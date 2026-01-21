Squella y fallido arribo de Santiago Montt a Minería: “El acto de imprudencia es inaceptable”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, salió al paso de la controversia que rodeó la frustrada llegada de Santiago Montt al gabinete del presidente electo José Antonio Kast, luego de que la empresa Los Andes Copper informara públicamente que su entonces gerente general había sido designado como ministro de Minería, antes de cualquier anuncio oficial.

El episodio, que terminó con la decisión de crear un biministerio de Economía y Minería encabezado por Daniel Mas, generó críticas transversales por el rol que asumió la compañía privada al comunicar una definición que aún no estaba cerrada.

En diálogo con Radio Infinita, Squella explicó que el diseño del gabinete se mantuvo en evaluación hasta el último minuto. “Siempre estuvo sobre la mesa la posibilidad de fusionar ministerios. No solo Economía y Minería, incluso se evaluó integrar otras carteras. Nada estaba completamente zanjado”, sostuvo.

En ese contexto, reconoció que Santiago Montt fue una de las alternativas consideradas, pero enfatizó que nunca existió una confirmación definitiva. “Era una opción, sin duda, pero sujeta a una decisión final que correspondía exclusivamente al Presidente electo y que solo se materializa al momento de presentar oficialmente el gabinete”, recalcó.

El dirigente republicano fue especialmente duro al referirse al anuncio realizado por Los Andes Copper. “Que una empresa privada salga a amplificar trascendidos de prensa y los transforme en hechos consumados es algo realmente insólito. Es un acto de imprudencia inaceptable”, afirmó.

Finalmente, Squella subrayó que Kast mantuvo intacta su facultad de decisión hasta el cierre del proceso. “El Presidente electo tuvo hasta el último momento la posibilidad de ajustar el diseño, de unir ministerios o de no nominar a personas con las que había conversado previamente. Eso es parte natural de la conformación de un gabinete y fue exactamente lo que ocurrió en este caso”, concluyó.