridad es que hay harto ruido y pocas nueces. Es una cara muy importante, pero muchas de las atribuciones más técnicas están en Interior todavía. (…) Podría ser un nombre más vinculado con el territorio, que la gente lo reconozca”.